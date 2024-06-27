https://crimea.ria.ru/20240627/v-sevastopole-dorabotayut-sistemu-opovescheniya-posle-ataki-vsu-1138411823.html
В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ
В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ
Систему оповещения доработают в Севастополе, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T17:35
2024-06-27T17:35
2024-06-27T17:41
михаил развожаев
севастополь
новости
безопасность республики крым и севастополя
укрытия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Систему оповещения доработают в Севастополе, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил развожаев, севастополь, новости, безопасность республики крым и севастополя, укрытия
Материал дополняется
В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ
В Севастополе доработают систему оповещения с учетом применения ВСУ баллистических ракет
17:35 27.06.2024 (обновлено: 17:41 27.06.2024)