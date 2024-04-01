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Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года
Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года
Срок действия льготной ипотечной программы для семей с детьми в России должен быть продлен до 2030 года. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кремля... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T16:24
2024-04-01T16:24
2024-04-01T16:25
россия
владимир путин (политик)
общество
ипотека
семья
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Срок действия льготной ипотечной программы для семей с детьми в России должен быть продлен до 2030 года. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по реализации послания Федеральному Собранию.Уточняется, что процентная ставка должна составлять не более 6 процентов годовых в течение всего срока кредитования.Действие программы будет распространяться на регионы с низким уровнем жилищного строительства и малые города.Ответственным за исполнение поручения российский президент назначил главу правительства Михаила Мишустина. Отчет об исполнении должен быть представлен до 1 июня 2024 года.Ранее в ходе "Прямой линии" Путин подчеркнул, что "лучше думать в направлении продления семейной ипотеки". Продление программы также поддержали в Госдуме, как одну из мер повышения рождаемости.Какие льготные ипотечные программы действуют в КрымуСамая популярная программа – "Новостройка с господдержкой". Она позволяет оформить ипотечный кредит любому гражданину России без ограничений по возрасту и семейному положению. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, максимальная ставка – 8% годовых."Семейная ипотека" позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по ставке 6% годовых с аналогичной суммой – 6 млн рублей – для Крыма. Оформить его могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, а также семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей или воспитывается ребенок с инвалидностью.Ипотека для сотрудников IT-компаний позволяет приобрести квартиру в новостройке по ставке до 5% годовых. Стать ее участником может гражданин РФ в возрасте до 50 лет, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий и аккредитована Минцифры России.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие семейной ипотеки в России надо продлевать – ПутинИтоги "Прямой линии" Путина: ключевые высказывания президентаВ Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, владимир путин (политик), общество, ипотека, семья, экономика, новости
Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года
Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки для семей с детьми до 2030 года
16:24 01.04.2024 (обновлено: 16:25 01.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Срок действия льготной ипотечной программы для семей с детьми в России должен быть продлен до 2030 года. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по реализации послания Федеральному Собранию.
"Продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей", - сказано в документе.
Уточняется, что процентная ставка должна составлять не более 6 процентов годовых в течение всего срока кредитования.
Действие программы будет распространяться на регионы с низким уровнем жилищного строительства и малые города.
Ответственным за исполнение поручения российский президент назначил главу правительства Михаила Мишустина. Отчет об исполнении должен быть представлен до 1 июня 2024 года.
Ранее в ходе "Прямой линии" Путин подчеркнул
, что "лучше думать в направлении продления семейной ипотеки". Продление программы также поддержали в Госдуме, как одну из мер повышения рождаемости
.
Какие льготные ипотечные программы действуют в Крыму
Самая популярная программа – "Новостройка с господдержкой". Она позволяет оформить ипотечный кредит любому гражданину России без ограничений по возрасту и семейному положению. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, максимальная ставка – 8% годовых.
"Семейная ипотека" позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по ставке 6% годовых с аналогичной суммой – 6 млн рублей – для Крыма. Оформить его могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, а также семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей или воспитывается ребенок с инвалидностью.
Ипотека для сотрудников IT-компаний позволяет приобрести квартиру в новостройке по ставке до 5% годовых. Стать ее участником может гражданин РФ в возрасте до 50 лет, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий и аккредитована Минцифры России.
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