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В Крыму снизили цены на курятину - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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В Крыму снизили цены на курятину
В Крыму снизили цены на курятину - РИА Новости Крым, 26.09.2023
В Крыму снизили цены на курятину
В симферопольских магазинах крупных торговых сетей подешевела курятина, а цены на социально значимые продукты удерживаются в рамках рекомендованных, при этом на РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T19:30
2023-09-26T19:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В симферопольских магазинах крупных торговых сетей подешевела курятина, а цены на социально значимые продукты удерживаются в рамках рекомендованных, при этом на столичных рынках местами цены завышены. Об этом сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк по итогам мониторинга торговых объектов.По данным Гоцанюка, крупные торговые сети удерживают рекомендуемые цены на овощи борщевого набора, которые на сегодняшний день можно приобрести от 25 рублей за килограмм, сахар - от 66 рублей, подсолнечное масло - от 120 рублей за литр, хлеб - от 26 рублей за булку. Молоко 2,5% жирности предлагают от 79 рублей за литр, вареную колбасу - от 360 рублей.При этом по итогам посещения других объектов торговли, в частности рынков, были выявлены завышенные цены. По словам Гоцанюка, решения будут искать в рамках совещания по вопросам ценообразования и стабилизации ситуации, уже в среду.Ранее во вторник глава республики Сергей Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму и поручил председателю правительства Крыма Юрию Гоцанюку в этой связи проверить торговые сети региона.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снизятся цены на куриное мясо – Минпром назвал срокиЧто подорожало в Крыму в августеЦены на топливо в Крыму: прогнозы эксперта
https://crimea.ria.ru/20230912/ptitsa-vysokogo-poleta-myaso-kuritsy-v-krymu-podorozhalo-na-30-1131296508.html
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цены в крыму, цены на мясо в крыму, крым, новости крыма, юрий гоцанюк, симферополь
В Крыму снизили цены на курятину

Глава крымского правительства Гоцанюк: в крупных сетях подешевела курятина

19:30 26.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПтицефабрика "Рефтинская" в Свердловской области
Птицефабрика Рефтинская в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В симферопольских магазинах крупных торговых сетей подешевела курятина, а цены на социально значимые продукты удерживаются в рамках рекомендованных, при этом на столичных рынках местами цены завышены. Об этом сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк по итогам мониторинга торговых объектов.
По данным Гоцанюка, крупные торговые сети удерживают рекомендуемые цены на овощи борщевого набора, которые на сегодняшний день можно приобрести от 25 рублей за килограмм, сахар - от 66 рублей, подсолнечное масло - от 120 рублей за литр, хлеб - от 26 рублей за булку. Молоко 2,5% жирности предлагают от 79 рублей за литр, вареную колбасу - от 360 рублей.
"Уже сегодня, по итогам проведенной правительством работы цена на тушку куриную снижена более чем на 17% - с 249 до 207 рублей за килограмм, в некоторых сетевых магазинах до 200 рублей, а куриное филе – не дороже 440 рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом по итогам посещения других объектов торговли, в частности рынков, были выявлены завышенные цены. По словам Гоцанюка, решения будут искать в рамках совещания по вопросам ценообразования и стабилизации ситуации, уже в среду.
Ранее во вторник глава республики Сергей Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму и поручил председателю правительства Крыма Юрию Гоцанюку в этой связи проверить торговые сети региона.
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