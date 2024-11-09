https://crimea.ria.ru/20241109/lukashenko-nagradil-pakhmutovu-ordenom-druzhby-narodov-1141727542.html

Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов

Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову орденом Дружбы народов. РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T14:38

2024-11-09T14:38

2024-11-09T14:38

александра пахмутова

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову орденом Дружбы народов.Также Лукашенко поздравил Александру Пахмутову с днем рождения, пожелав народной артистке доброго здоровья, благополучия и оптимизма."Ваши огромные талант и творчество по праву являются бесценным духовным достоянием советской и российской культуры. Вами создано множество прекрасных произведений, любимых миллионами слушателей и получивших широкое признание на белорусской земле", - сказано в тексте поздравления, который опубликован на официальном сайте президента Белоруссии.Президент России Владимир Путин ранее в субботу присвоил Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства. Композитор 9 ноября отмечает 95-летие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры ПахмутовойЕе преданный Орфей: памяти легендарного поэта Николая ДобронравоваПутин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александра пахмутова, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, культура, ссср, россия, музыка, награды, новости