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Цена на дизель обновила исторический рекорд - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Цена на дизель обновила исторический рекорд
Цена на дизель обновила исторический рекорд - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Цена на дизель обновила исторический рекорд
Стоимость дизельного топлива обновила ценовой рекорд, превысив 72 тысячи рублей за тонну. Соответствующая информация размещена на официальном сайте... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T16:04
2023-09-13T16:04
топливо
топливо в крыму
новости
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
правительство россии
бензин
цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Стоимость дизельного топлива обновила ценовой рекорд, превысив 72 тысячи рублей за тонну. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Новые рекордыВ соответствии с биржевыми котировками, цена на летний дизель за торговый день увеличилась на 0,61% и достигла 72 146 рублей за тонну.Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день прибавила 0,45% и составила 76 915 рублей за тонну. Стоимость Аи-92 стала дороже на 0,46% и достигла 68 578 рублей за тонну.Мазут также подорожал сразу на 1,98% и сейчас его биржевая цена составляет 36 271 рублей за тонну.Топливо в стране и в КрымуЭтим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет работать уже этой осенью. Накануне Президент РФ Владимр Путин сообщил, что Правительство занимается ситуацией с топливными ценами, достигнута договоренность с производителями для стабилизации ситуации. Крымские власти ранее заявили о том, что работают над стабилизацией бензиновой ситуации совместно с федеральным центром и заявили, что объективных предпосылок для дальнейшего подорожания бензина на полуострове нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда дизельное топливо появится на заправках СевастополяВ Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в КрымКакие продукты в России подешевели – данные Росстата
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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топливо, топливо в крыму, новости, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), правительство россии, бензин, цены и тарифы
Цена на дизель обновила исторический рекорд

Цена дизельного топлива на бирже в России обновила рекорд

16:04 13.09.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает бензин. Архивное фото
Мужчина оплачивает бензин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Стоимость дизельного топлива обновила ценовой рекорд, превысив 72 тысячи рублей за тонну. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Новые рекорды

В соответствии с биржевыми котировками, цена на летний дизель за торговый день увеличилась на 0,61% и достигла 72 146 рублей за тонну.
Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день прибавила 0,45% и составила 76 915 рублей за тонну. Стоимость Аи-92 стала дороже на 0,46% и достигла 68 578 рублей за тонну.
Мазут также подорожал сразу на 1,98% и сейчас его биржевая цена составляет 36 271 рублей за тонну.

Топливо в стране и в Крыму

Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет работать уже этой осенью. Накануне Президент РФ Владимр Путин сообщил, что Правительство занимается ситуацией с топливными ценами, достигнута договоренность с производителями для стабилизации ситуации.
Крымские власти ранее заявили о том, что работают над стабилизацией бензиновой ситуации совместно с федеральным центром и заявили, что объективных предпосылок для дальнейшего подорожания бензина на полуострове нет.
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