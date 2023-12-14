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Ситуация с ценами на яйца будет улучшаться – Путин

Ситуация с ценами на яйца будет улучшаться – Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Ситуация с ценами на яйца будет улучшаться – Путин

Рост цен на куриные яйца в России – это сбой в работе правительства, ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок этого продукта из других стран. Об... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T14:29

2023-12-14T14:29

2023-12-14T14:29

цены на куриные яйца

цены на яйца в крыму

владимир путин (политик)

прямая линия с президентом

экономика

правительство россии

минсельхоз рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Рост цен на куриные яйца в России – это сбой в работе правительства, ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок этого продукта из других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир путин в ходе "Прямой линии".По словам президента, он уже указал на эту проблему главе Минсельхоза России."Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что у них все в порядке. На что я ему сказал: а вот у граждан наших есть проблемы – рост на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше", - отметил Путин.Глава государства добавил, что в связи с ростом реальных доходов граждан увеличился спрос на яйца, но их производство не выросло.Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что на этой неделе в страну поставят более миллиарда куриных яиц из Азербайджана и Турции. В качестве оперативной меры для наполнения внутреннего рынка было принято решение обнулить импортные пошлины.Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала года в среднем выросли на 30-40%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%.Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки с целью пресечь необоснованный рост цен на этот продукт.В конце ноября власти Крыма сообщили о достижении договоренности с розничными торговыми сетями о нулевой наценке на данный продукт.В свою очередь в Федеральной антимонопольной службе сообщили о начале проверок обоснованности повышения цен на куриное яйцо. Поручения были направлены в территориальные органы. Кроме того, ФАС инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. По данным Росстата, мясо курицы с начала года подорожало на 19,6%. При этом в Крыму курица за год "взлетела" выше, чем в среднем по России - на 30%.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты под Новый год не вырастут – Минпром КрымаМинсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасыДорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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