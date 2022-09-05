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Стоматолог назвал главную ошибку при чистке зубов - РИА Новости Крым, 05.09.2022
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Стоматолог назвал главную ошибку при чистке зубов
Стоматолог назвал главную ошибку при чистке зубов - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Стоматолог назвал главную ошибку при чистке зубов
Полоскание рта после чистки зубов – главная ошибка, которая снижает эффективность всей процедуры, заявил профессор Школы стоматологии Калифорнийского... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T21:21
2022-09-05T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Полоскание рта после чистки зубов – главная ошибка, которая снижает эффективность всей процедуры, заявил профессор Школы стоматологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Эдмонд Хьюлетт, пишет "Доктор Питер".По словам специалиста, большинство зубных паст содержат фтор, который не успевает закрепиться на зубах и полноценно сработать на их защиту, если сразу после обработки зубов полоскать полость рта. Для того, чтобы не смывать фтор, доктор советует просто сплевывать излишки пасты. Также не следует пить воду и любые другие напитки как минимум 15 минут после чистки зубов.Так следует поступать, даже если вы чистите зубы по всем правилам – не менее двух минут, дважды в день. В противном случае эффект от процедуры очень сильно снижается, уверяет стоматолог. Тем, кто испытывает очень сильный дискомфорт от вкуса пасты, он рекомендует после чистки зубов дополнительно пользоваться ополаскивателем с содержанием фтора.Ранее врач-стоматолог-ортодонт, пародонтолог Мария Михайлова рассказала, что влияет на чувствительность зубов.
https://crimea.ria.ru/20210605/Kak-svyazany-rak-i-bolnye-zuby--Myasnikov-1119652446.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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общество, совет эксперта, здоровье
Стоматолог назвал главную ошибку при чистке зубов

Стоматолог Хьюлетт запретил полоскать рот после чистки зубов

21:21 05.09.2022
 
© Фото: pixabay.comЧистка зубов
Чистка зубов
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Полоскание рта после чистки зубов – главная ошибка, которая снижает эффективность всей процедуры, заявил профессор Школы стоматологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Эдмонд Хьюлетт, пишет "Доктор Питер".
По словам специалиста, большинство зубных паст содержат фтор, который не успевает закрепиться на зубах и полноценно сработать на их защиту, если сразу после обработки зубов полоскать полость рта. Для того, чтобы не смывать фтор, доктор советует просто сплевывать излишки пасты. Также не следует пить воду и любые другие напитки как минимум 15 минут после чистки зубов.
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Так следует поступать, даже если вы чистите зубы по всем правилам – не менее двух минут, дважды в день. В противном случае эффект от процедуры очень сильно снижается, уверяет стоматолог. Тем, кто испытывает очень сильный дискомфорт от вкуса пасты, он рекомендует после чистки зубов дополнительно пользоваться ополаскивателем с содержанием фтора.
Ранее врач-стоматолог-ортодонт, пародонтолог Мария Михайлова рассказала, что влияет на чувствительность зубов.
 
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