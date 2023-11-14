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Рост на 30%: почему крымчане стали брать больше кредитов - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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Рост на 30%: почему крымчане стали брать больше кредитов
Рост на 30%: почему крымчане стали брать больше кредитов - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Рост на 30%: почему крымчане стали брать больше кредитов
Розничный кредитный портфель в Крыму за год вырос почти на 31% и превысил 125 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения Центрального банка РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T09:25
2023-11-14T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Розничный кредитный портфель в Крыму за год вырос почти на 31% и превысил 125 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения Центрального банка РФ.По данным регулятора, в январе-сентябре этого года банки предоставили крымчанам более 84 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.Почти половина кредитных обязательств крымчан приходится на ипотеку, уточнили в ЦБ. Портфель по ней за год увеличился на 39,8% и на начало октября составил 61,8 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов вырос на 23,3%, до 63,6 млрд рублейОбъем депозитов, которые крымчане разместили в банках с января по сентябрь, составил почти 170 млрд рублей. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Темп прироста депозитного портфеля в республике по-прежнему превышает общероссийский (на 23,5%) и значение по Южному федеральному округу (на 25,9%).В этом году ЦБ РФ несколько раз поднимал ключевую ставку. Так, в июле она была повышена до 8,5% годовых, в сентябре – до 13%. В последний раз регулятор повысил ставку 27 октября – до 15% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 15 декабря.Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор еще раз повысит ключевую ставку до конца текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Лайфхаки для ипотеки: учим платить меньшеИнфляция в России: что будет с ценами в ближайшие годыФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитов
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центробанк рф, экономика, крым, ипотека, ключевая ставка, новости крыма
Рост на 30%: почему крымчане стали брать больше кредитов

Портфель ипотеки в Крыму за год вырос на 40% и составил почти 62 млрд рублей

09:25 14.11.2023 (обновлено: 09:39 14.11.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента в витрине.
Знак процента в витрине. - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Розничный кредитный портфель в Крыму за год вырос почти на 31% и превысил 125 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения Центрального банка РФ.
"В целом розничный кредитный портфель в Республике Крым за год вырос на 30,9% и по состоянию на 1 октября 2023 года превысил 125 млрд рублей. Темп его прироста в регионе превышает общероссийский показатель (+23,1%) и значение по Южному федеральному округу (+29,6%)", - говорится в сообщении.
По данным регулятора, в январе-сентябре этого года банки предоставили крымчанам более 84 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Почти половина кредитных обязательств крымчан приходится на ипотеку, уточнили в ЦБ. Портфель по ней за год увеличился на 39,8% и на начало октября составил 61,8 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов вырос на 23,3%, до 63,6 млрд рублей
"Драйверами роста стало как ипотечное, так и потребительское кредитование. Это во многом связано с эффектом отложенного спроса. Высокий спрос на ипотеку по-прежнему поддерживается льготными госпрограммами кредитования, которые увеличивают доступность жилья для людей", – пояснил руководитель крымского отделения Банка России Игорь Цветков.
Объем депозитов, которые крымчане разместили в банках с января по сентябрь, составил почти 170 млрд рублей. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Темп прироста депозитного портфеля в республике по-прежнему превышает общероссийский (на 23,5%) и значение по Южному федеральному округу (на 25,9%).
В этом году ЦБ РФ несколько раз поднимал ключевую ставку. Так, в июле она была повышена до 8,5% годовых, в сентябре – до 13%. В последний раз регулятор повысил ставку 27 октября – до 15% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 15 декабря.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор еще раз повысит ключевую ставку до конца текущего года.
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