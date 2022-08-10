https://crimea.ria.ru/20220810/chto-vliyaet-na-chuvstvitelnost-zubov--stomatolog-1124118478.html

Что влияет на чувствительность зубов – стоматолог

Что влияет на чувствительность зубов – стоматолог - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Что влияет на чувствительность зубов – стоматолог

На чувствительность зубов влияют кислые напитки и еда, а также неправильная гигиена полости рта. Об этом сообщила кандидат медицинских наук,... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T08:03

2022-08-10T08:03

2022-08-10T08:03

общество

здоровье

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1f/1119420463_0:2:1920:1082_1920x0_80_0_0_12ba10efc1a846bdb8c96bb320c1af5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На чувствительность зубов влияют кислые напитки и еда, а также неправильная гигиена полости рта. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-ортодонт, пародонтолог Мария Михайлова в беседе с "Лента.ру". По ее словам, чувствительность зубов может быть связана с "оголенным" дентином и опущенной десной. В первом случае человек испытывает мимолетную боль из-за раздражителей, поступающих к пульпе через микроканальцы. Во втором – из-за ослабленной защиты зуба, связанной с неправильной гигиеной полости рта. "Если человек не вычищает тщательно мягкий зубной налет, он становится причиной пародонтита или болезни десен, из-за которой они опускаются", - объяснила врач. Еще одна причина чувствительности связана со стиранием эмали, например, из-за эрозии или функциональной перегрузки. Непроизвольное сжатие челюстей или глубокий прикус приводят к образованию микросколов эмали, отчего и возникает чувствительность. Помимо этого кислые продукты способны размягчить эмаль, из-за чего она становится уязвимой к различным травмам. Поэтому после употребления газировки, свежевыжатых соков, кислотных напитков и продуктов к чистке зубов можно приступить только предварительно выждав полчаса. Для профилактики необходимо использовать специальную пасту, укрепляющую зубную эмаль, проводить гигиеническую чистку со сбалансированными минеральными средствами и подобрать хорошую зубную щетку, посоветовала Михайлова. Однако пасту должен назначить специалист. Ранее стоматолог рассказал о способах обмана в зубном кабинете.

https://crimea.ria.ru/20220210/stomatolog-rasskazal-ob-opasnosti-zubnogo-kamnya-1122318958.html

https://crimea.ria.ru/20210416/Sekrety-pravilnoy-chistki-zubov---stomatolog-1119475107.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, совет эксперта