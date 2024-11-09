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Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов
Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову орденом Дружбы народов. РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T14:38
2024-11-09T14:38
александра пахмутова
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову орденом Дружбы народов.Также Лукашенко поздравил Александру Пахмутову с днем рождения, пожелав народной артистке доброго здоровья, благополучия и оптимизма."Ваши огромные талант и творчество по праву являются бесценным духовным достоянием советской и российской культуры. Вами создано множество прекрасных произведений, любимых миллионами слушателей и получивших широкое признание на белорусской земле", - сказано в тексте поздравления, который опубликован на официальном сайте президента Белоруссии.Президент России Владимир Путин ранее в субботу присвоил Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства. Композитор 9 ноября отмечает 95-летие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры ПахмутовойЕе преданный Орфей: памяти легендарного поэта Николая ДобронравоваПутин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой
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александра пахмутова, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, культура, ссср, россия, музыка, награды, новости
Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов

Александр Лукашенко наградил Александру Пахмутову орденом Дружбы народов

14:38 09.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮбилейный вечер А. Пахмутовой в 2019 году
Юбилейный вечер А. Пахмутовой в 2019 году - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову орденом Дружбы народов.
"За значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая способствует сближению и взаимообогащению национальных культур", - цитирует текст указа Тelegram-канал "Пул первого".
Также Лукашенко поздравил Александру Пахмутову с днем рождения, пожелав народной артистке доброго здоровья, благополучия и оптимизма.
"Ваши огромные талант и творчество по праву являются бесценным духовным достоянием советской и российской культуры. Вами создано множество прекрасных произведений, любимых миллионами слушателей и получивших широкое признание на белорусской земле", - сказано в тексте поздравления, который опубликован на официальном сайте президента Белоруссии.
Президент России Владимир Путин ранее в субботу присвоил Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства. Композитор 9 ноября отмечает 95-летие.
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Александра ПахмутоваПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияКультураСССРРоссияМузыкаНаградыНовости
 
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