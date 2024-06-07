https://crimea.ria.ru/20240607/usloviya-po-semeynoy-ipoteke-v-rf-budut-uproscheny-1137950299.html

Условия по семейной ипотеке в РФ будут упрощены

Условия по семейной ипотеке в РФ будут упрощены - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Условия по семейной ипотеке в РФ будут упрощены

Семейную ипотеку под 6% в малых городах смогут получать семьи с двумя детьми независимо от их возраста. Об этом на пленарном заседании Санкт-Петербургского... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T20:10

2024-06-07T20:10

2024-06-07T20:10

ипотека

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Семейную ипотеку под 6% в малых городах смогут получать семьи с двумя детьми независимо от их возраста. Об этом на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума завил президент РФ Владимир Путин."Семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. Единственное условие, чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки", - сказал президент, уточнив, что ршение распространятся на регионы с низким уровнем жилищного строительства и малые города.По словам российского лидера такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом, что особенно важно для многодетных семей.Сейчас льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до 6 лет. Ранее действие семейной ипотеки в РФ продлили до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотекиВ Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программыЗакон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентов

https://crimea.ria.ru/20240521/mnogodetnym-semyam-prodlili-vyplaty-na-pogashenie-ipoteki-1137472731.html

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ипотека, владимир путин (политик), новости, пмэф, россия, общество