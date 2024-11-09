https://crimea.ria.ru/20241109/Svetit-vsem-znakomaya-zvezda-zhizn-i-sudba-Aleksandry-Pakhmutovoy-1118914678.html

Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры Пахмутовой

Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры Пахмутовой - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры Пахмутовой

За пределами бывшего СССР она известна как автор классической музыки, но на Родине и всем постсоветском пространстве ее знают как автора песен. "Старый клен",... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-09T07:04

2024-11-09T07:04

2024-11-08T23:32

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За пределами бывшего СССР она известна как автор классической музыки, но на Родине и всем постсоветском пространстве ее знают как автора песен. "Старый клен", "Надежда", "Нежность", "Трус не играет в хоккей", "Беловежская пуща"… На счету Александры Пахмутовой более 400 песен, многие из которых уже поистине считаются народными. А еще – увертюры, кантаты, сюиты, балет, концерты. И этот список еще не окончен! Несмотря на солидный возраст, она продолжает творить.9 ноября Народной артистке СССР Александре Пахмутовой исполняется 95 лет. О жизни и судьбе легенды отечественной музыки – в фотоленте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20230920/ee-predannyy-orfey-pamyati-legendarnogo-poeta-nikolaya-dobronravova-1131529799.html

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культура, новости, визуал, звезды и судьбы, александра пахмутова, николай добронравов, ссср, россия