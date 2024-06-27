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В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ
В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ
Систему оповещения доработают в Севастополе, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T17:35
2024-06-27T17:41
михаил развожаев
севастополь
новости
безопасность республики крым и севастополя
укрытия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Систему оповещения доработают в Севастополе, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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михаил развожаев, севастополь, новости, безопасность республики крым и севастополя, укрытия
Материал дополняется
В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ

В Севастополе доработают систему оповещения с учетом применения ВСУ баллистических ракет

17:35 27.06.2024 (обновлено: 17:41 27.06.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСистема оповещения и информирования населения
Система оповещения и информирования населения
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Систему оповещения доработают в Севастополе, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Михаил РазвожаевСевастопольНовостиБезопасность Республики Крым и СевастополяУкрытия
 
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