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Путин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Путин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо
Путин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Путин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо
Экономическая ситуация в России развивается прогнозируемо, ВВП страны за девять месяцев текущего года вырос на 2,8%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T21:38
2023-11-01T21:38
владимир путин (политик)
экономика
новости
банк россии
промышленность россии
ввп (валовый внутренний продукт)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Экономическая ситуация в России развивается прогнозируемо, ВВП страны за девять месяцев текущего года вырос на 2,8%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.По его словам, в стране отмечаются высокие темпы роста обрабатывающих индустрий, отраслей реального сектора, не связанных с добычей природных ресурсов, прежде всего, производство машин, техники и оборудования.Путин уточнил, что с января по сентябрь текущего года промышленное производство увеличилось на 3,3%, обрабатывающее - на 7,1%, выпуск компьютеров – на 34,5%, электронного оборудования – на 22,2%, мебели - на 21,7%.Такие показатели свидетельствуют о хорошем набранном темпе развития экономики, подчеркнул он.Президент также обратил внимание правительства и Банка России на важность эффективных, скоординированных действий по снижению инфляции, которая напрямую отражается на благополучии российских семей.Ранее Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год с 6-7% до 7,5%. В этой связи ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 13% до 15%.В ведомстве отметили, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Также возможности увеличения производства товаров и услуг не отвечают росту внутреннего спроса. Кроме того, сохраняются высокие темпы роста кредитования.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем меньше барахла, тем меньше клопов: Путин о запрете экспорта в РоссиюИнфляция в России: что будет с ценами в ближайшие годыМинсельхоз предложил ввести запрет на экспорт курятины из России
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владимир путин (политик), экономика, новости, банк россии, промышленность россии, ввп (валовый внутренний продукт)
Путин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо

Путин: экономическая ситуация в России развивается предсказуемо в соответствии с прогнозом

21:38 01.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Экономическая ситуация в России развивается прогнозируемо, ВВП страны за девять месяцев текущего года вырос на 2,8%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В августе и сентябре этот показатель прибавил 5,2%", - сказал российский лидер.
По его словам, в стране отмечаются высокие темпы роста обрабатывающих индустрий, отраслей реального сектора, не связанных с добычей природных ресурсов, прежде всего, производство машин, техники и оборудования.
Путин уточнил, что с января по сентябрь текущего года промышленное производство увеличилось на 3,3%, обрабатывающее - на 7,1%, выпуск компьютеров – на 34,5%, электронного оборудования – на 22,2%, мебели - на 21,7%.
Такие показатели свидетельствуют о хорошем набранном темпе развития экономики, подчеркнул он.
Президент также обратил внимание правительства и Банка России на важность эффективных, скоординированных действий по снижению инфляции, которая напрямую отражается на благополучии российских семей.
"В том числе нужно тщательно отслеживать динамику цен по социально значимым, наиболее востребованным товарам и услугам", - добавил он.
Ранее Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год с 6-7% до 7,5%. В этой связи ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 13% до 15%.
В ведомстве отметили, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Также возможности увеличения производства товаров и услуг не отвечают росту внутреннего спроса. Кроме того, сохраняются высокие темпы роста кредитования.
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