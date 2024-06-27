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Пляжи в Севастополе закрывать не будут – Развожаев

Пляжи в Севастополе закрывать не будут – Развожаев - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Пляжи в Севастополе закрывать не будут – Развожаев

В Севастополе не будут закрывать общественные пляжи после ракетной атаки на пляж в Учкуевке. Об этом после чрезвычайного заседания Законодательного собрания... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T17:50

2024-06-27T17:50

2024-06-27T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе не будут закрывать общественные пляжи после ракетной атаки на пляж в Учкуевке. Об этом после чрезвычайного заседания Законодательного собрания Севастополя заявил губернатор Михаил Развожаев.Вместе с тем губернатор предупредил, что во время воздушной тревоги пляжи северной стороны более опасны для пребывания.До установки специальных укрытий лучше выбирать те пляжи, где есть капитальные строения, куда можно эвакуироваться в случае тревоги. Они защищают от осколков, предупредил Развожаев.Он также рассказал, что в Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. Для их создания учитывали опыт Белгородской области, а также ЛНР и ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУКризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправкуВ Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой Гурьевой

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2024

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