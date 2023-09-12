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Какие продукты в России подешевели – данные Росстата

Какие продукты в России подешевели – данные Росстата - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Какие продукты в России подешевели – данные Росстата

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные о динамике цен за август. Согласно отчету, во всех регионах значительно подешевела... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T12:45

2023-09-12T12:45

2023-09-12T12:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные о динамике цен за август. Согласно отчету, во всех регионах значительно подешевела плодоовощная продукция. В связи с началом сбора урожая снизились цены на овощи так называемого "борщевого набора".Больше всего - в среднем на 29,6% - подешевела капуста белокочанная, на втором месте лук (27,0%), на третьем – картофель (23,1%). Стоимость моркови снизилась на 20,4%, помидоров – на 17,5%, свеклы столовой – на 13,8%.При этом в Крыму, как сообщала пресс-служба Банка России, фрукты и овощи подорожали. Это связано с удорожанием продукции, которую ввозят из-за границы, - апельсинов, бананов, лимонов, капусты и моркови.Среди прочих продовольственных товаров, которые в целом по России подешевели, Росстат отметил икру лососевых рыб, сырки творожные, глазированные шоколадом, макаронные изделия, горох и фасоль, консервы фруктово-ягодные для детского питания, творог, молоко стерилизованное, овсяную и перловую крупы, а также сыры, кисломолочные продукты, кофе натуральный в зернах и молотый.Цены на пастеризованное молоко, которые снизились в 47 регионах на 0,1 – 4,7%, в Севастополе остались неизменными, отмечает Росстат.В то же время в связи с сезонным фактором поднялись цены на:апельсины (21,0%)огурцы (4,2%)бананы – (3,6%)зелень свежую – (2,7%)груши (1,5%)яблоки (1,3%)сухофрукты (0,6%)чеснок (0,5%).Во всех регионах России фиксируется повышение цен на мясо, более всего (5,6%) – на курятину. Подорожали также масло подсолнечное и рис шлифованный – на 1,5%, кальмары мороженые – на 1,3%, масло оливковое, кетчуп, сахар-песок – на 1,2%, кофе натуральный растворимый – на 1,1% яйца куриные – на 1,0%.Одним из факторов, влияющих на потребительские цены, является повышение цены на бензин и дизельное топливо. В понедельник на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина и дизельного топлива обновила рекорды.В ходе Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что правительство занимается этим вопросом, достигнута договоренность с производителями для стабилизации ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму подешевеет горбуша – экспертЧто будет с ценами на мясо в ближайшее время – прогноз ПатрушеваУ Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхоз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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