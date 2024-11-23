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Как получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк

Как получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Как получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк

Клиенты ломбардов могут получить часть денег от продажи вещей, которые были сданы в залог. Банк России рекомендовал ломбардам сообщать об этом клиентам в... РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T18:46

2024-11-23T18:46

2024-11-23T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Клиенты ломбардов могут получить часть денег от продажи вещей, которые были сданы в залог. Банк России рекомендовал ломбардам сообщать об этом клиентам в течение 30 дней, сообщила РИА Новости Крым советник экономический Отделения по Республике Крым Банка России Виктория Зимненко. Возвращать эту разницу в деньгах ломбарды и раньше были обязаны, но только после обращения клиента. Однако люди часто даже не знают, что их вещь продана и по какой цене. Они могут потребовать от ломбарда эту информацию в течение трех лет со дня продажи, отмечает эксперт. При этом Виктория Зимненко посоветовала прежде, чем заключать договор с ломбардом или любой другой компанией, проверить ее в списке легальных финансовых организаций на сайте Банка России. Если компании нет с перечне, заключать с ней договор не стоит. "Если у вас возникло недопонимание с ломбардом, или кредитор не настроен возвращать разницу от продажи залога, можете обратиться в Банк России, - рекомендует Виктория Зимненко. - Это можно сделать на главной странице регулятора, раздел так и называется - "Обратиться в Банк России".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноИнфляция в России - прогноз на конец года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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