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В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа
В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа
В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа, также будет усовершенствована система оповещения граждан о ракетной опасности – это необходимая РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T17:48
2024-06-27T18:15
севастополь
михаил развожаев
новости
безопасность
укрытие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа, также будет усовершенствована система оповещения граждан о ракетной опасности – это необходимая мера в условиях террористических атак со стороны Киева, завил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что на изготовление и установку блиндажей понадобится около 40 дней, при этом подчеркнул, что работу будут максимально ускорять. Необходимость меры он объяснил коренным изменением ситуации, что показала атака со стороны ВСУ 23 июня, когда впервые использовались кассетные боеприпасы по гражданской инфраструктуре города.Также в программе мер безопасности, которую будут реализовывать власти Севастополя, запланировано усовершенствование системы оповещения – планируется запуск сигнала "Баллистика", который моментально будет доводиться до населения и означать необходимость немедленно спускаться в укрытия. Кроме того, во время остановки общественного транспорта из-за воздушной тревоги люди будут оставаться на своих местах в салоне. Пляжи закрывать пока не будут, однако посещение пляжей северной стороны города власти рекомендуют минимизировать, пока там не будут установлены защитные конструкции. Балаклавскую бухту будут перекрывать на ночь.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.В результате происшествия пострадали 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы недаром город-герой": ракетная атака не испугала севастопольцев"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУЕще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости, безопасность, укрытие
В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа

В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа – Развожаев

17:48 27.06.2024 (обновлено: 18:15 27.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкТабличка "При обстреле в укрытие" в поселке Ясное пригорода Докучаевска возле линии соприкосновения
Табличка При обстреле в укрытие в поселке Ясное пригорода Докучаевска возле линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа, также будет усовершенствована система оповещения граждан о ракетной опасности – это необходимая мера в условиях террористических атак со стороны Киева, завил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.

"Всего, по нашим предварительным оценкам, нам потребуется порядка 600 таких укрытий типа блиндаж, точно таких же, как устанавливаются в Белгороде – типовые блиндажи. По капитальным бетонным укрытиям решение принято", – сказал Развожаев в ходе Чрезвычайного заседания законодательного собрания.

Губернатор уточнил, что на изготовление и установку блиндажей понадобится около 40 дней, при этом подчеркнул, что работу будут максимально ускорять. Необходимость меры он объяснил коренным изменением ситуации, что показала атака со стороны ВСУ 23 июня, когда впервые использовались кассетные боеприпасы по гражданской инфраструктуре города.
"Это квалифицируется абсолютно точно как террористический акт. Применяются средства, от которых, чтобы укрыться, нужны совершенно другие меры реагирования, поскольку баллистические ракеты имеют очень короткий срок от момента пуска до поражения цели", – пояснил Развожаев.
Также в программе мер безопасности, которую будут реализовывать власти Севастополя, запланировано усовершенствование системы оповещения – планируется запуск сигнала "Баллистика", который моментально будет доводиться до населения и означать необходимость немедленно спускаться в укрытия. Кроме того, во время остановки общественного транспорта из-за воздушной тревоги люди будут оставаться на своих местах в салоне. Пляжи закрывать пока не будут, однако посещение пляжей северной стороны города власти рекомендуют минимизировать, пока там не будут установлены защитные конструкции. Балаклавскую бухту будут перекрывать на ночь.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.
В результате происшествия пострадали 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовостиБезопасностьУкрытие
 
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