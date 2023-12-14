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Действие семейной ипотеки в России надо продлевать – Путин
Действие семейной ипотеки в России надо продлевать – Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Действие семейной ипотеки в России надо продлевать – Путин
Кабмин рассмотрит возможность продления действия семейной ипотеки. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии". РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T15:47
2023-12-14T15:47
2023-12-14T15:47
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
россия
жилье
ипотека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Кабмин рассмотрит возможность продления действия семейной ипотеки. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".Он напомнил, что минимальный первичный взнос по семейной ипотеке составляет 20%, процентная ставка равняется 6% годовых, а многодетные семьи дополнительно могут рассчитывать на субсидию в размере 450 тысяч рублей."Я обязательно поручу правительству подготовить и внести предложения по этому поводу", – добавил глава государства.Президент России Владимир Путин в четверг проводит большую пресс-конференцию и "Прямую линию". В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:В России отменили комиссию для пенсионеров при оплате услуг ЖКХСитуация с ценами на яйца будет улучшаться – ПутинРост реальных зарплат россиян по итогам года составит 8% – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), россия, жилье, ипотека
Действие семейной ипотеки в России надо продлевать – Путин
Путин: правительство рассмотрит вопрос продления семейной ипотеки
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Кабмин рассмотрит возможность продления действия семейной ипотеки. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".
"Семейная ипотека у нас скоро заканчивается – она действует до июля 2024 года. Правительство сейчас думает о том, чтобы ее продлить. Конечно, правительство должно исходить из возможностей бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления семейной ипотеки", – сказал президент.
Он напомнил, что минимальный первичный взнос по семейной ипотеке составляет 20%, процентная ставка равняется 6% годовых, а многодетные семьи дополнительно могут рассчитывать на субсидию в размере 450 тысяч рублей.
"Я обязательно поручу правительству подготовить и внести предложения по этому поводу", – добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин в четверг проводит большую пресс-конференцию и "Прямую линию". В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ.
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