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В Севастополе объявлена ракетная тревога по баллистике - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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В Севастополе объявлена ракетная тревога по баллистике
В Севастополе объявлена ракетная тревога по баллистике - РИА Новости Крым, 12.11.2024
В Севастополе объявлена ракетная тревога по баллистике
В Севастополе объявлена ракетная тревога по баллистике. Жителей призвали оставаться дома или срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информацию об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T20:52
2024-11-12T20:52
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срочные новости крыма
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена ракетная тревога по баллистике. Жителей призвали оставаться дома или срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.После атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, из-за которой погибли и были ранены люди, в том числе дети, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Также приняты решения по усилению мер безопасности. Одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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В Севастополе объявлена ракетная тревога по баллистике

Ракетная тревога по баллистике объявлена в Севастополе

20:52 12.11.2024
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена ракетная тревога по баллистике. Жителей призвали оставаться дома или срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем. Баллистика! Срочно принять меры безопасности", – написал губернатор.
Сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.
После атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, из-за которой погибли и были ранены люди, в том числе дети, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.
Также приняты решения по усилению мер безопасности. Одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
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СевастопольКрымНовостиНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяСрочные новости КрымаВоздушная тревога в Севастополе
 
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