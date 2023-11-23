https://crimea.ria.ru/20231123/v-krymu-desheveet-kartoshka-i-dorozhaet-arenda-kvartir--tsentrobank-1132996668.html

В Крыму дешевеет картошка и дорожает аренда квартир – Центробанк

В Крыму дешевеет картошка и дорожает аренда квартир – Центробанк - РИА Новости Крым, 23.11.2023

В Крыму дешевеет картошка и дорожает аренда квартир – Центробанк

В Крыму впервые за полгода снизилась инфляция. Как сообщает Центробанк, медленнее стали дорожать бензин и цитрусовые, а картошка и вовсе подешевела, зато... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T11:58

2023-11-23T11:58

2023-11-23T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму впервые за полгода снизилась инфляция. Как сообщает Центробанк, медленнее стали дорожать бензин и цитрусовые, а картошка и вовсе подешевела, зато междугородний проезд и стоимость аренды жилья выросли.В частности, по данным ЦБ, замедлился рост цен на бензин и дизель, цитрусовые, капусту, свеклу и морковь. Картофель в годовом выражении даже подешевел – это благодаря хорошему урожаю.В то же время быстрее стала расти стоимость проезда в междугородних автобусах – перевозчики стали больше тратить на импортные запчасти. Еще из-за высокого спроса ускорился рост цен на аренду квартир.Ранее в крымском Управлении федеральной службы статистики сообщали, что в Крыму за год поднялись цены на заграничные туры, строительные материалы, топливо и ювелирные изделия. Подешевела при этом обувь, трикотаж, детская одежда, доски и пиломатериалы, средства связи и компьютеры.Читайте также на РИА Новости Крым:Яйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в КрымуКрупы, саженцы, консервы: где в Симферополе пройдут агроярмаркиЦентробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 году

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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