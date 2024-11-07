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Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно
Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно
Ипотечное кредитование в России, и в частности в Крыму, продолжит дорожать, однако есть два способа приобрети недвижимость под более лояльный процент. Прогнозы... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T11:15
2024-11-07T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Ипотечное кредитование в России, и в частности в Крыму, продолжит дорожать, однако есть два способа приобрети недвижимость под более лояльный процент. Прогнозы и советы на этот счет РИА Новости Крым дала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.Ставка в рост"Средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 24-25%. Но в ближайшее время ставка еще будет расти, поскольку прогнозируется дополнительный рост ключевой ставки ЦБ", - констатирует Буйлова.По оценке эксперта, очередной рост ключевой ставки может произойти в середине декабря. Не исключены и еще повышения, в итоге - до 30%. В среднем разница между ключевой и ипотечной ставками составляет 5-6 пунктов. Таким образом, ипотечное кредитование может подорожать до 36%.Как взять ипотеку выгодно"Высокие ставки по ипотеке - это повод для снижения цен только в мыслях населения. Застройщики рассуждают иначе: они не могут опускать цены, если все подорожало - стройматериалы, рабочая сила, земля - все из чего складывается цена на квартиру. Поэтому дешеветь недвижимость не будет", - поясняет специалист.При этом падение спроса все же приведет к стагнации рынка. Понимая это, уже сейчас застройщики предлагают альтернативные варианты, которые стоит рассмотреть.Сегодня квартиры в новостройках в рассрочку предлагают в Евпатории, Симферополе, Ялте и Алуште. В этих же городах есть возможность траншевой ипотеки - это когда примерно третья часть кредита (транш) оформляется под меньший процент пока идет строительство объекта."После того как транш закончится, платежи перейдут под обычную ставку, какая будет на рынке к тому моменту. Но ключевая ставка, по прогнозу регулятора, будет снижаться - и к моменту снижения можно будет сделать рефинансирование" , - поясняет Буйлова.Цены на квартиры в КрымуПо словам эксперта, сейчас средняя цена однокомнатной квартиры класса "комфорт" на первичном рынке в Симферополе в зависимости от локации и метража колеблется от 6 до 7 млн. Аналогичные цены на Южном берегу Крыма - в Алуште и Ялте.Средняя стоимость двухкомнатной квартиры тоже примерно одинаковая для ЮБК и столицы полуострова - 10-12 млн рублей. Недвижимость элитного класса на Южном берегу стоит значительно дороже аналогичных вариантов в Симферополе.Крупные материковые строительные компании начнут реализовывать свои проекты на территории Крыма, что может привести к дополнительному росту цен на недвижимость в регионе, заявляла ранее руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Полина Васильева. Она объяснила свой прогноз ценовых изменений на рынке качеством строящейся недвижимости, которая предполагает федеральные стандарты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФАренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступностиЭксперт оценил доступность жилья в Крыму и Севастополе
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недвижимость в крыму, надежда буйлова, крым, жилье в крыму, ипотека, мнения, совет эксперта
Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно

Процентные ставки по ипотечным кредитам в Крыму продолжат идти в рост - эксперт Буйлова

11:15 07.11.2024 (обновлено: 11:26 07.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Ипотечное кредитование в России, и в частности в Крыму, продолжит дорожать, однако есть два способа приобрети недвижимость под более лояльный процент. Прогнозы и советы на этот счет РИА Новости Крым дала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.

Ставка в рост

"Средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 24-25%. Но в ближайшее время ставка еще будет расти, поскольку прогнозируется дополнительный рост ключевой ставки ЦБ", - констатирует Буйлова.
По оценке эксперта, очередной рост ключевой ставки может произойти в середине декабря. Не исключены и еще повышения, в итоге - до 30%. В среднем разница между ключевой и ипотечной ставками составляет 5-6 пунктов. Таким образом, ипотечное кредитование может подорожать до 36%.
"При этом, Центробанк прогнозирует снижение ключевой ставки к середине следующего года, при условии, если жесткие денежно-кредитные меры помогут затормозить инфляцию. В этой связи снижение ставок по ипотеке вероятно летом 2025 года", - говорит она.

Как взять ипотеку выгодно

"Высокие ставки по ипотеке - это повод для снижения цен только в мыслях населения. Застройщики рассуждают иначе: они не могут опускать цены, если все подорожало - стройматериалы, рабочая сила, земля - все из чего складывается цена на квартиру. Поэтому дешеветь недвижимость не будет", - поясняет специалист.
При этом падение спроса все же приведет к стагнации рынка. Понимая это, уже сейчас застройщики предлагают альтернативные варианты, которые стоит рассмотреть.
"На материке уже дают рассрочки без первоначального взноса - берешь квартиру совсем без денег с платежом, например, в 50 тысяч ежемесячно, и стоимость квартиры фиксируется. В Крыму пока такого нет, но есть семейная ипотека под 6%, а также траншевая ипотека и рассрочка от застройщиков", - продолжает собеседница агентства.
Сегодня квартиры в новостройках в рассрочку предлагают в Евпатории, Симферополе, Ялте и Алуште. В этих же городах есть возможность траншевой ипотеки - это когда примерно третья часть кредита (транш) оформляется под меньший процент пока идет строительство объекта.
"После того как транш закончится, платежи перейдут под обычную ставку, какая будет на рынке к тому моменту. Но ключевая ставка, по прогнозу регулятора, будет снижаться - и к моменту снижения можно будет сделать рефинансирование" , - поясняет Буйлова.
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Цены на квартиры в Крыму

По словам эксперта, сейчас средняя цена однокомнатной квартиры класса "комфорт" на первичном рынке в Симферополе в зависимости от локации и метража колеблется от 6 до 7 млн. Аналогичные цены на Южном берегу Крыма - в Алуште и Ялте.
Средняя стоимость двухкомнатной квартиры тоже примерно одинаковая для ЮБК и столицы полуострова - 10-12 млн рублей. Недвижимость элитного класса на Южном берегу стоит значительно дороже аналогичных вариантов в Симферополе.
"На вторичном рынке Южный берег с Симферополем тоже примерно в одном ценовом диапазоне - от 5 млн за "однушку" и от восьми - за двухкомнатную квартиру. Вообще "вторичку" сейчас сильно "штормит". Если открыть объявления, цены могут быть выше, но реально ситуация другая. Нужно торговаться, часто вторичную недвижимость отдают значительно дешевле, чем заявлено изначально", - советует Буйлова.
Крупные материковые строительные компании начнут реализовывать свои проекты на территории Крыма, что может привести к дополнительному росту цен на недвижимость в регионе, заявляла ранее руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Полина Васильева. Она объяснила свой прогноз ценовых изменений на рынке качеством строящейся недвижимости, которая предполагает федеральные стандарты.
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