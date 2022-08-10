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Что влияет на чувствительность зубов – стоматолог - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Что влияет на чувствительность зубов – стоматолог
Что влияет на чувствительность зубов – стоматолог - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Что влияет на чувствительность зубов – стоматолог
На чувствительность зубов влияют кислые напитки и еда, а также неправильная гигиена полости рта. Об этом сообщила кандидат медицинских наук,... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T08:03
2022-08-10T08:03
общество
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На чувствительность зубов влияют кислые напитки и еда, а также неправильная гигиена полости рта. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-ортодонт, пародонтолог Мария Михайлова в беседе с "Лента.ру". По ее словам, чувствительность зубов может быть связана с "оголенным" дентином и опущенной десной. В первом случае человек испытывает мимолетную боль из-за раздражителей, поступающих к пульпе через микроканальцы. Во втором – из-за ослабленной защиты зуба, связанной с неправильной гигиеной полости рта. "Если человек не вычищает тщательно мягкий зубной налет, он становится причиной пародонтита или болезни десен, из-за которой они опускаются", - объяснила врач. Еще одна причина чувствительности связана со стиранием эмали, например, из-за эрозии или функциональной перегрузки. Непроизвольное сжатие челюстей или глубокий прикус приводят к образованию микросколов эмали, отчего и возникает чувствительность. Помимо этого кислые продукты способны размягчить эмаль, из-за чего она становится уязвимой к различным травмам. Поэтому после употребления газировки, свежевыжатых соков, кислотных напитков и продуктов к чистке зубов можно приступить только предварительно выждав полчаса. Для профилактики необходимо использовать специальную пасту, укрепляющую зубную эмаль, проводить гигиеническую чистку со сбалансированными минеральными средствами и подобрать хорошую зубную щетку, посоветовала Михайлова. Однако пасту должен назначить специалист. Ранее стоматолог рассказал о способах обмана в зубном кабинете.
https://crimea.ria.ru/20220210/stomatolog-rasskazal-ob-opasnosti-zubnogo-kamnya-1122318958.html
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РИА Новости Крым
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общество, здоровье, совет эксперта
Что влияет на чувствительность зубов – стоматолог

Стоматолог Михайлова назвала основные причины чувствительности зубов

08:03 10.08.2022
 
© Фото: pixabay.comЗубы
Зубы
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На чувствительность зубов влияют кислые напитки и еда, а также неправильная гигиена полости рта. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-ортодонт, пародонтолог Мария Михайлова в беседе с "Лента.ру".
По ее словам, чувствительность зубов может быть связана с "оголенным" дентином и опущенной десной. В первом случае человек испытывает мимолетную боль из-за раздражителей, поступающих к пульпе через микроканальцы. Во втором – из-за ослабленной защиты зуба, связанной с неправильной гигиеной полости рта.
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"Если человек не вычищает тщательно мягкий зубной налет, он становится причиной пародонтита или болезни десен, из-за которой они опускаются", - объяснила врач.
Еще одна причина чувствительности связана со стиранием эмали, например, из-за эрозии или функциональной перегрузки. Непроизвольное сжатие челюстей или глубокий прикус приводят к образованию микросколов эмали, отчего и возникает чувствительность.
Помимо этого кислые продукты способны размягчить эмаль, из-за чего она становится уязвимой к различным травмам. Поэтому после употребления газировки, свежевыжатых соков, кислотных напитков и продуктов к чистке зубов можно приступить только предварительно выждав полчаса.
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Для профилактики необходимо использовать специальную пасту, укрепляющую зубную эмаль, проводить гигиеническую чистку со сбалансированными минеральными средствами и подобрать хорошую зубную щетку, посоветовала Михайлова. Однако пасту должен назначить специалист.
Ранее стоматолог рассказал о способах обмана в зубном кабинете.
 
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