https://crimea.ria.ru/20240627/v-sevastopole-dorabotayut-sistemu-opovescheniya-posle-ataki-vsu-1138411823.html

В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ

В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2024

В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ

Систему оповещения доработают в Севастополе, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T17:35

2024-06-27T17:35

2024-06-27T17:41

михаил развожаев

севастополь

новости

безопасность республики крым и севастополя

укрытия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Систему оповещения доработают в Севастополе, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости, безопасность республики крым и севастополя, укрытия