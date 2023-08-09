https://crimea.ria.ru/20230809/chto-budet-s-tsenami-na-myaso-v-blizhayshee-vremya--prognoz-patrusheva-1130636134.html
Что будет с ценами на мясо в ближайшее время – прогноз Патрушева
Что будет с ценами на мясо в ближайшее время – прогноз Патрушева - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Что будет с ценами на мясо в ближайшее время – прогноз Патрушева
Нынешний рост стоимости мяса в России обусловлен сезонным фактором, а также ростом потребления этой продукции, цены стабилизируются уже в конце августа – начале РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T16:44
2023-08-09T16:44
2023-08-09T16:45
дмитрий патрушев
минсельхоз рф
цены и тарифы
общество
торговля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123410771_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_092a63b5b0ca0672df29f057efba6896.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Нынешний рост стоимости мяса в России обусловлен сезонным фактором, а также ростом потребления этой продукции, цены стабилизируются уже в конце августа – начале сентября. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.Кроме того, по его словам, на данный момент увеличивается потребление мяса вследствие роста доходов домохозяйств и развитием сельского туризма.Патрушев выразил уверенность, что в ближайшее время стоимость мяса снизится."Думаю, с учетом роста производства в ближайшее время мы увидим снижение цен. Полагаю, это произойдет уже в конце августа - начале сентября. Нет предпосылок для их увеличения, ни в коем случае нет дефицита. У нас полная самообеспеченность этим видом продукции", - заявил министр.По данным Росстата, за первое полугодие 2023 года в России произведено 7,6 млн тонн скота и птицы на убой. Это на 2,6% больше, чем за тот же период прошлого года, и способствует увеличению выпуска мяса.Читайте также на РИА Новости Крым:Впечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зернаУ Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхозФрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123410771_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2ba2dc482bbf59f055766435d7a72749.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий патрушев, минсельхоз рф, цены и тарифы, общество, торговля
Что будет с ценами на мясо в ближайшее время – прогноз Патрушева
Глава Минсельхоза Патрушев: цены на мясо в России стабилизируются уже к концу августа
16:44 09.08.2023 (обновлено: 16:45 09.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Нынешний рост стоимости мяса в России обусловлен сезонным фактором, а также ростом потребления этой продукции, цены стабилизируются уже в конце августа – начале сентября. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Ситуация на продовольственном рынке у нас абсолютно спокойная, объемы производства, в том числе по мясу, растут. Мы говорим о небольшом росте цены, но это сезонный фактор. У нас в это время года всегда несколько увеличивается цена на мясо", - сказал журналистам глава Минсельхоза.
Кроме того, по его словам, на данный момент увеличивается потребление мяса вследствие роста доходов домохозяйств и развитием сельского туризма.
Патрушев выразил уверенность, что в ближайшее время стоимость мяса снизится.
"Думаю, с учетом роста производства в ближайшее время мы увидим снижение цен. Полагаю, это произойдет уже в конце августа - начале сентября. Нет предпосылок для их увеличения, ни в коем случае нет дефицита. У нас полная самообеспеченность этим видом продукции", - заявил министр.
По данным Росстата, за первое полугодие 2023 года в России произведено 7,6 млн тонн скота и птицы на убой. Это на 2,6% больше, чем за тот же период прошлого года, и способствует увеличению выпуска мяса.
Читайте также на РИА Новости Крым: