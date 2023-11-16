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Центробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 году - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Центробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 году
Центробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 году - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Центробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 году
Центробанк будет готов снижать ключевую ставку в 2024 году, когда инфляция приблизиться к целевым четырем процентам. Об этом заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T15:02
2023-11-16T15:04
центробанк рф
эльвира набиуллина
ключевая ставка
экономика
новости
россия
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Центробанк будет готов снижать ключевую ставку в 2024 году, когда инфляция приблизиться к целевым четырем процентам. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме.По ее словам, последние повышения ключевой ставки ЦБ были необходимостью, при этом ставка повышалась соразмерно инфляционному давлению, возникшему в середине года."Мы должны были действовать решительно, чтобы не дать раскрутиться инфляционной спирали. Конечно, хочется, чтобы эффект от повышения ставки был мгновенным, но так не бывает. Цепочка длинная, от трех до шести кварталов, потому что банки пересматривают ставки по кредитам и депозитам постепенно, граждане и компании тоже далеко не сразу реагируют на новые ставки", - констатировала она.При этом глава ЦБ отметила, что ипотечный портфель банков РФ, несмотря на повышение ставки, за последний год вырос на 32%. В это связи она назвала заявления о недоступности кредитов в экономике РФ, "мягко говоря, преувеличенными". А вот уровень годовая инфляция в РФ, по мнению Набиуллиной сейчас нельзя назвать "безобидным" - он превышает 7%.В частности за три последних года до 90% выросла цена на жилье в новостройках. В этой связи ЦБ обсудит с правительством подходы к выработке критериев адресности льготной ипотеки.Ранее сообщалось, что розничный кредитный портфель в Крыму за год вырос почти на 31% и превысил 125 млрд рублей. В январе-сентябре этого года банки предоставили крымчанам более 84 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Ключевую ставку могут еще раз повысить в этом году – НабиуллинаДоллар опустился до 90 рублей впервые за четыре месяцаЧто будет дальше с курсом доллара
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центробанк рф, эльвира набиуллина, ключевая ставка, экономика, новости, россия, государственная дума рф
Центробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 году

ЦБ планирует снизить ключевую ставку в 2024 году - Набиуллина

15:02 16.11.2023 (обновлено: 15:04 16.11.2023)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Центробанк будет готов снижать ключевую ставку в 2024 году, когда инфляция приблизиться к целевым четырем процентам. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме.

"Базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели в 4% и, соответственно, сможем начать снижать ставку. Но чтобы затормозился маховик инфляции, чтобы экономика переварила рекордный объем уже созданного за 12 месяцев кредита, ключевая ставка некоторое время будет высокой", - заявила Набиуллина.

По ее словам, последние повышения ключевой ставки ЦБ были необходимостью, при этом ставка повышалась соразмерно инфляционному давлению, возникшему в середине года.
"Мы должны были действовать решительно, чтобы не дать раскрутиться инфляционной спирали. Конечно, хочется, чтобы эффект от повышения ставки был мгновенным, но так не бывает. Цепочка длинная, от трех до шести кварталов, потому что банки пересматривают ставки по кредитам и депозитам постепенно, граждане и компании тоже далеко не сразу реагируют на новые ставки", - констатировала она.
При этом глава ЦБ отметила, что ипотечный портфель банков РФ, несмотря на повышение ставки, за последний год вырос на 32%. В это связи она назвала заявления о недоступности кредитов в экономике РФ, "мягко говоря, преувеличенными". А вот уровень годовая инфляция в РФ, по мнению Набиуллиной сейчас нельзя назвать "безобидным" - он превышает 7%.
В частности за три последних года до 90% выросла цена на жилье в новостройках. В этой связи ЦБ обсудит с правительством подходы к выработке критериев адресности льготной ипотеки.
Ранее сообщалось, что розничный кредитный портфель в Крыму за год вырос почти на 31% и превысил 125 млрд рублей. В январе-сентябре этого года банки предоставили крымчанам более 84 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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Центробанк РФЭльвира НабиуллинаКлючевая ставкаЭкономикаНовостиРоссияГосударственная Дума РФ
 
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