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Пляжи в Севастополе закрывать не будут – Развожаев - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Пляжи в Севастополе закрывать не будут – Развожаев
Пляжи в Севастополе закрывать не будут – Развожаев - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Пляжи в Севастополе закрывать не будут – Развожаев
В Севастополе не будут закрывать общественные пляжи после ракетной атаки на пляж в Учкуевке. Об этом после чрезвычайного заседания Законодательного собрания... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T17:50
2024-06-27T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе не будут закрывать общественные пляжи после ракетной атаки на пляж в Учкуевке. Об этом после чрезвычайного заседания Законодательного собрания Севастополя заявил губернатор Михаил Развожаев.Вместе с тем губернатор предупредил, что во время воздушной тревоги пляжи северной стороны более опасны для пребывания.До установки специальных укрытий лучше выбирать те пляжи, где есть капитальные строения, куда можно эвакуироваться в случае тревоги. Они защищают от осколков, предупредил Развожаев.Он также рассказал, что в Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. Для их создания учитывали опыт Белгородской области, а также ЛНР и ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУКризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправкуВ Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой Гурьевой
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Пляжи в Севастополе закрывать не будут – Развожаев

В Севастополе не будут закрывать пляжи после ракетной атаки – Развожаев

17:50 27.06.2024 (обновлено: 17:58 27.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпасатель на вышке на пляже Учкуевка в Севастополе
Спасатель на вышке на пляже Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе не будут закрывать общественные пляжи после ракетной атаки на пляж в Учкуевке. Об этом после чрезвычайного заседания Законодательного собрания Севастополя заявил губернатор Михаил Развожаев.

"Вместе с депутатами приняли решение – пляжи закрывать не будем. Мы прекрасно понимаем, что это мера очень трудно исполнима", – сказал он.

Вместе с тем губернатор предупредил, что во время воздушной тревоги пляжи северной стороны более опасны для пребывания.

"Пляжи северной стороны, которые не оборудованы укрытием, не имеют рядом капитальных строений, в настоящее время повышенную опасность представляют. Поэтому время нахождения там необходимо минимизировать, а лучше отказаться от посещения на время, пока там не будут установлены защитные конструкции", – подчеркнул губернатор.

До установки специальных укрытий лучше выбирать те пляжи, где есть капитальные строения, куда можно эвакуироваться в случае тревоги. Они защищают от осколков, предупредил Развожаев.
Он также рассказал, что в Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. Для их создания учитывали опыт Белгородской области, а также ЛНР и ДНР.
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