https://crimea.ria.ru/20230921/chto-podorozhalo-v-krymu-v-avguste-1131573495.html

Что подорожало в Крыму в августе

Что подорожало в Крыму в августе - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Что подорожало в Крыму в августе

В Крыму в августе выросли цены на ряд продуктов и товаров. С чем связано ускорение инфляции, рассказали в пресс-службе Банке России. РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T18:11

2023-09-21T18:11

2023-09-21T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Крыму в августе выросли цены на ряд продуктов и товаров. С чем связано ускорение инфляции, рассказали в пресс-службе Банке России."Годовая инфляция в Республике Крым в августе 2023 года ускорилась до 6,4% после 5,1% в июле. Основной причиной выступило, как и месяцем ранее, ослабление рубля", - говорится в сообщении на сайте кредитной организации.По данным экспертов банка, продолжилось подорожание импортных товаров и продуктов. В частности, выросли цены на фрукты, привезенные из-за рубежа: апельсины, лимоны, бананы и груши.Продолжает ускоряться и рост цен на бензин и дизель. Эксперты Банка России объясняют это удорожанием топлива на мировом рынке, что в свою очередь привело к повышению оптовых цен. Еще одна причина - отсутствие в регионе АЗС крупных нефтяных компаний.Рост цен на импортные медикаменты и сырье для производства отечественной фармпродукции на фоне ослабления рубля привел к удорожанию медицинских товаров."С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране составит 6 – 7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - прогнозируют в Банке России.18 сентября на совещании по проекту федерального бюджета на 2024 — 2026 годы президент Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике России по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов, страна выдержала беспрецедентное санкционное давление. При этом российский лидер акцентировал внимание на необходимости сдерживания инфляции.Читайте также на РИА Новости Крым:Яйца, куры и колбасы: что еще подорожало в России с начала сентябряСнова рекорд: цены на Аи-92 и дизтопливо обновили максимумВ Крыму подорожали овощи, мясо и бензин

https://crimea.ria.ru/20230912/ptitsa-vysokogo-poleta-myaso-kuritsy-v-krymu-podorozhalo-na-30-1131296508.html

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цены в крыму, цены и тарифы, инфляция, банк россии, крым, экономика, финансы