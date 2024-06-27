https://crimea.ria.ru/20240627/v-sevastopole-poyavitsya-okolo-600-novykh-ukrytiy-blindazhnogo-tipa-1138412031.html

В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа

В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа - РИА Новости Крым, 27.06.2024

В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа

В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа, также будет усовершенствована система оповещения граждан о ракетной опасности – это необходимая РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T17:48

2024-06-27T17:48

2024-06-27T18:15

севастополь

михаил развожаев

новости

безопасность

укрытие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа, также будет усовершенствована система оповещения граждан о ракетной опасности – это необходимая мера в условиях террористических атак со стороны Киева, завил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что на изготовление и установку блиндажей понадобится около 40 дней, при этом подчеркнул, что работу будут максимально ускорять. Необходимость меры он объяснил коренным изменением ситуации, что показала атака со стороны ВСУ 23 июня, когда впервые использовались кассетные боеприпасы по гражданской инфраструктуре города.Также в программе мер безопасности, которую будут реализовывать власти Севастополя, запланировано усовершенствование системы оповещения – планируется запуск сигнала "Баллистика", который моментально будет доводиться до населения и означать необходимость немедленно спускаться в укрытия. Кроме того, во время остановки общественного транспорта из-за воздушной тревоги люди будут оставаться на своих местах в салоне. Пляжи закрывать пока не будут, однако посещение пляжей северной стороны города власти рекомендуют минимизировать, пока там не будут установлены защитные конструкции. Балаклавскую бухту будут перекрывать на ночь.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.В результате происшествия пострадали 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы недаром город-герой": ракетная атака не испугала севастопольцев"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУЕще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости, безопасность, укрытие