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Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт курятины из России - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт курятины из России
Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт курятины из России - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт курятины из России
Министерство сельского хозяйства России предложило установить временный запрет на экспорт курятины. Такая мера будет способствовать сдерживанию роста цен на... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-26T17:28
2023-10-27T10:27
россия
минсельхоз рф
цены на мясо в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Министерство сельского хозяйства России предложило установить временный запрет на экспорт курятины. Такая мера будет способствовать сдерживанию роста цен на этот социально значимый продукт, а также позволит снизить риск угрозы продовольственной безопасности России, рассказали в Минсельхозе.В ведомстве отметили, что рост цен на отельные виды мяса птицы к соответствующему периоду прошлого года составил 25,3%. Ситуация обусловлена снижением объемов производства и увеличением себестоимости на фоне ослабления рубля.В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита Минсельхоз предлагает установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на шесть месяцев.Производство курятины падает – спрос и цены растутПо данным Росстата, производство курятины в стране росло с середины 2021 года. За прошлый год он составил 6,5 млн тонн или 4,9 процента. В первом квартале текущего года тренд продолжился, рост производства составил 2,6 процента. Однако уже по итогам первого полугодия наметился спад до 1,6%, подсчитали в Национальном союзе птицеводов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мяса птицы в январе-августе 2023 года выросло на 0,7 процента – 4,31 млн тонн.Но эта динамика не покрывает потребности в данном продукте у населения, отмечают эксперты. Это также может служить дополнительной причиной удорожания продукции помимо роста цен на корма, топливо и энергоресурсы.Под влиянием различных факторов мясо курицы в среднем по стране подорожало с начала года на 19,6 процента. В Крыму этот показатель значительно превысил среднероссийский и составил 30 процентов.ФАС отреагировала на курятинуСтоль существенное подорожание привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы, – начались внеплановые проверки крупных производителей курицы в стране. В Крыму глава региона Сергей Аксенов дал поручение председателю правительства Юрию Гоцанюку проверить торговые сети региона.При этом в республиканском минпромполитики заверили, что на постоянной основе проводят мониторинг цен в торговых сетях на социально значимые группы товаров, в том числе стоимости тушки куриной. В третьей декаде сентября местным властям удалось достигнуть с производителями и ритейлом договоренности о снижении стоимости килограмма курицы с 240 до 214 рублей. Замминистра промышленной политики РК Ирина Мезавцова также сообщила о заключении контрактов на поставку куриного мяса на полуостров из соседних регионов страны. По ее словам, это должно было привести к стабилизации цен на курятину на внутреннем рынке.Читайте также на РИА Новости Крым:Куриные яйца в Крыму "взлетели" в ценеПтица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30%Цены на ярмарках в Симферополе - сколько просят за морковь и лук
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россия, минсельхоз рф, цены на мясо в крыму, цены и тарифы, общество, экономика, экспорт, новости
Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт курятины из России

Минсельхоз России: экспорт курятины угрожает продуктовой безопасности страны

17:28 26.10.2023 (обновлено: 10:27 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКурица
Курица - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Министерство сельского хозяйства России предложило установить временный запрет на экспорт курятины. Такая мера будет способствовать сдерживанию роста цен на этот социально значимый продукт, а также позволит снизить риск угрозы продовольственной безопасности России, рассказали в Минсельхозе.
В ведомстве отметили, что рост цен на отельные виды мяса птицы к соответствующему периоду прошлого года составил 25,3%. Ситуация обусловлена снижением объемов производства и увеличением себестоимости на фоне ослабления рубля.
"Текущая ситуация способствует чрезмерной привлекательности вывоза мяса птицы по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности Российской Федерации", – сказано в документе.
В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита Минсельхоз предлагает установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на шесть месяцев.

Производство курятины падает – спрос и цены растут

По данным Росстата, производство курятины в стране росло с середины 2021 года. За прошлый год он составил 6,5 млн тонн или 4,9 процента. В первом квартале текущего года тренд продолжился, рост производства составил 2,6 процента. Однако уже по итогам первого полугодия наметился спад до 1,6%, подсчитали в Национальном союзе птицеводов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мяса птицы в январе-августе 2023 года выросло на 0,7 процента – 4,31 млн тонн.
Но эта динамика не покрывает потребности в данном продукте у населения, отмечают эксперты. Это также может служить дополнительной причиной удорожания продукции помимо роста цен на корма, топливо и энергоресурсы.
Под влиянием различных факторов мясо курицы в среднем по стране подорожало с начала года на 19,6 процента. В Крыму этот показатель значительно превысил среднероссийский и составил 30 процентов.

ФАС отреагировала на курятину

Столь существенное подорожание привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы, – начались внеплановые проверки крупных производителей курицы в стране. В Крыму глава региона Сергей Аксенов дал поручение председателю правительства Юрию Гоцанюку проверить торговые сети региона.
При этом в республиканском минпромполитики заверили, что на постоянной основе проводят мониторинг цен в торговых сетях на социально значимые группы товаров, в том числе стоимости тушки куриной. В третьей декаде сентября местным властям удалось достигнуть с производителями и ритейлом договоренности о снижении стоимости килограмма курицы с 240 до 214 рублей. Замминистра промышленной политики РК Ирина Мезавцова также сообщила о заключении контрактов на поставку куриного мяса на полуостров из соседних регионов страны. По ее словам, это должно было привести к стабилизации цен на курятину на внутреннем рынке.
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РоссияМинсельхоз РФЦены на мясо в КрымуЦены и тарифыОбществоЭкономикаЭкспортНовости
 
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