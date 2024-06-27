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В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки
В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки
Общественный транспорт в Севастополе во время тревог не будет выпускать пассажиров. Будет разработан новый алгоритм работы, заявил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T18:05
2024-06-27T18:22
севастополь
михаил развожаев
транспорт
новости
безопасность
общественный транспорт
лекарства
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Севастополе во время тревог не будет выпускать пассажиров. Будет разработан новый алгоритм работы, заявил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, остановка автобуса предохранит пассажиров на тот случай, если что-то случится с водителем. Но поскольку ВСУ теперь используют для обстрелов другой тип оружия, у людей нет времени, чтобы добежать до убежища. В этих условиях хоть какой-то защитой от осколков может стать автобус или маршрутка.Он также проинформировал, что в Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. Для их создания учитывали опыт Белгородской области, а также ЛНР и ДНР. Городские пляжи после ракетной атаки в Учкуевке закрывать не будут, но губернатор предупредил, что пляжи на северной стороне, где нет капитальных строений, в этом случае опасны для пребывания.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУКризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправкуВ Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой Гурьевой
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, транспорт, новости, безопасность, общественный транспорт, лекарства
В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки

В Севастополе разработали новый алгоритм работы транспорта во время тревог

18:05 27.06.2024 (обновлено: 18:22 27.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Севастополе во время тревог не будет выпускать пассажиров. Будет разработан новый алгоритм работы, заявил губернатор Михаил Развожаев.

"С учетом новых вызовов у транспорта теперь нет возможности доезжать до остановки и отправлять людей, чтобы они искали укрытие. Транспорт будет останавливаться, но люди должны будут оставаться внутри", – сказал он.

По его словам, остановка автобуса предохранит пассажиров на тот случай, если что-то случится с водителем. Но поскольку ВСУ теперь используют для обстрелов другой тип оружия, у людей нет времени, чтобы добежать до убежища. В этих условиях хоть какой-то защитой от осколков может стать автобус или маршрутка.

"В транспорте появятся дополнительные средства и наборы для первой медицинской помощи. В случае, если, не дай Бог, произойдет трагедия, сам транспорт является элементарным минимальным укрытием", – сказал Михаил Развожаев.

Он также проинформировал, что в Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. Для их создания учитывали опыт Белгородской области, а также ЛНР и ДНР. Городские пляжи после ракетной атаки в Учкуевке закрывать не будут, но губернатор предупредил, что пляжи на северной стороне, где нет капитальных строений, в этом случае опасны для пребывания.
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СевастопольМихаил РазвожаевТранспортНовостиБезопасностьОбщественный транспортЛекарства
 
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18:05В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки
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