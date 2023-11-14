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Рост на 30%: почему крымчане стали брать больше кредитов

Рост на 30%: почему крымчане стали брать больше кредитов - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Рост на 30%: почему крымчане стали брать больше кредитов

Розничный кредитный портфель в Крыму за год вырос почти на 31% и превысил 125 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения Центрального банка РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T09:25

2023-11-14T09:25

2023-11-14T09:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Розничный кредитный портфель в Крыму за год вырос почти на 31% и превысил 125 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения Центрального банка РФ.По данным регулятора, в январе-сентябре этого года банки предоставили крымчанам более 84 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.Почти половина кредитных обязательств крымчан приходится на ипотеку, уточнили в ЦБ. Портфель по ней за год увеличился на 39,8% и на начало октября составил 61,8 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов вырос на 23,3%, до 63,6 млрд рублейОбъем депозитов, которые крымчане разместили в банках с января по сентябрь, составил почти 170 млрд рублей. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Темп прироста депозитного портфеля в республике по-прежнему превышает общероссийский (на 23,5%) и значение по Южному федеральному округу (на 25,9%).В этом году ЦБ РФ несколько раз поднимал ключевую ставку. Так, в июле она была повышена до 8,5% годовых, в сентябре – до 13%. В последний раз регулятор повысил ставку 27 октября – до 15% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 15 декабря.Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор еще раз повысит ключевую ставку до конца текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Лайфхаки для ипотеки: учим платить меньшеИнфляция в России: что будет с ценами в ближайшие годыФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, экономика, крым, ипотека, ключевая ставка, новости крыма