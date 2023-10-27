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Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7,5% - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7,5%
Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7,5% - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7,5%
Решение об увеличении ключевой ставки принято Банком России на фоне повышения прогноза инфляции по итогам года с 6-7 до 7-7,5 процентов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T15:55
2023-10-27T15:55
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Решение об увеличении ключевой ставки принято Банком России на фоне повышения прогноза инфляции по итогам года с 6-7 до 7-7,5 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.Ранее совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15 процентов годовых.В ведомстве отметили, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Также возможности увеличения производства товаров и услуг не отвечают росту внутреннего спроса. Кроме того, сохраняются высокие темпы роста кредитования.Уточняется, что возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи целевого показателя также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.Проинфляционные риски связаны и с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли. Усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести к удорожанию импорта. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики и дальнейшее усиление волатильности на мировых финансовых рынках.Дальнейшие решения по изменению ключевой ставки Банк России будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, добавили в ведомстве.
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новости, банк россии, экономика, россия, финансы, рубль, инфляция
Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7,5%

ЦБ: повышение ключевой ставки обусловлено растущими инфляционными рисками

15:55 27.10.2023
 
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Монеты - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Решение об увеличении ключевой ставки принято Банком России на фоне повышения прогноза инфляции по итогам года с 6-7 до 7-7,5 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Ранее совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15 процентов годовых.
В ведомстве отметили, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Также возможности увеличения производства товаров и услуг не отвечают росту внутреннего спроса. Кроме того, сохраняются высокие темпы роста кредитования.
"В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4 % в 2024 году", – сказано в сообщении.
Уточняется, что возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи целевого показателя также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.
Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Проинфляционные риски связаны и с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли. Усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести к удорожанию импорта. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики и дальнейшее усиление волатильности на мировых финансовых рынках.
Дальнейшие решения по изменению ключевой ставки Банк России будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, добавили в ведомстве.
Рубль - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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