https://crimea.ria.ru/20231126/dorogoe-udovolstvie-eksperty-obeschayut-sereznyy-rost-tsen-na-govyadinu-1133068325.html

Дорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину

Дорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Дорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину

Цены на говядину к Новому году вырастет в среднем на 10 процентов из-за предпраздничного ажиотажа и по ряду объективных причин, связанных с падением числа... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T16:10

2023-11-26T16:10

2023-11-26T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Цены на говядину к Новому году вырастет в среднем на 10 процентов из-за предпраздничного ажиотажа и по ряду объективных причин, связанных с падением числа поголовья крупного рогатого скота и возросшими издержками производителей. Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на представителей отрасли. Еще один фактор - снижение производства, которое отмечается в стране на протяжении нескольких лет подряд. Из-за уменьшения числа малых и средних производств стремительно падает численность поголовья крупного рогатого скота.В свою очередь глава Союза потребителей России Петр Шелищ также прогнозирует подорожание из-за роста издержек производителей на валютных курсах, ставках по кредитам, транспортных и энергетических тарифов, цен на корма и ветпрепараты,"Поскольку большинство этих факторов подорожания общие для производителей и продавцов разных видов мяса, и мы видим индексы цен на курицу и свинину, нет оснований для оптимистического прогноза цен на говядину. Главное, что делает государство, — это сдерживание валютного курса рубля, будем надеяться, что оно будет успешным", - сказал Шелиц.Как сообщалось, в Крыму за год поднялись цены на заграничные туры, строительные материалы, топливо и ювелирные изделия. Подешевела при этом обувь, трикотаж, детская одежда, доски и пиломатериалы, средства связи и компьютеры. Читайте также на РИА Новости Крым:Не от хорошей жизни: в России рекордно упал спрос на говядинуВ Крыму дешевеет картошка и дорожает аренда квартир – ЦентробанкРост цен на куриные яйца: в Крыму нашли решение

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены в крыму, цены и тарифы, цены на мясо в крыму, инфляция, экономика, новости, мнения, россия