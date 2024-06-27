https://crimea.ria.ru/20240627/v-obschestvennom-transporte-sevastopolya-poyavyatsya-trevozhnye-aptechki-1138412444.html

В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки

В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки - РИА Новости Крым, 27.06.2024

В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки

Общественный транспорт в Севастополе во время тревог не будет выпускать пассажиров. Будет разработан новый алгоритм работы, заявил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T18:05

2024-06-27T18:05

2024-06-27T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Севастополе во время тревог не будет выпускать пассажиров. Будет разработан новый алгоритм работы, заявил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, остановка автобуса предохранит пассажиров на тот случай, если что-то случится с водителем. Но поскольку ВСУ теперь используют для обстрелов другой тип оружия, у людей нет времени, чтобы добежать до убежища. В этих условиях хоть какой-то защитой от осколков может стать автобус или маршрутка.Он также проинформировал, что в Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. Для их создания учитывали опыт Белгородской области, а также ЛНР и ДНР. Городские пляжи после ракетной атаки в Учкуевке закрывать не будут, но губернатор предупредил, что пляжи на северной стороне, где нет капитальных строений, в этом случае опасны для пребывания.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУКризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправкуВ Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой Гурьевой

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, транспорт, новости, безопасность, общественный транспорт, лекарства