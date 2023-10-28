https://crimea.ria.ru/20231028/inflyatsiya-v-rossii-chto-budet-s-tsenami-v-blizhayshie-gody-1132380351.html

Инфляция в России: что будет с ценами в ближайшие годы

Инфляция в России: что будет с ценами в ближайшие годы - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Инфляция в России: что будет с ценами в ближайшие годы

Инфляция ускоряется по всему миру – это реальность глобальной экономики, и Россия не исключение: жить с ростом цен россиянам придется ближайшие несколько лет... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T19:36

2023-10-28T19:36

2023-10-28T19:36

радио "спутник в крыму"

инфляция

россия

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общество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Инфляция ускоряется по всему миру – это реальность глобальной экономики, и Россия не исключение: жить с ростом цен россиянам придется ближайшие несколько лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.По ее мнению, ускорение инфляции стало следствием изменения логистических цепочек в нынешних условиях.Она отметила, что если в России "как-то привыкли к ценовым скачкам", то в Европе цены были достаточно стабильны десятилетиями, "они жили с 1-2% инфляции в год". Теперь же и США, и Европу в этом плане ждут значительные изменения."На продовольствие в некоторых странах Восточной Европы цены растут с опережающими темпами. 3, 4, 5 процентов годовой инфляции для Европы – это очень много. А по итогам года Европа ожидает 5-6 процентную инфляцию в среднем по еврозоне", – отметила Карнова.По мнению эксперта, в сложившихся условиях глобальной экономики, "с этим процессом ничего поделать невозможно".Создание в Крыму новых распределительных центров продовольствия и хабов "было бы хорошо для цен", отметила эксперт. Однако все упирается в дорогие кредиты, сокращение инвестиций и, соответственно, меньший вклад в развитие бизнеса. "Многие предприятия сейчас не склонны вкладываться активно, так как не понимают, какие перспективы, и хотят приберечь деньги", – прокомментировала она.Единственное, что может незначительно скорректировать ситуацию – ручное государственное управление, добавила Карнова."Наиболее эффективное регулирование цен – административный ресурс. Если мы говорим о нашей стране, то, возможно, власти поговорят с производителями, и те согласятся на какое-то время цены сдержать либо даже снизить незначительно. К сожалению, иначе никак не получается на данном этапе", – заключила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Куриные яйца в Крыму "взлетели" в ценеБанк России повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7,5%Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплат

https://crimea.ria.ru/20230926/umnye-dengi-pochemu-inflyatsiya-upravlyaema-i-pri-chem-zdes-klyuchevaya-stavka-1131676354.html

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инфляция, россия, в мире, экономика, мнения, общество, деньги, логистика, новости крыма, наталья карнова