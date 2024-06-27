В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки
В Севастополе разработали новый алгоритм работы транспорта во время тревог
18:05 27.06.2024 (обновлено: 18:22 27.06.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Севастополе во время тревог не будет выпускать пассажиров. Будет разработан новый алгоритм работы, заявил губернатор Михаил Развожаев.
"С учетом новых вызовов у транспорта теперь нет возможности доезжать до остановки и отправлять людей, чтобы они искали укрытие. Транспорт будет останавливаться, но люди должны будут оставаться внутри", – сказал он.
По его словам, остановка автобуса предохранит пассажиров на тот случай, если что-то случится с водителем. Но поскольку ВСУ теперь используют для обстрелов другой тип оружия, у людей нет времени, чтобы добежать до убежища. В этих условиях хоть какой-то защитой от осколков может стать автобус или маршрутка.
"В транспорте появятся дополнительные средства и наборы для первой медицинской помощи. В случае, если, не дай Бог, произойдет трагедия, сам транспорт является элементарным минимальным укрытием", – сказал Михаил Развожаев.
Он также проинформировал, что в Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. Для их создания учитывали опыт Белгородской области, а также ЛНР и ДНР. Городские пляжи после ракетной атаки в Учкуевке закрывать не будут, но губернатор предупредил, что пляжи на северной стороне, где нет капитальных строений, в этом случае опасны для пребывания.
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