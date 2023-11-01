https://crimea.ria.ru/20231101/putin-ekonomicheskaya-situatsiya-v-rf-razvivaetsya-predskazuemo-1132502182.html

Путин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо

Путин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Путин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо

Экономическая ситуация в России развивается прогнозируемо, ВВП страны за девять месяцев текущего года вырос на 2,8%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T21:38

2023-11-01T21:38

2023-11-01T21:38

владимир путин (политик)

экономика

новости

банк россии

промышленность россии

ввп (валовый внутренний продукт)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Экономическая ситуация в России развивается прогнозируемо, ВВП страны за девять месяцев текущего года вырос на 2,8%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.По его словам, в стране отмечаются высокие темпы роста обрабатывающих индустрий, отраслей реального сектора, не связанных с добычей природных ресурсов, прежде всего, производство машин, техники и оборудования.Путин уточнил, что с января по сентябрь текущего года промышленное производство увеличилось на 3,3%, обрабатывающее - на 7,1%, выпуск компьютеров – на 34,5%, электронного оборудования – на 22,2%, мебели - на 21,7%.Такие показатели свидетельствуют о хорошем набранном темпе развития экономики, подчеркнул он.Президент также обратил внимание правительства и Банка России на важность эффективных, скоординированных действий по снижению инфляции, которая напрямую отражается на благополучии российских семей.Ранее Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год с 6-7% до 7,5%. В этой связи ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 13% до 15%.В ведомстве отметили, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Также возможности увеличения производства товаров и услуг не отвечают росту внутреннего спроса. Кроме того, сохраняются высокие темпы роста кредитования.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем меньше барахла, тем меньше клопов: Путин о запрете экспорта в РоссиюИнфляция в России: что будет с ценами в ближайшие годыМинсельхоз предложил ввести запрет на экспорт курятины из России

https://crimea.ria.ru/20231101/chem-menshe-barakhla-tem-menshe-klopov-putin-o-zaprete-eksporta-v-rossiyu-1132501848.html

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владимир путин (политик), экономика, новости, банк россии, промышленность россии, ввп (валовый внутренний продукт)