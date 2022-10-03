https://crimea.ria.ru/20221003/dietolog-nazvala-vrednuyu-edu-dlya-pozhilykh-lyudey--1124698238.html

Диетолог назвала вредную еду для пожилых людей

Диетолог назвала вредную еду для пожилых людей - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Диетолог назвала вредную еду для пожилых людей

Соблюдать правила здорового питания очень важно пожилым людям, а они предполагают исключить из рациона или сократить употребление ряда продуктов. Об этом в... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T21:16

2022-10-03T21:16

2022-10-03T21:16

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Соблюдать правила здорового питания очень важно пожилым людям, а они предполагают исключить из рациона или сократить употребление ряда продуктов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.По словам специалиста, людям в возрасте 65+ в первую очередь нужно исключить из рациона переработанное красное мясо."Это полуфабрикаты, всевозможные колбасы, сосиски, котлеты, гамбургеры", – объяснила врач.Пожилым людям она рекомендует переходить на белое мясо, птицу и растительный белок.Еще один враг пожилых – сахар. Все потому, что многие имеют ряд хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые патологии и сахарный диабет. А в сладких продуктах содержится много трансжиров, растительных или молочных жиров и сахара. Все это нарушает всасывание кальция, электролитов и калия, необходимых для передачи нервных сигналов, пояснила диетолог.Вреден и переизбыток в блюдах соли."Важно уменьшить потребление соли в чистом виде и в готовых продуктах, например, в консервированных огурцах или помидорах. А также скрытой соли – условно, в вяленой рыбе или в том же сыре", – отметила врач.Это необходимо, так как соль задерживает в организме жидкость и приводит к повышению давления, а это чревато развитием инсульта или инфаркта, пояснила она.Кроме того, врач рекомендует пожилым людям отказаться от алкоголя, который, помимо прочего, приводит к нарушению памяти и провоцирует развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта.Для поддержания здоровья Игнатикова советует ввести в свой ежедневной рацион овощи, прежде всего зеленые листовые, а также фрукты, ягоды и немного орехов, чтобы обеспечить организм нужными и важными минералами и полезными растительными маслами.Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал два основных фактора, которые влияют на снижение иммунитета зимой.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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