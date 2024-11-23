Рейтинг@Mail.ru
Как получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241123/kak-poluchit-dengi-iz-lombarda-ot-prodazhi-svoego-zaloga--tsentrobank-1142063266.html
Как получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк
Как получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Как получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк
Клиенты ломбардов могут получить часть денег от продажи вещей, которые были сданы в залог. Банк России рекомендовал ломбардам сообщать об этом клиентам в... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T18:46
2024-11-23T18:46
эксклюзивы риа новости крым
банк россии
совет эксперта
виктория зимненко
займы
новости крыма
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1c/1122533591_349:153:1322:700_1920x0_80_0_0_d4c7e3ed00bb8eeaecc20acb278a34c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Клиенты ломбардов могут получить часть денег от продажи вещей, которые были сданы в залог. Банк России рекомендовал ломбардам сообщать об этом клиентам в течение 30 дней, сообщила РИА Новости Крым советник экономический Отделения по Республике Крым Банка России Виктория Зимненко. Возвращать эту разницу в деньгах ломбарды и раньше были обязаны, но только после обращения клиента. Однако люди часто даже не знают, что их вещь продана и по какой цене. Они могут потребовать от ломбарда эту информацию в течение трех лет со дня продажи, отмечает эксперт. При этом Виктория Зимненко посоветовала прежде, чем заключать договор с ломбардом или любой другой компанией, проверить ее в списке легальных финансовых организаций на сайте Банка России. Если компании нет с перечне, заключать с ней договор не стоит. "Если у вас возникло недопонимание с ломбардом, или кредитор не настроен возвращать разницу от продажи залога, можете обратиться в Банк России, - рекомендует Виктория Зимненко. - Это можно сделать на главной странице регулятора, раздел так и называется - "Обратиться в Банк России".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноИнфляция в России - прогноз на конец года
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1c/1122533591_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ea0f008a8f3b3831b09cc393ad2cd0e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк россии, совет эксперта, виктория зимненко, займы, новости крыма, крым, общество, видео
Как получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк

Клиенты ломбардов могут получить деньги после продажи своего залога - ЦБ

18:46 23.11.2024
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Клиенты ломбардов могут получить часть денег от продажи вещей, которые были сданы в залог. Банк России рекомендовал ломбардам сообщать об этом клиентам в течение 30 дней, сообщила РИА Новости Крым советник экономический Отделения по Республике Крым Банка России Виктория Зимненко.
"Банк России в своем информационном письме, основываясь на федеральных законах, рекомендовал ломбардам в течение 30 дней после продажи заложенного имущества сообщать об этом клиентам. Часть вырученных от продажи денег человек может получить, если вещь продали дороже, чем сумма его долга с учетом процентов и штрафов", - объяснила она.
Возвращать эту разницу в деньгах ломбарды и раньше были обязаны, но только после обращения клиента. Однако люди часто даже не знают, что их вещь продана и по какой цене. Они могут потребовать от ломбарда эту информацию в течение трех лет со дня продажи, отмечает эксперт.
"Если срок выкупа залога истек два месяца назад, а уведомление о продаже так и не поступило, заемщику стоит самому связаться с ломбардом и уточнить, реализована ли вещь, по какой цене и сумму задолженности. Чтобы не упустить момент продажи, интересоваться судьбой своего имущества можно сколько угодно раз".
При этом Виктория Зимненко посоветовала прежде, чем заключать договор с ломбардом или любой другой компанией, проверить ее в списке легальных финансовых организаций на сайте Банка России. Если компании нет с перечне, заключать с ней договор не стоит.
"Если у вас возникло недопонимание с ломбардом, или кредитор не настроен возвращать разницу от продажи залога, можете обратиться в Банк России, - рекомендует Виктория Зимненко. - Это можно сделать на главной странице регулятора, раздел так и называется - "Обратиться в Банк России".
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньги
Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно
Инфляция в России - прогноз на конец года
Эксклюзивы РИА Новости КрымБанк РоссииСовет экспертаВиктория ЗимненкоЗаймыНовости КрымаКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Как получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк
18:19Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО
18:16На Кубани легковушка вылетела на тротуар: пострадали девочка и бабушка
17:48Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах Крыма
17:13Был патриотом страны: в Алуште простились с героем СВО
16:35ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой Каховке
16:05В Крыму усиливается штормовой ветер - чего еще ждать в ближайшие часы
15:50В Крыму ответили Зеленскому на желание "вернуть" полуостров дипломатией
15:34Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем
15:22Подросток в Иркутске ударил сверстника ножом
15:17"Искандер" сжег украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр – видео
15:06В парках Симферополя проведут конкурсы для детей на праздники
14:50Польские фермеры заблокировали движение фур из Украины
14:21Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область
14:00В Курской области уничтожены 360 боевиков ВСУ и западные машины пехоты
13:51Когда восстановят разрушенную "штормом века" дорогу под Судаком
13:20Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся с Украины жителей Курска
13:04Движение по Крымскому мосту открыто – сколько ждать проезда из Тамани
12:53Новости СВО: Украина потеряла еще 1535 боевиков за сутки
12:29Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
Лента новостейМолния