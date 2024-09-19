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Почему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФ
Почему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФ - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Почему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФ
Период перерегистрации документов на недвижимость в Крыму в российском правовом поле не продлили во избежание разночтений законодательства в связи с увеличением РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T19:45
2024-09-19T19:45
2024-09-19T19:45
радио "спутник в крыму"
недвижимость
недвижимость в крыму
екатерина алтабаева
совет федерации
закон и право
крым
севастополь
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Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева
Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Период перерегистрации документов на недвижимость в Крыму в российском правовом поле не продлили во избежание разночтений законодательства в связи с увеличением числа субъектов РФ и необходимостью реализовать права и обязанности всех собственников имущества. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева.Владельцы недвижимости в Крыму и Севастополе будут обязаны подтвердить государственную регистрацию прав на недвижимое имущество до 1 января 2026 года. Соответствующий законопроект разработали глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и зампред комитета по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.Речь идет о недвижимости, которую до сих пор не зарегистрировали по российскому законодательству. Напомним, срок для предоставления документов продлевался в 2022 году до 2025-го.По словам Алтабаевой, необходимость в таком законе назрела в связи с тем, что ситуация за 10 лет серьезно изменилась в этой области.Также ограничить срок для перерегистрации документов на недвижимость нужно, чтобы люди могли в полной мере использовать свое право собственности и не было мошеннических схем по обману владельцев недвижимости, добавила сенатор."Кроме того, все недвижимое имущество облагается налогами, и для государств очень важно в единой кадастровой системе видеть все земельные участки, которые принадлежат тому или иному лицу, которое, пользуясь всеми социальными благами, обязано платить налоги, это необходимо", – подчеркнула Алтабаева.По ее словам, речь в законопроекте идет прежде всего о земельных участках, которые принадлежат гражданам, проживающим на территории Крыма.Поскольку такие граждане не регистрировали имущество с момента возвращения Крыма в Россию, никаких данных о них в российском реестре нет."И люди должны сами подумать о том, чтобы использовать до 2026 года свои права и обратиться прежде всего в Росреестр, в органы по регистрации имущества, в органы исполнительной власти", – сказала Алтабаева.По словам сенатора, подавляющее большинство крымчан уже зарегистрировали свое недвижимое имущество в российском законодательном пространстве. Поэтому новый закон не вызовет каких-то сложностей.По ее словам, законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и будет принят Государственной Думой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в КрымуНовые условия льготной ипотеки могут снизить спрос и цены на недвижимостьУсловия по семейной ипотеке в РФ будут упрощены
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недвижимость, недвижимость в крыму, екатерина алтабаева, совет федерации, закон и право, крым, севастополь
Почему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФ
Период перерегистрации недвижимости в Крыму не продлили по ряду причин – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым.
Период перерегистрации документов на недвижимость в Крыму в российском правовом поле не продлили во избежание разночтений законодательства в связи с увеличением числа субъектов РФ и необходимостью реализовать права и обязанности всех собственников имущества. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева.
Владельцы недвижимости в Крыму и Севастополе будут обязаны подтвердить государственную регистрацию прав на недвижимое имущество до 1 января 2026 года. Соответствующий законопроект разработали глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и зампред комитета по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.
Речь идет о недвижимости, которую до сих пор не зарегистрировали по российскому законодательству. Напомним, срок для предоставления документов продлевался
в 2022 году до 2025-го.
По словам Алтабаевой, необходимость в таком законе назрела в связи с тем, что ситуация за 10 лет серьезно изменилась в этой области.
"Есть у нас четыре субъекта РФ, которые недавно вернулись в состав России: Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. И для них установлен срок обязательной регистрации недвижимого имущества до 2028 года. А у нас такой срок установлен не был. Для того, чтобы не было разночтений в законодательстве… это необходимо", – сказала Алтабаева.
Также ограничить срок для перерегистрации документов на недвижимость нужно, чтобы люди могли в полной мере использовать свое право собственности и не было мошеннических схем по обману владельцев недвижимости, добавила сенатор.
"Кроме того, все недвижимое имущество облагается налогами, и для государств очень важно в единой кадастровой системе видеть все земельные участки, которые принадлежат тому или иному лицу, которое, пользуясь всеми социальными благами, обязано платить налоги, это необходимо", – подчеркнула Алтабаева.
По ее словам, речь в законопроекте идет прежде всего о земельных участках, которые принадлежат гражданам, проживающим на территории Крыма.
"Мы говорим о гражданах РФ, кто, когда мы вернулись в Россию в 2014 году, не использовал до сегодняшнего дня право и возможность зарегистрировать собственность, которая у него была. Это могут быть земельные участки сельскохозяйственного назначения, садовые участки или дома", – отметила сенатор.
Поскольку такие граждане не регистрировали имущество с момента возвращения Крыма в Россию, никаких данных о них в российском реестре нет.
"И люди должны сами подумать о том, чтобы использовать до 2026 года свои права и обратиться прежде всего в Росреестр, в органы по регистрации имущества, в органы исполнительной власти", – сказала Алтабаева.
По словам сенатора, подавляющее большинство крымчан уже зарегистрировали свое недвижимое имущество в российском законодательном пространстве. Поэтому новый закон не вызовет каких-то сложностей.
"Законопроект обсуждался с главами Республики Крым и города федерального значения Севастополь, с правительством РФ, Министерством юстиции и с Росреестром. И совокупное мнение органов государственной власти, что такой закон нам необходим. Если существует единая кадастровая система, в ней должны быть зарегистрированы все земельные участки, которые находятся на территории России", – подытожила сенатор.
По ее словам, законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и будет принят Государственной Думой.
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