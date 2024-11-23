https://crimea.ria.ru/20241123/v-krymu-otvetili-zelenskomu-na-zhelanie-vernut-poluostrov-diplomatiey-1142082148.html

В Крыму ответили Зеленскому на желание "вернуть" полуостров дипломатией

В Крыму ответили Зеленскому на желание "вернуть" полуостров дипломатией - РИА Новости Крым, 23.11.2024

В Крыму ответили Зеленскому на желание "вернуть" полуостров дипломатией

У Украины нет реальных планов по "возвращению" Крыма, а желание Владимира Зеленского вернуть полуостров "дипломатическим путем" также потерпит крах – Крым для... РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T15:50

2024-11-23T15:50

2024-11-23T15:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. У Украины нет реальных планов по "возвращению" Крыма, а желание Владимира Зеленского вернуть полуостров "дипломатическим путем" также потерпит крах – Крым для Украины потерян навсегда. Об этом заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.Владимир Зеленский на этой неделе в интервью американскому изданию Fox News признал, что Украина не располагает силами для возвращения Крыма военным путем. При этом он заявил, что хотел бы вернуть регион "дипломатическим путем".По его словам, не только на Украине, но и на Запада уже начали осознавать тот факт, что крымчане всесторонне поддерживают Россию."Так было всегда, а после 2014 года наша решимость быть в России только возросла. После Крымской весны это наш выбор, наше завоевание. И мы готовы его отстаивать", - подчеркнул спикер парламента.Глава Крыма Сергей Аксенов накануне подчеркнул, что захватить Крым военным путем невозможно, и это уже поняли в Киеве и на Западе. Он добавил, что готовность крымчан до конца биться за свою землю также влияет на принятие решения противниками, которые понимают, что просто так здесь ничего не будет.Ранее стратег Республиканской партии и старший советник победившего на выборах в США Дональда Трампа Брайан Ланца заявил, что США при администрации Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как это нереалистичная позиция – полуостров для Украины потерян. До этого бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер заявил, что Зеленскому в любом случае нужно отказаться от Крыма, а Штатам пора прийти к соглашению с Россией и завершить конфликт на Украине.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленский передумал "брать" КрымВ США сделали заявление о КрымеЗачем Зеленский публично отказался от военного возвращения Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, украина, политика, россия, владимир зеленский, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, государственный совет рк (госсовет)