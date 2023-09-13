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Яйца, куры и колбасы: что еще подорожало в России с начала сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Яйца, куры и колбасы: что еще подорожало в России с начала сентября
Яйца, куры и колбасы: что еще подорожало в России с начала сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Яйца, куры и колбасы: что еще подорожало в России с начала сентября
Инфляция в России на прошлой неделе составила 0,13 процентов, с начала сентября цены выросли на 0,19 процентов, с начала года – на 3,9%, сообщили в Росстате. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T20:52
2023-09-13T20:52
росстат
цены и тарифы
россия
общество
экономика
инфляция
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Инфляция в России на прошлой неделе составила 0,13 процентов, с начала сентября цены выросли на 0,19 процентов, с начала года – на 3,9%, сообщили в Росстате. Продуктовая корзинаПо данным ведомства, с 5 по 11 сентября подорожали куриные яйца – на 1,3%, мясо кур – на 1,2%, колбасы вареные и рис – на 0,7%, сосиски и сардельки – на 0,5%, масло подсолнечное, соль поваренная и пшено – на 0,4%, свинина, колбасы полукопченые и варено-копченые, мороженная рыба, сметана, фруктово-ягодные консервы для детского питания, хлеб, обеды в столовой, кафе, закусочной – на 0,2%, говядина, баранина, стерилизованное молоко, пшеничная мука и гречка – на 0,1%.А вот овощи и фрукты подешевели на 0,9% за неделю, на семь дней раньше падение цен на эту группу товаров составляло 1,3%. Больше всего снизилась стоимость капусты – на 6,8%, моркови – на 4,9%, лука и картофеля – на 3,5%, свекла – на 3,3%, яблок – на 2,8%. При этом цены на огурцы выросли на 4,2%, на бананы – 3,9%, на помидоры – 3%.Также дешевле на 0,1-0,7% стали консервы овощные и мясные для детского питания, сахар-песок, маргарин и макаронные изделия, сливочное масло, печенье, вермишель и водка.Непродовольственные товары и услугиЦены на иностранные легковые авто выросли за указанный период на 0,4%. Заметно подорожал бензин – на 0,7%, еще больше дизтопливо – на 1,7%Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 2,5%. При этом за прошлую неделю эконом-полеты падали в цене почти на 5%. Незначительно – на 0,1% – подорожали ремонт телевизоров, стрижка модельная в мужском и женском залах.Читайте также на РИА Новости Крым:Цена на дизель обновила исторический рекордПтица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30%В Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в Крым
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росстат, цены и тарифы, россия, общество, экономика, инфляция, новости
Яйца, куры и колбасы: что еще подорожало в России с начала сентября

Росстат назвал подорожавшие в сентябре товары

20:52 13.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ торговом центре
В торговом центре - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Инфляция в России на прошлой неделе составила 0,13 процентов, с начала сентября цены выросли на 0,19 процентов, с начала года – на 3,9%, сообщили в Росстате.

Продуктовая корзина

По данным ведомства, с 5 по 11 сентября подорожали куриные яйца – на 1,3%, мясо кур – на 1,2%, колбасы вареные и рис – на 0,7%, сосиски и сардельки – на 0,5%, масло подсолнечное, соль поваренная и пшено – на 0,4%, свинина, колбасы полукопченые и варено-копченые, мороженная рыба, сметана, фруктово-ягодные консервы для детского питания, хлеб, обеды в столовой, кафе, закусочной – на 0,2%, говядина, баранина, стерилизованное молоко, пшеничная мука и гречка – на 0,1%.
А вот овощи и фрукты подешевели на 0,9% за неделю, на семь дней раньше падение цен на эту группу товаров составляло 1,3%. Больше всего снизилась стоимость капусты – на 6,8%, моркови – на 4,9%, лука и картофеля – на 3,5%, свекла – на 3,3%, яблок – на 2,8%. При этом цены на огурцы выросли на 4,2%, на бананы – 3,9%, на помидоры – 3%.
Также дешевле на 0,1-0,7% стали консервы овощные и мясные для детского питания, сахар-песок, маргарин и макаронные изделия, сливочное масло, печенье, вермишель и водка.

Непродовольственные товары и услуги

"Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали мыло хозяйственное, пеленки для новорожденных и спички – на 0,2%, прокладки гигиенические, пасты и щетки зубные – на 0,1%. Цены на мыло туалетное снизились на 0,4%, подгузники детские и порошки стиральные – на 0,3%, бумагу туалетную – на 0,2%", - сказано в сообщении Росстата.
Цены на иностранные легковые авто выросли за указанный период на 0,4%. Заметно подорожал бензин – на 0,7%, еще больше дизтопливо – на 1,7%
Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 2,5%. При этом за прошлую неделю эконом-полеты падали в цене почти на 5%. Незначительно – на 0,1% – подорожали ремонт телевизоров, стрижка модельная в мужском и женском залах.
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