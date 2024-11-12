https://crimea.ria.ru/20241112/v-sevastopole-obyavlena-raketnaya-trevoga-po-ballistike-1141638839.html

В Севастополе объявлена ракетная тревога по баллистике

В Севастополе объявлена ракетная тревога по баллистике - РИА Новости Крым, 12.11.2024

В Севастополе объявлена ракетная тревога по баллистике

В Севастополе объявлена ракетная тревога по баллистике. Жителей призвали оставаться дома или срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информацию об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T20:52

2024-11-12T20:52

2024-11-12T20:52

севастополь

крым

новости

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

срочные новости крыма

воздушная тревога в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена ракетная тревога по баллистике. Жителей призвали оставаться дома или срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.После атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, из-за которой погибли и были ранены люди, в том числе дети, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Также приняты решения по усилению мер безопасности. Одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма, воздушная тревога в севастополе