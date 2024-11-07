https://crimea.ria.ru/20241107/ipoteka-v-krymu-budet-dorozhat---kak-kupit-kvartiru-vygodno-1141670330.html

Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно

Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно

Ипотечное кредитование в России, и в частности в Крыму, продолжит дорожать, однако есть два способа приобрети недвижимость под более лояльный процент. Прогнозы... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T11:15

2024-11-07T11:15

2024-11-07T11:26

эксклюзивы риа новости крым

недвижимость в крыму

надежда буйлова

крым

жилье в крыму

ипотека

мнения

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_105bc4975427406065f16e3a3c520ce6.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Ипотечное кредитование в России, и в частности в Крыму, продолжит дорожать, однако есть два способа приобрети недвижимость под более лояльный процент. Прогнозы и советы на этот счет РИА Новости Крым дала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.Ставка в рост"Средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 24-25%. Но в ближайшее время ставка еще будет расти, поскольку прогнозируется дополнительный рост ключевой ставки ЦБ", - констатирует Буйлова.По оценке эксперта, очередной рост ключевой ставки может произойти в середине декабря. Не исключены и еще повышения, в итоге - до 30%. В среднем разница между ключевой и ипотечной ставками составляет 5-6 пунктов. Таким образом, ипотечное кредитование может подорожать до 36%.Как взять ипотеку выгодно"Высокие ставки по ипотеке - это повод для снижения цен только в мыслях населения. Застройщики рассуждают иначе: они не могут опускать цены, если все подорожало - стройматериалы, рабочая сила, земля - все из чего складывается цена на квартиру. Поэтому дешеветь недвижимость не будет", - поясняет специалист.При этом падение спроса все же приведет к стагнации рынка. Понимая это, уже сейчас застройщики предлагают альтернативные варианты, которые стоит рассмотреть.Сегодня квартиры в новостройках в рассрочку предлагают в Евпатории, Симферополе, Ялте и Алуште. В этих же городах есть возможность траншевой ипотеки - это когда примерно третья часть кредита (транш) оформляется под меньший процент пока идет строительство объекта."После того как транш закончится, платежи перейдут под обычную ставку, какая будет на рынке к тому моменту. Но ключевая ставка, по прогнозу регулятора, будет снижаться - и к моменту снижения можно будет сделать рефинансирование" , - поясняет Буйлова.Цены на квартиры в КрымуПо словам эксперта, сейчас средняя цена однокомнатной квартиры класса "комфорт" на первичном рынке в Симферополе в зависимости от локации и метража колеблется от 6 до 7 млн. Аналогичные цены на Южном берегу Крыма - в Алуште и Ялте.Средняя стоимость двухкомнатной квартиры тоже примерно одинаковая для ЮБК и столицы полуострова - 10-12 млн рублей. Недвижимость элитного класса на Южном берегу стоит значительно дороже аналогичных вариантов в Симферополе.Крупные материковые строительные компании начнут реализовывать свои проекты на территории Крыма, что может привести к дополнительному росту цен на недвижимость в регионе, заявляла ранее руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Полина Васильева. Она объяснила свой прогноз ценовых изменений на рынке качеством строящейся недвижимости, которая предполагает федеральные стандарты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФАренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступностиЭксперт оценил доступность жилья в Крыму и Севастополе

https://crimea.ria.ru/20241105/pochemu-v-krymu-vysokie-tseny-na-arendu-zhilya-1141624994.html

https://crimea.ria.ru/20241106/chto-podorozhaet-v-krymu-k-novomu-godu-1141660686.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость в крыму, надежда буйлова, крым, жилье в крыму, ипотека, мнения, совет эксперта