https://crimea.ria.ru/20240401/putin-poruchil-prodlit-semeynuyu-ipoteku-do-2030-goda-1136194971.html

Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года

Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года

Срок действия льготной ипотечной программы для семей с детьми в России должен быть продлен до 2030 года. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кремля... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T16:24

2024-04-01T16:24

2024-04-01T16:25

россия

владимир путин (политик)

общество

ипотека

семья

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Срок действия льготной ипотечной программы для семей с детьми в России должен быть продлен до 2030 года. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по реализации послания Федеральному Собранию.Уточняется, что процентная ставка должна составлять не более 6 процентов годовых в течение всего срока кредитования.Действие программы будет распространяться на регионы с низким уровнем жилищного строительства и малые города.Ответственным за исполнение поручения российский президент назначил главу правительства Михаила Мишустина. Отчет об исполнении должен быть представлен до 1 июня 2024 года.Ранее в ходе "Прямой линии" Путин подчеркнул, что "лучше думать в направлении продления семейной ипотеки". Продление программы также поддержали в Госдуме, как одну из мер повышения рождаемости.Какие льготные ипотечные программы действуют в КрымуСамая популярная программа – "Новостройка с господдержкой". Она позволяет оформить ипотечный кредит любому гражданину России без ограничений по возрасту и семейному положению. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, максимальная ставка – 8% годовых."Семейная ипотека" позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по ставке 6% годовых с аналогичной суммой – 6 млн рублей – для Крыма. Оформить его могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, а также семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей или воспитывается ребенок с инвалидностью.Ипотека для сотрудников IT-компаний позволяет приобрести квартиру в новостройке по ставке до 5% годовых. Стать ее участником может гражданин РФ в возрасте до 50 лет, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий и аккредитована Минцифры России.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие семейной ипотеки в России надо продлевать – ПутинИтоги "Прямой линии" Путина: ключевые высказывания президентаВ Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программы

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), общество, ипотека, семья, экономика, новости