https://crimea.ria.ru/20241123/putin-podpisal-zakon-o-spisanii-dolgov-po-kreditam-uchastnikam-svo-1142083847.html

Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО

Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО, если исполнительное... РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T18:19

2024-11-23T18:19

2024-11-23T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО, если исполнительное производство вступило в силу до 1 декабря 2024 года, а контракт заключен не ранее 1 декабря, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон устанавливает, что кредитные обязательства мобилизованного, военнослужащего, проходившего военную службу по призыву в ВС РФ, заключивших не ранее 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более для выполнения задач СВО, и их супругов прекращаются. Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам. Обязательства прекращаются в части, не превышающей в совокупности 10 миллионов рублей, со дня заключения указанного контракта. В этом случае прекращается и исполнительное производство.Кроме того, исполнительное производство прекращается в случае прекращения обязательств должника по таким основаниям, как гибель мобилизованного (контрактника, добровольца) или объявление судом его умершим или признание его инвалидом I группы.Уточняется перечень причин для полного или частичного приостановления исполнительного производства в отношении граждан или ИП - это произойдёт в случае, если такое лицо принимает участие в СВО, а также проходит службу в войсках Росгвардии или является сотрудником ОВД, выполняющим содействие органам ФСБ РФ в примыкающих к зоне СВО регионах.Подчеркивается, что эти основания не будут распространяться на требования по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также на требования имущественного характера, возникшие в результате совершения коррупционных правонарушений.Также предусматривается, что на выплаты за участие в СВО обращение взыскания допускается также при исполнении требований по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также требований имущественного характера, возникших в результате совершения коррупционных правонарушений.Законом уточняется срок льготного периода по исполнению военнослужащим или членами его семьи своих обязательств по кредитным договорам - может равняться сроку мобилизации, сроку действия контракта или сроку участия военнослужащего в СВО, увеличенному на 180 дней.Помимо этого, уточняется срок возобновления исполнительного производства и исполнения исполнительных документов при возврате просроченной задолженности по кредитному договору - не ранее 180 дней после устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления.Закон вступает в силу с 1 декабря 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветеранаБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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