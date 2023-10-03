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Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплат - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплат
Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплат - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплат
Все социальные обязательства перед россиянами будут индексироваться в соответствии с уровнем инфляции, ресурс для этого есть, заявил во вторник глава Минфина РФ РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T13:51
2023-10-03T13:51
антон силуанов
финансы
минфин россии
экономика
новости
инфляция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Все социальные обязательства перед россиянами будут индексироваться в соответствии с уровнем инфляции, ресурс для этого есть, заявил во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов.Силуанов подчеркнул, что средства на эти цели деньги предусмотрены в бюджете. Речь идет обо всех выплатах, в том числе о материнском капитале, программах поддержки семей с детьми, помощи малоимущим гражданам и так далее.Как сообщалось ранее, материнский капитал и страховые выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют в России в 2023 году. Так, размер маткапитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, то есть на 65 тысяч больше нынешней суммы. На второго ребенка выплата увеличится на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч. Увеличение страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров на 4,8 процента повысит средний размер таких выплат - до 21 864 рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три годаКому повысят пенсии в октябреКниги по паспорту и штрафы уклонистам: что ждет россиян в октябре
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антон силуанов, финансы, минфин россии, экономика, новости, инфляция
Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплат

Силуанов: все социальные обязательства в РФ будут проиндексированы на уровень инфляции

13:51 03.10.2023
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
© Фотохост-агентство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Все социальные обязательства перед россиянами будут индексироваться в соответствии с уровнем инфляции, ресурс для этого есть, заявил во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Все те социальные обязательства, которые мы предусматривали, они будут проиндексированы и будут обеспечены необходимым ресурсом", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации по параметрам проекта бюджета на 2024-2026 годы.
Силуанов подчеркнул, что средства на эти цели деньги предусмотрены в бюджете. Речь идет обо всех выплатах, в том числе о материнском капитале, программах поддержки семей с детьми, помощи малоимущим гражданам и так далее.
Как сообщалось ранее, материнский капитал и страховые выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют в России в 2023 году. Так, размер маткапитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, то есть на 65 тысяч больше нынешней суммы. На второго ребенка выплата увеличится на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч. Увеличение страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров на 4,8 процента повысит средний размер таких выплат - до 21 864 рублей.
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