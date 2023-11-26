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Дорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Дорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину
Дорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Дорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину
Цены на говядину к Новому году вырастет в среднем на 10 процентов из-за предпраздничного ажиотажа и по ряду объективных причин, связанных с падением числа... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T16:10
2023-11-26T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Цены на говядину к Новому году вырастет в среднем на 10 процентов из-за предпраздничного ажиотажа и по ряду объективных причин, связанных с падением числа поголовья крупного рогатого скота и возросшими издержками производителей. Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на представителей отрасли. Еще один фактор - снижение производства, которое отмечается в стране на протяжении нескольких лет подряд. Из-за уменьшения числа малых и средних производств стремительно падает численность поголовья крупного рогатого скота.В свою очередь глава Союза потребителей России Петр Шелищ также прогнозирует подорожание из-за роста издержек производителей на валютных курсах, ставках по кредитам, транспортных и энергетических тарифов, цен на корма и ветпрепараты,"Поскольку большинство этих факторов подорожания общие для производителей и продавцов разных видов мяса, и мы видим индексы цен на курицу и свинину, нет оснований для оптимистического прогноза цен на говядину. Главное, что делает государство, — это сдерживание валютного курса рубля, будем надеяться, что оно будет успешным", - сказал Шелиц.Как сообщалось, в Крыму за год поднялись цены на заграничные туры, строительные материалы, топливо и ювелирные изделия. Подешевела при этом обувь, трикотаж, детская одежда, доски и пиломатериалы, средства связи и компьютеры. Читайте также на РИА Новости Крым:Не от хорошей жизни: в России рекордно упал спрос на говядинуВ Крыму дешевеет картошка и дорожает аренда квартир – ЦентробанкРост цен на куриные яйца: в Крыму нашли решение
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Новости
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цены в крыму, цены и тарифы, цены на мясо в крыму, инфляция, экономика, новости, мнения, россия
Дорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину

Цены на говядину вырастут к Новому году на 7-10% — эксперты

16:10 26.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРынки Симферополя
Рынки Симферополя - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Цены на говядину к Новому году вырастет в среднем на 10 процентов из-за предпраздничного ажиотажа и по ряду объективных причин, связанных с падением числа поголовья крупного рогатого скота и возросшими издержками производителей. Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на представителей отрасли.
"Говядина будет дорожать и дальше. До конца года ее стоимость подрастет еще как минимум на уровень инфляции, то есть на 7-10 процентов. Плюс традиционный предпраздничный рост цен, плюс удорожание издержек, которое абсолютно непредсказуемо и может сильно варьироваться от региона к региону", - рассказал изданию генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.
Еще один фактор - снижение производства, которое отмечается в стране на протяжении нескольких лет подряд. Из-за уменьшения числа малых и средних производств стремительно падает численность поголовья крупного рогатого скота.
В свою очередь глава Союза потребителей России Петр Шелищ также прогнозирует подорожание из-за роста издержек производителей на валютных курсах, ставках по кредитам, транспортных и энергетических тарифов, цен на корма и ветпрепараты,
"Поскольку большинство этих факторов подорожания общие для производителей и продавцов разных видов мяса, и мы видим индексы цен на курицу и свинину, нет оснований для оптимистического прогноза цен на говядину. Главное, что делает государство, — это сдерживание валютного курса рубля, будем надеяться, что оно будет успешным", - сказал Шелиц.
Как сообщалось, в Крыму за год поднялись цены на заграничные туры, строительные материалы, топливо и ювелирные изделия. Подешевела при этом обувь, трикотаж, детская одежда, доски и пиломатериалы, средства связи и компьютеры.
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Цены в КрымуЦены и тарифыЦены на мясо в КрымуИнфляцияЭкономикаНовостиМненияРоссия
 
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