https://crimea.ria.ru/20230913/tsena-na-dizel-obnovila-istoricheskiy-rekord-1131383471.html

Цена на дизель обновила исторический рекорд

Цена на дизель обновила исторический рекорд - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Цена на дизель обновила исторический рекорд

Стоимость дизельного топлива обновила ценовой рекорд, превысив 72 тысячи рублей за тонну. Соответствующая информация размещена на официальном сайте... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T16:04

2023-09-13T16:04

2023-09-13T16:04

топливо

топливо в крыму

новости

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

правительство россии

бензин

цены и тарифы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/97550/40/975504034_0:123:3091:1862_1920x0_80_0_0_44f31a449a7eef0ebd30e6cef0382a4c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Стоимость дизельного топлива обновила ценовой рекорд, превысив 72 тысячи рублей за тонну. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Новые рекордыВ соответствии с биржевыми котировками, цена на летний дизель за торговый день увеличилась на 0,61% и достигла 72 146 рублей за тонну.Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день прибавила 0,45% и составила 76 915 рублей за тонну. Стоимость Аи-92 стала дороже на 0,46% и достигла 68 578 рублей за тонну.Мазут также подорожал сразу на 1,98% и сейчас его биржевая цена составляет 36 271 рублей за тонну.Топливо в стране и в КрымуЭтим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет работать уже этой осенью. Накануне Президент РФ Владимр Путин сообщил, что Правительство занимается ситуацией с топливными ценами, достигнута договоренность с производителями для стабилизации ситуации. Крымские власти ранее заявили о том, что работают над стабилизацией бензиновой ситуации совместно с федеральным центром и заявили, что объективных предпосылок для дальнейшего подорожания бензина на полуострове нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда дизельное топливо появится на заправках СевастополяВ Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в КрымКакие продукты в России подешевели – данные Росстата

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, топливо в крыму, новости, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), правительство россии, бензин, цены и тарифы