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Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплат
Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплат - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплат
Все социальные обязательства перед россиянами будут индексироваться в соответствии с уровнем инфляции, ресурс для этого есть, заявил во вторник глава Минфина РФ РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T13:51
2023-10-03T13:51
2023-10-03T13:51
антон силуанов
финансы
минфин россии
экономика
новости
инфляция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Все социальные обязательства перед россиянами будут индексироваться в соответствии с уровнем инфляции, ресурс для этого есть, заявил во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов.Силуанов подчеркнул, что средства на эти цели деньги предусмотрены в бюджете. Речь идет обо всех выплатах, в том числе о материнском капитале, программах поддержки семей с детьми, помощи малоимущим гражданам и так далее.Как сообщалось ранее, материнский капитал и страховые выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют в России в 2023 году. Так, размер маткапитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, то есть на 65 тысяч больше нынешней суммы. На второго ребенка выплата увеличится на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч. Увеличение страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров на 4,8 процента повысит средний размер таких выплат - до 21 864 рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три годаКому повысят пенсии в октябреКниги по паспорту и штрафы уклонистам: что ждет россиян в октябре
https://crimea.ria.ru/20230929/sredniy-razmer-pensii-budet-uvelichen--proekt-1131754372.html
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антон силуанов, финансы, минфин россии, экономика, новости, инфляция
Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплат
Силуанов: все социальные обязательства в РФ будут проиндексированы на уровень инфляции