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Диетолог назвала вредную еду для пожилых людей
Диетолог назвала вредную еду для пожилых людей - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Диетолог назвала вредную еду для пожилых людей
Соблюдать правила здорового питания очень важно пожилым людям, а они предполагают исключить из рациона или сократить употребление ряда продуктов. Об этом в... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T21:16
2022-10-03T21:16
2022-10-03T21:16
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Соблюдать правила здорового питания очень важно пожилым людям, а они предполагают исключить из рациона или сократить употребление ряда продуктов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.По словам специалиста, людям в возрасте 65+ в первую очередь нужно исключить из рациона переработанное красное мясо."Это полуфабрикаты, всевозможные колбасы, сосиски, котлеты, гамбургеры", – объяснила врач.Пожилым людям она рекомендует переходить на белое мясо, птицу и растительный белок.Еще один враг пожилых – сахар. Все потому, что многие имеют ряд хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые патологии и сахарный диабет. А в сладких продуктах содержится много трансжиров, растительных или молочных жиров и сахара. Все это нарушает всасывание кальция, электролитов и калия, необходимых для передачи нервных сигналов, пояснила диетолог.Вреден и переизбыток в блюдах соли."Важно уменьшить потребление соли в чистом виде и в готовых продуктах, например, в консервированных огурцах или помидорах. А также скрытой соли – условно, в вяленой рыбе или в том же сыре", – отметила врач.Это необходимо, так как соль задерживает в организме жидкость и приводит к повышению давления, а это чревато развитием инсульта или инфаркта, пояснила она.Кроме того, врач рекомендует пожилым людям отказаться от алкоголя, который, помимо прочего, приводит к нарушению памяти и провоцирует развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта.Для поддержания здоровья Игнатикова советует ввести в свой ежедневной рацион овощи, прежде всего зеленые листовые, а также фрукты, ягоды и немного орехов, чтобы обеспечить организм нужными и важными минералами и полезными растительными маслами.Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал два основных фактора, которые влияют на снижение иммунитета зимой.
https://crimea.ria.ru/20220824/volshebnaya-zelen-vrach-nazval-superpoleznyy-produkt-dlya-tekh-komu-za-50-1124261979.html
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совет эксперта, здоровье
Диетолог назвала вредную еду для пожилых людей
Диетолог Игнатикова назвала вредную еду для людей 65+
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Соблюдать правила здорового питания очень важно пожилым людям, а они предполагают исключить из рациона или сократить употребление ряда продуктов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
По словам специалиста, людям в возрасте 65+ в первую очередь нужно исключить из рациона переработанное красное мясо.
"Это полуфабрикаты, всевозможные колбасы, сосиски, котлеты, гамбургеры", – объяснила врач.
Также желательно сократить количество употребляемых животных жиров. "Не полностью исключать, все-таки в рационе должны быть и сыр, и сливочное масло, но это должно быть умеренное, ограниченное количество", – отметила Игнатикова.
Пожилым людям она рекомендует переходить на белое мясо, птицу и растительный белок.
Еще один враг пожилых – сахар. Все потому, что многие имеют ряд хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые патологии и сахарный диабет. А в сладких продуктах содержится много трансжиров, растительных или молочных жиров и сахара. Все это нарушает всасывание кальция, электролитов и калия, необходимых для передачи нервных сигналов, пояснила диетолог.
Вреден и переизбыток в блюдах соли.
"Важно уменьшить потребление соли в чистом виде и в готовых продуктах, например, в консервированных огурцах или помидорах. А также скрытой соли – условно, в вяленой рыбе или в том же сыре", – отметила врач.
Это необходимо, так как соль задерживает в организме жидкость и приводит к повышению давления, а это чревато развитием инсульта или инфаркта, пояснила она.
Кроме того, врач рекомендует пожилым людям отказаться от алкоголя, который, помимо прочего, приводит к нарушению памяти и провоцирует развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Для поддержания здоровья Игнатикова советует ввести в свой ежедневной рацион овощи, прежде всего зеленые листовые, а также фрукты, ягоды и немного орехов, чтобы обеспечить организм нужными и важными минералами и полезными растительными маслами.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал два основных фактора, которые влияют на снижение иммунитета зимой.