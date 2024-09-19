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Почему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФ

Почему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФ - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Почему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФ

Период перерегистрации документов на недвижимость в Крыму в российском правовом поле не продлили во избежание разночтений законодательства в связи с увеличением РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T19:45

2024-09-19T19:45

2024-09-19T19:45

радио "спутник в крыму"

недвижимость

недвижимость в крыму

екатерина алтабаева

совет федерации

закон и право

крым

севастополь

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Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Период перерегистрации документов на недвижимость в Крыму в российском правовом поле не продлили во избежание разночтений законодательства в связи с увеличением числа субъектов РФ и необходимостью реализовать права и обязанности всех собственников имущества. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева.Владельцы недвижимости в Крыму и Севастополе будут обязаны подтвердить государственную регистрацию прав на недвижимое имущество до 1 января 2026 года. Соответствующий законопроект разработали глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и зампред комитета по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.Речь идет о недвижимости, которую до сих пор не зарегистрировали по российскому законодательству. Напомним, срок для предоставления документов продлевался в 2022 году до 2025-го.По словам Алтабаевой, необходимость в таком законе назрела в связи с тем, что ситуация за 10 лет серьезно изменилась в этой области.Также ограничить срок для перерегистрации документов на недвижимость нужно, чтобы люди могли в полной мере использовать свое право собственности и не было мошеннических схем по обману владельцев недвижимости, добавила сенатор."Кроме того, все недвижимое имущество облагается налогами, и для государств очень важно в единой кадастровой системе видеть все земельные участки, которые принадлежат тому или иному лицу, которое, пользуясь всеми социальными благами, обязано платить налоги, это необходимо", – подчеркнула Алтабаева.По ее словам, речь в законопроекте идет прежде всего о земельных участках, которые принадлежат гражданам, проживающим на территории Крыма.Поскольку такие граждане не регистрировали имущество с момента возвращения Крыма в Россию, никаких данных о них в российском реестре нет."И люди должны сами подумать о том, чтобы использовать до 2026 года свои права и обратиться прежде всего в Росреестр, в органы по регистрации имущества, в органы исполнительной власти", – сказала Алтабаева.По словам сенатора, подавляющее большинство крымчан уже зарегистрировали свое недвижимое имущество в российском законодательном пространстве. Поэтому новый закон не вызовет каких-то сложностей.По ее словам, законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и будет принят Государственной Думой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в КрымуНовые условия льготной ипотеки могут снизить спрос и цены на недвижимостьУсловия по семейной ипотеке в РФ будут упрощены

https://crimea.ria.ru/20240725/v-krym-zakhodyat-krupnye-zastroyschiki--chto-budet-s-tsenami-na-zhile-1139100290.html

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недвижимость, недвижимость в крыму, екатерина алтабаева, совет федерации, закон и право, крым, севастополь