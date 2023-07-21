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Фрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму

Фрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Фрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму

Около 1,4 тысячи тонн косточковых собрали сельхозпредприятия Крыма к третьей декаде июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском Минсельхозе. РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T19:48

2023-07-21T19:48

2023-07-21T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Около 1,4 тысячи тонн косточковых собрали сельхозпредприятия Крыма к третьей декаде июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском Минсельхозе.Отмечается, что по итогам прошлого года валовой сбор косточковых культур составил 6,4 тысячи тонн с площади 1,7 тысяч гектаров. Было собрано 1,3 тысячи тонн черешни с площади 400 гектаров, вишни и кизила собрали 0,1 тысячи тонн с площади 0,03 тысячи гектаров, алычи и сливы – 3 тысячи тонн с площади 0,3 тысячи гектаров, абрикоса – 0,05 тысячи тонн с площади 0,05 тысяч гектаров, персика – 0,9 тысяч тонн с площади 1,9 тысячи гектаров.Планы на ягодуВ министерстве планируют, что валовый сбор плодово-ягодной продукции в этом году ожидается на уровне прошлого или около 190 тысяч тонн.Овощи в теплицах и безПо данным на 19 июля собрано 8,4 тысячи тонн овощей закрытого грунта, в том числе томатов – 2,5 тысячи тонны и огурцов – 5,9 тысяч тонн, других видов – 6,4 тонны. С открытого грунта убрано 13,96 тысяч тонны с площади 776,2 гектаров. Площадь к уборке в 2023 году составляет шесть тысяч гектаров.В министерстве также отметили, что в прошлом году во всех категориях хозяйств было собрано 204,7 тысячи тонн овощей открытого и закрытого грунта, в текущем году урожай ожидается не менее уровня прошлого года.Ранее начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Офелия Димакова сообщила, что в Крыму ежегодно увеличиваются площади посадки малины и ежевики.Читайте также на РИА Новости Крым:Фрукты Крыма: что когда спеет – инфографикаГруши, яблони и сливы: в Крыму началась закладка молодых садовКак выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов

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