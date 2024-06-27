Пляжи в Севастополе закрывать не будут – Развожаев
В Севастополе не будут закрывать пляжи после ракетной атаки – Развожаев
17:50 27.06.2024 (обновлено: 17:58 27.06.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпасатель на вышке на пляже Учкуевка в Севастополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе не будут закрывать общественные пляжи после ракетной атаки на пляж в Учкуевке. Об этом после чрезвычайного заседания Законодательного собрания Севастополя заявил губернатор Михаил Развожаев.
"Вместе с депутатами приняли решение – пляжи закрывать не будем. Мы прекрасно понимаем, что это мера очень трудно исполнима", – сказал он.
Вместе с тем губернатор предупредил, что во время воздушной тревоги пляжи северной стороны более опасны для пребывания.
"Пляжи северной стороны, которые не оборудованы укрытием, не имеют рядом капитальных строений, в настоящее время повышенную опасность представляют. Поэтому время нахождения там необходимо минимизировать, а лучше отказаться от посещения на время, пока там не будут установлены защитные конструкции", – подчеркнул губернатор.
До установки специальных укрытий лучше выбирать те пляжи, где есть капитальные строения, куда можно эвакуироваться в случае тревоги. Они защищают от осколков, предупредил Развожаев.
Он также рассказал, что в Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. Для их создания учитывали опыт Белгородской области, а также ЛНР и ДНР.
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