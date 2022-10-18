https://crimea.ria.ru/20221018/genetik-nazvala-sladkie-produkty-dlya-diabetikov-1124917453.html
Генетик назвала сладкие продукты для диабетиков
Генетик назвала сладкие продукты для диабетиков - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Генетик назвала сладкие продукты для диабетиков
Некоторые ягоды и фрукты, а также темный шоколад без сахара, способны снизить уровень глюкозы в крови, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на нутрициолога,... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-18T21:54
2022-10-18T21:54
2022-10-17T21:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Некоторые ягоды и фрукты, а также темный шоколад без сахара, способны снизить уровень глюкозы в крови, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на нутрициолога, врача-генетика Светлану Перес.По словам доктора, в ряде случаев полный отказ от сладкого при диабете не нужен, поскольку часто заболевание возникает как раз из-за неспособности организма качественно вырабатывать инсулин. В этом случае пациенту с диабетом помогут шелковица, голубика, черника и ежевика, которые контролируют уровень глюкозы. Кроме того, черные ягоды содержат ресвератрол - один из самых сильных природных антиоксидантов, который также улучшает работу сердца.Диабетикам разрешаются и яблоки, вишня, сливы - сахара в их составе не входят в состав свободных, которые запрещены при нарушении толерантности к глюкозе. Однако фрукты нужно есть правильно: они должны быть сезонными, и съедать их нужно полностью, с кожурой - так всасывание глюкозы замедлится.Кроме того, к разрешенным при диабете продуктам Перес отнесла темный шоколад без сахара с содержанием какао более 75% и корицу - эти продукты нормализуют восприимчивость клеток внутреннего слоя кровеносных сосудов к инсулину.Ранее диетолог Елена Игнатикова назвала вредную еду для пожилых людей: в первую очередь нужно исключить из рациона переработанное красное мясо.
https://crimea.ria.ru/20220215/uchenye-nazvali-dostupnyy-produkt-ot-diabeta-1122366534.html
https://crimea.ria.ru/20220506/kolbasa-dlya-snizheniya-sakhara-v-krovi-novaya-razrabotka-rossiyskikh-uchenykh-1123145354.html
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общество, здоровье, совет эксперта
Генетик назвала сладкие продукты для диабетиков
Генетик Перес: уровень сахара в крови снизят вишня, слива и темный шоколад
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым.
Некоторые ягоды и фрукты, а также темный шоколад без сахара, способны снизить уровень глюкозы в крови, пишет
"Доктор Питер" со ссылкой на нутрициолога, врача-генетика Светлану Перес.
По словам доктора, в ряде случаев полный отказ от сладкого при диабете не нужен, поскольку часто заболевание возникает как раз из-за неспособности организма качественно вырабатывать инсулин. В этом случае пациенту с диабетом помогут шелковица, голубика, черника и ежевика, которые контролируют уровень глюкозы. Кроме того, черные ягоды содержат ресвератрол - один из самых сильных природных антиоксидантов, который также улучшает работу сердца.
Диабетикам разрешаются и яблоки, вишня, сливы - сахара в их составе не входят в состав свободных, которые запрещены при нарушении толерантности к глюкозе. Однако фрукты нужно есть правильно: они должны быть сезонными, и съедать их нужно полностью, с кожурой - так всасывание глюкозы замедлится.
Кроме того, к разрешенным при диабете продуктам Перес отнесла темный шоколад без сахара с содержанием какао более 75% и корицу - эти продукты нормализуют восприимчивость клеток внутреннего слоя кровеносных сосудов к инсулину.
Ранее диетолог Елена Игнатикова назвала
вредную еду для пожилых людей: в первую очередь нужно исключить из рациона переработанное красное мясо.