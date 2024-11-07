https://crimea.ria.ru/20241107/ipoteka-v-krymu-budet-dorozhat---kak-kupit-kvartiru-vygodno-1141670330.html
Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно
Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно
Ипотечное кредитование в России, и в частности в Крыму, продолжит дорожать, однако есть два способа приобрети недвижимость под более лояльный процент. Прогнозы... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T11:15
2024-11-07T11:15
2024-11-07T11:26
эксклюзивы риа новости крым
недвижимость в крыму
надежда буйлова
крым
жилье в крыму
ипотека
мнения
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_105bc4975427406065f16e3a3c520ce6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Ипотечное кредитование в России, и в частности в Крыму, продолжит дорожать, однако есть два способа приобрети недвижимость под более лояльный процент. Прогнозы и советы на этот счет РИА Новости Крым дала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.Ставка в рост"Средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 24-25%. Но в ближайшее время ставка еще будет расти, поскольку прогнозируется дополнительный рост ключевой ставки ЦБ", - констатирует Буйлова.По оценке эксперта, очередной рост ключевой ставки может произойти в середине декабря. Не исключены и еще повышения, в итоге - до 30%. В среднем разница между ключевой и ипотечной ставками составляет 5-6 пунктов. Таким образом, ипотечное кредитование может подорожать до 36%.Как взять ипотеку выгодно"Высокие ставки по ипотеке - это повод для снижения цен только в мыслях населения. Застройщики рассуждают иначе: они не могут опускать цены, если все подорожало - стройматериалы, рабочая сила, земля - все из чего складывается цена на квартиру. Поэтому дешеветь недвижимость не будет", - поясняет специалист.При этом падение спроса все же приведет к стагнации рынка. Понимая это, уже сейчас застройщики предлагают альтернативные варианты, которые стоит рассмотреть.Сегодня квартиры в новостройках в рассрочку предлагают в Евпатории, Симферополе, Ялте и Алуште. В этих же городах есть возможность траншевой ипотеки - это когда примерно третья часть кредита (транш) оформляется под меньший процент пока идет строительство объекта."После того как транш закончится, платежи перейдут под обычную ставку, какая будет на рынке к тому моменту. Но ключевая ставка, по прогнозу регулятора, будет снижаться - и к моменту снижения можно будет сделать рефинансирование" , - поясняет Буйлова.Цены на квартиры в КрымуПо словам эксперта, сейчас средняя цена однокомнатной квартиры класса "комфорт" на первичном рынке в Симферополе в зависимости от локации и метража колеблется от 6 до 7 млн. Аналогичные цены на Южном берегу Крыма - в Алуште и Ялте.Средняя стоимость двухкомнатной квартиры тоже примерно одинаковая для ЮБК и столицы полуострова - 10-12 млн рублей. Недвижимость элитного класса на Южном берегу стоит значительно дороже аналогичных вариантов в Симферополе.Крупные материковые строительные компании начнут реализовывать свои проекты на территории Крыма, что может привести к дополнительному росту цен на недвижимость в регионе, заявляла ранее руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Полина Васильева. Она объяснила свой прогноз ценовых изменений на рынке качеством строящейся недвижимости, которая предполагает федеральные стандарты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФАренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступностиЭксперт оценил доступность жилья в Крыму и Севастополе
https://crimea.ria.ru/20241105/pochemu-v-krymu-vysokie-tseny-na-arendu-zhilya-1141624994.html
https://crimea.ria.ru/20241106/chto-podorozhaet-v-krymu-k-novomu-godu-1141660686.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_139fd234618ebf95278aff135a0ef8c5.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость в крыму, надежда буйлова, крым, жилье в крыму, ипотека, мнения, совет эксперта
Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно
Процентные ставки по ипотечным кредитам в Крыму продолжат идти в рост - эксперт Буйлова
11:15 07.11.2024 (обновлено: 11:26 07.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева
. Ипотечное кредитование в России, и в частности в Крыму, продолжит дорожать, однако есть два способа приобрети недвижимость под более лояльный процент. Прогнозы и советы на этот счет РИА Новости Крым
дала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.
Ставка в рост
"Средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 24-25%. Но в ближайшее время ставка еще будет расти, поскольку прогнозируется дополнительный рост ключевой ставки ЦБ", - констатирует Буйлова.
По оценке эксперта, очередной рост ключевой ставки может произойти в середине декабря. Не исключены и еще повышения, в итоге - до 30%. В среднем разница между ключевой и ипотечной ставками составляет 5-6 пунктов. Таким образом, ипотечное кредитование может подорожать до 36%.
"При этом, Центробанк прогнозирует снижение ключевой ставки к середине следующего года, при условии, если жесткие денежно-кредитные меры помогут затормозить инфляцию. В этой связи снижение ставок по ипотеке вероятно летом 2025 года", - говорит она.
Как взять ипотеку выгодно
"Высокие ставки по ипотеке - это повод для снижения цен только в мыслях населения. Застройщики рассуждают иначе: они не могут опускать цены, если все подорожало - стройматериалы, рабочая сила, земля - все из чего складывается цена на квартиру. Поэтому дешеветь недвижимость не будет", - поясняет специалист.
При этом падение спроса все же приведет к стагнации рынка. Понимая это, уже сейчас застройщики предлагают альтернативные варианты, которые стоит рассмотреть.
"На материке уже дают рассрочки без первоначального взноса - берешь квартиру совсем без денег с платежом, например, в 50 тысяч ежемесячно, и стоимость квартиры фиксируется. В Крыму пока такого нет, но есть семейная ипотека под 6%, а также траншевая ипотека и рассрочка от застройщиков", - продолжает собеседница агентства.
Сегодня квартиры в новостройках в рассрочку предлагают в Евпатории, Симферополе, Ялте и Алуште. В этих же городах есть возможность траншевой ипотеки - это когда примерно третья часть кредита (транш) оформляется под меньший процент пока идет строительство объекта.
"После того как транш закончится, платежи перейдут под обычную ставку, какая будет на рынке к тому моменту. Но ключевая ставка, по прогнозу регулятора, будет снижаться - и к моменту снижения можно будет сделать рефинансирование" , - поясняет Буйлова.
Цены на квартиры в Крыму
По словам эксперта, сейчас средняя цена однокомнатной квартиры класса "комфорт" на первичном рынке в Симферополе в зависимости от локации и метража колеблется от 6 до 7 млн. Аналогичные цены на Южном берегу Крыма - в Алуште и Ялте.
Средняя стоимость двухкомнатной квартиры тоже примерно одинаковая для ЮБК и столицы полуострова - 10-12 млн рублей. Недвижимость элитного класса на Южном берегу стоит значительно дороже аналогичных вариантов в Симферополе.
"На вторичном рынке Южный берег с Симферополем тоже примерно в одном ценовом диапазоне - от 5 млн за "однушку" и от восьми - за двухкомнатную квартиру. Вообще "вторичку" сейчас сильно "штормит". Если открыть объявления, цены могут быть выше, но реально ситуация другая. Нужно торговаться, часто вторичную недвижимость отдают значительно дешевле, чем заявлено изначально", - советует Буйлова.
Крупные материковые строительные компании начнут реализовывать свои проекты на территории Крыма, что может привести к дополнительному росту цен
на недвижимость в регионе, заявляла ранее руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Полина Васильева. Она объяснила свой прогноз ценовых изменений на рынке качеством строящейся недвижимости, которая предполагает федеральные стандарты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: