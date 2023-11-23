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В Крыму дешевеет картошка и дорожает аренда квартир – Центробанк - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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В Крыму дешевеет картошка и дорожает аренда квартир – Центробанк
В Крыму дешевеет картошка и дорожает аренда квартир – Центробанк - РИА Новости Крым, 23.11.2023
В Крыму дешевеет картошка и дорожает аренда квартир – Центробанк
В Крыму впервые за полгода снизилась инфляция. Как сообщает Центробанк, медленнее стали дорожать бензин и цитрусовые, а картошка и вовсе подешевела, зато... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T11:58
2023-11-23T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму впервые за полгода снизилась инфляция. Как сообщает Центробанк, медленнее стали дорожать бензин и цитрусовые, а картошка и вовсе подешевела, зато междугородний проезд и стоимость аренды жилья выросли.В частности, по данным ЦБ, замедлился рост цен на бензин и дизель, цитрусовые, капусту, свеклу и морковь. Картофель в годовом выражении даже подешевел – это благодаря хорошему урожаю.В то же время быстрее стала расти стоимость проезда в междугородних автобусах – перевозчики стали больше тратить на импортные запчасти. Еще из-за высокого спроса ускорился рост цен на аренду квартир.Ранее в крымском Управлении федеральной службы статистики сообщали, что в Крыму за год поднялись цены на заграничные туры, строительные материалы, топливо и ювелирные изделия. Подешевела при этом обувь, трикотаж, детская одежда, доски и пиломатериалы, средства связи и компьютеры.Читайте также на РИА Новости Крым:Яйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в КрымуКрупы, саженцы, консервы: где в Симферополе пройдут агроярмаркиЦентробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 году
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цены в крыму, новости, центробанк рф, крым, инфляция
В Крыму дешевеет картошка и дорожает аренда квартир – Центробанк

В Крыму замедлилась инфляция – Центробанк

11:58 23.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ.
Флаг на здании Центрального банка РФ. - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму впервые за полгода снизилась инфляция. Как сообщает Центробанк, медленнее стали дорожать бензин и цитрусовые, а картошка и вовсе подешевела, зато междугородний проезд и стоимость аренды жилья выросли.

"В октябре динамика годовой инфляции замедлилась до 7,5% после 7,9% в сентябре. На такое снижение повлияли расширение предложения отдельных товаров", – сказано в сообщении регулятора.

В частности, по данным ЦБ, замедлился рост цен на бензин и дизель, цитрусовые, капусту, свеклу и морковь. Картофель в годовом выражении даже подешевел – это благодаря хорошему урожаю.
В то же время быстрее стала расти стоимость проезда в междугородних автобусах – перевозчики стали больше тратить на импортные запчасти. Еще из-за высокого спроса ускорился рост цен на аренду квартир.

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране в 2023 году сложится в диапазоне 7–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", – говорится в сообщении.

Ранее в крымском Управлении федеральной службы статистики сообщали, что в Крыму за год поднялись цены на заграничные туры, строительные материалы, топливо и ювелирные изделия. Подешевела при этом обувь, трикотаж, детская одежда, доски и пиломатериалы, средства связи и компьютеры.
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