Как получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк
Клиенты ломбардов могут получить деньги после продажи своего залога - ЦБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Клиенты ломбардов могут получить часть денег от продажи вещей, которые были сданы в залог. Банк России рекомендовал ломбардам сообщать об этом клиентам в течение 30 дней, сообщила РИА Новости Крым советник экономический Отделения по Республике Крым Банка России Виктория Зимненко.
"Банк России в своем информационном письме, основываясь на федеральных законах, рекомендовал ломбардам в течение 30 дней после продажи заложенного имущества сообщать об этом клиентам. Часть вырученных от продажи денег человек может получить, если вещь продали дороже, чем сумма его долга с учетом процентов и штрафов", - объяснила она.
Возвращать эту разницу в деньгах ломбарды и раньше были обязаны, но только после обращения клиента. Однако люди часто даже не знают, что их вещь продана и по какой цене. Они могут потребовать от ломбарда эту информацию в течение трех лет со дня продажи, отмечает эксперт.
"Если срок выкупа залога истек два месяца назад, а уведомление о продаже так и не поступило, заемщику стоит самому связаться с ломбардом и уточнить, реализована ли вещь, по какой цене и сумму задолженности. Чтобы не упустить момент продажи, интересоваться судьбой своего имущества можно сколько угодно раз".
При этом Виктория Зимненко посоветовала прежде, чем заключать договор с ломбардом или любой другой компанией, проверить ее в списке легальных финансовых организаций на сайте Банка России. Если компании нет с перечне, заключать с ней договор не стоит.
"Если у вас возникло недопонимание с ломбардом, или кредитор не настроен возвращать разницу от продажи залога, можете обратиться в Банк России, - рекомендует Виктория Зимненко. - Это можно сделать на главной странице регулятора, раздел так и называется - "Обратиться в Банк России".
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