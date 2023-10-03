https://crimea.ria.ru/20231003/resurs-est-v-rossii-prodolzhat-indeksatsiyu-vsekh-sotsialnykh-vyplat-1131822328.html

Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплат

Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплат - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплат

Все социальные обязательства перед россиянами будут индексироваться в соответствии с уровнем инфляции, ресурс для этого есть, заявил во вторник глава Минфина РФ РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T13:51

2023-10-03T13:51

2023-10-03T13:51

антон силуанов

финансы

минфин россии

экономика

новости

инфляция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Все социальные обязательства перед россиянами будут индексироваться в соответствии с уровнем инфляции, ресурс для этого есть, заявил во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов.Силуанов подчеркнул, что средства на эти цели деньги предусмотрены в бюджете. Речь идет обо всех выплатах, в том числе о материнском капитале, программах поддержки семей с детьми, помощи малоимущим гражданам и так далее.Как сообщалось ранее, материнский капитал и страховые выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют в России в 2023 году. Так, размер маткапитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, то есть на 65 тысяч больше нынешней суммы. На второго ребенка выплата увеличится на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч. Увеличение страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров на 4,8 процента повысит средний размер таких выплат - до 21 864 рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три годаКому повысят пенсии в октябреКниги по паспорту и штрафы уклонистам: что ждет россиян в октябре

https://crimea.ria.ru/20230929/sredniy-razmer-pensii-budet-uvelichen--proekt-1131754372.html

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антон силуанов, финансы, минфин россии, экономика, новости, инфляция