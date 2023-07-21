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Фрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Фрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму
Фрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Фрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму
Около 1,4 тысячи тонн косточковых собрали сельхозпредприятия Крыма к третьей декаде июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском Минсельхозе. РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T19:48
2023-07-21T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Около 1,4 тысячи тонн косточковых собрали сельхозпредприятия Крыма к третьей декаде июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском Минсельхозе.Отмечается, что по итогам прошлого года валовой сбор косточковых культур составил 6,4 тысячи тонн с площади 1,7 тысяч гектаров. Было собрано 1,3 тысячи тонн черешни с площади 400 гектаров, вишни и кизила собрали 0,1 тысячи тонн с площади 0,03 тысячи гектаров, алычи и сливы – 3 тысячи тонн с площади 0,3 тысячи гектаров, абрикоса – 0,05 тысячи тонн с площади 0,05 тысяч гектаров, персика – 0,9 тысяч тонн с площади 1,9 тысячи гектаров.Планы на ягодуВ министерстве планируют, что валовый сбор плодово-ягодной продукции в этом году ожидается на уровне прошлого или около 190 тысяч тонн.Овощи в теплицах и безПо данным на 19 июля собрано 8,4 тысячи тонн овощей закрытого грунта, в том числе томатов – 2,5 тысячи тонны и огурцов – 5,9 тысяч тонн, других видов – 6,4 тонны. С открытого грунта убрано 13,96 тысяч тонны с площади 776,2 гектаров. Площадь к уборке в 2023 году составляет шесть тысяч гектаров.В министерстве также отметили, что в прошлом году во всех категориях хозяйств было собрано 204,7 тысячи тонн овощей открытого и закрытого грунта, в текущем году урожай ожидается не менее уровня прошлого года.Ранее начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Офелия Димакова сообщила, что в Крыму ежегодно увеличиваются площади посадки малины и ежевики.Читайте также на РИА Новости Крым:Фрукты Крыма: что когда спеет – инфографикаГруши, яблони и сливы: в Крыму началась закладка молодых садовКак выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов
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минсельхоз крыма, новости крыма, урожай в крыму, общество, урожай
Фрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму

Минсельхоз РК: какой урожай фруктов, ягод и овощей соберут в Крыму в этом году

19:48 21.07.2023
 
© Минсельхоз КрымаВ Ленинском районе Крыма в теплицах выращивают уникальный сорт малины "Карамелька"
В Ленинском районе Крыма в теплицах выращивают уникальный сорт малины Карамелька
© Минсельхоз Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Около 1,4 тысячи тонн косточковых собрали сельхозпредприятия Крыма к третьей декаде июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском Минсельхозе.

"По состоянию на текущую дату сельхозпредприятия Крыма собрали 1 399,7 тонн косточковых культур с площади 500,6 гектаров. В том числе черешни – 1 238,7 тонн с площади 406,4 гектаров, вишни – 30,9 тонн с площади 8,4 гектаров, абрикос – 1,2 тонны с площади 1,55 гектаров, персика – 125,8 тонн с площади 45,1 гектаров", – сообщили в минсельхозе Крыма. И добавили, что общая площадь садов косточковых к уборке составляет 1825,6 гектаров.

Отмечается, что по итогам прошлого года валовой сбор косточковых культур составил 6,4 тысячи тонн с площади 1,7 тысяч гектаров. Было собрано 1,3 тысячи тонн черешни с площади 400 гектаров, вишни и кизила собрали 0,1 тысячи тонн с площади 0,03 тысячи гектаров, алычи и сливы – 3 тысячи тонн с площади 0,3 тысячи гектаров, абрикоса – 0,05 тысячи тонн с площади 0,05 тысяч гектаров, персика – 0,9 тысяч тонн с площади 1,9 тысячи гектаров.

Планы на ягоду

В министерстве планируют, что валовый сбор плодово-ягодной продукции в этом году ожидается на уровне прошлого или около 190 тысяч тонн.

"Согласно данным Крымстата, в прошлом году с открытого и закрытого грунта было собрано 1139,6 тонн ягодных культур. В частности, урожай земляники садовой составил 864,4 тысячи тонн с площади 96,4 гектара, малины – 70 тонн с площади 47,1 тысячи гектаров, ежевики – 205,2 тонн с площади 18,5 гектаров", – продолжили в минсельхозе РК.

Овощи в теплицах и без

По данным на 19 июля собрано 8,4 тысячи тонн овощей закрытого грунта, в том числе томатов – 2,5 тысячи тонны и огурцов – 5,9 тысяч тонн, других видов – 6,4 тонны. С открытого грунта убрано 13,96 тысяч тонны с площади 776,2 гектаров. Площадь к уборке в 2023 году составляет шесть тысяч гектаров.
В министерстве также отметили, что в прошлом году во всех категориях хозяйств было собрано 204,7 тысячи тонн овощей открытого и закрытого грунта, в текущем году урожай ожидается не менее уровня прошлого года.
Ранее начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Офелия Димакова сообщила, что в Крыму ежегодно увеличиваются площади посадки малины и ежевики.
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