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Ключевую ставку могут еще раз повысить в этом году – Набиуллина - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Ключевую ставку могут еще раз повысить в этом году – Набиуллина
Ключевую ставку могут еще раз повысить в этом году – Набиуллина - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Ключевую ставку могут еще раз повысить в этом году – Набиуллина
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор еще раз повысит ключевую ставку до конца текущего года. Об этом она заявила на совместном... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T12:17
2023-11-09T12:17
эльвира набиуллина
банк россии
новости
ключевая ставка
экономика
государственная дума рф
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор еще раз повысит ключевую ставку до конца текущего года. Об этом она заявила на совместном заседании комитетов Госдумы.По мере снижения инфляции в следующем году Центробанк будет снижать ключевую ставку, добавила она.В этом году ЦБ РФ несколько раз поднимал ключевую ставку. Так, в июле она была повышена до 8,5% годовых, в сентябре – до 13%. В последний раз регулятор повысил ставку 27 октября – до 15% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 15 декабря.Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в этом году составит 7,5%. В ведомстве отметили, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Также возможности увеличения производства товаров и услуг не отвечают росту внутреннего спроса. Кроме того, сохраняются высокие темпы роста кредитования.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемоИнфляция в России: что будет с ценами в ближайшие годыЧем меньше барахла, тем меньше клопов: Путин о запрете экспорта в Россию
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эльвира набиуллина, банк россии, новости, ключевая ставка, экономика, государственная дума рф, финансы
Ключевую ставку могут еще раз повысить в этом году – Набиуллина

Набиуллина не исключила еще одного повышения ключевой ставки до конца этого года

12:17 09.11.2023
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор еще раз повысит ключевую ставку до конца текущего года. Об этом она заявила на совместном заседании комитетов Госдумы.

"Ставка может остаться на этом уровне в текущем году, но может быть и еще одно повышение", – цитирует Набиуллину РИА Новости.

По мере снижения инфляции в следующем году Центробанк будет снижать ключевую ставку, добавила она.
В этом году ЦБ РФ несколько раз поднимал ключевую ставку. Так, в июле она была повышена до 8,5% годовых, в сентябре – до 13%. В последний раз регулятор повысил ставку 27 октября – до 15% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 15 декабря.
Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в этом году составит 7,5%. В ведомстве отметили, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Также возможности увеличения производства товаров и услуг не отвечают росту внутреннего спроса. Кроме того, сохраняются высокие темпы роста кредитования.
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Эльвира НабиуллинаБанк РоссииНовостиКлючевая ставкаЭкономикаГосударственная Дума РФФинансы
 
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