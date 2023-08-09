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Что будет с ценами на мясо в ближайшее время – прогноз Патрушева

Что будет с ценами на мясо в ближайшее время – прогноз Патрушева - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Что будет с ценами на мясо в ближайшее время – прогноз Патрушева

Нынешний рост стоимости мяса в России обусловлен сезонным фактором, а также ростом потребления этой продукции, цены стабилизируются уже в конце августа – начале РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T16:44

2023-08-09T16:44

2023-08-09T16:45

дмитрий патрушев

минсельхоз рф

цены и тарифы

общество

торговля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Нынешний рост стоимости мяса в России обусловлен сезонным фактором, а также ростом потребления этой продукции, цены стабилизируются уже в конце августа – начале сентября. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.Кроме того, по его словам, на данный момент увеличивается потребление мяса вследствие роста доходов домохозяйств и развитием сельского туризма.Патрушев выразил уверенность, что в ближайшее время стоимость мяса снизится."Думаю, с учетом роста производства в ближайшее время мы увидим снижение цен. Полагаю, это произойдет уже в конце августа - начале сентября. Нет предпосылок для их увеличения, ни в коем случае нет дефицита. У нас полная самообеспеченность этим видом продукции", - заявил министр.По данным Росстата, за первое полугодие 2023 года в России произведено 7,6 млн тонн скота и птицы на убой. Это на 2,6% больше, чем за тот же период прошлого года, и способствует увеличению выпуска мяса.Читайте также на РИА Новости Крым:Впечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зернаУ Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхозФрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий патрушев, минсельхоз рф, цены и тарифы, общество, торговля