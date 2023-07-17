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Сколько и каких ягод собрали в Крыму

Сколько и каких ягод собрали в Крыму - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Сколько и каких ягод собрали в Крыму

В Крыму ежегодно увеличиваются площади под малиной, также ежевика стала очень востребованной в регионе культурой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T07:38

2023-07-17T07:38

2023-07-17T08:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму ежегодно увеличиваются площади под малиной, также ежевика стала очень востребованной в регионе культурой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Офелия Димакова.Сколько малины собрали"На сегодняшний день уже собрано малины 14 тонн, тогда как в прошлом году ее всего было собрано 39 тонн", - сообщила Димакова. И уточнила, что ремонтантная малина будет плодоносить до осенних заморозков, так что весь урожай еще впереди.На территории республики действует более 15 сельскохозяйственных предприятий, где выращивают малину. Кроме того, эту ягоду выращивают в частном секторе, на личных подсобных хозяйствах, что также вносит вклад в увеличение валового сбора малины, отметила представитель профильного министерства."Ежегодно оказывается поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку плодовых и ягодных насаждений. Так, при выращивании малины субсидируется приобретение саженцев, материала для установки шпалеры и противоградовой сетки", - уточнила Димакова.Сколько растет ежевики и земляники"Еще одной из востребованных культур в Крыму является ежевика. Площади под этой культурой активно увеличиваются. На сегодняшний день собрано пять тонн ежевики", - рассказала начальник управления.По ее словам, этой ягоде подходят почвенные и климатические условия Крыма. Также плюс в том, что эта ежевика на полуострове созревает на две-три недели раньше, чем в других регионах страны.Крымскую ягоду любят в МосквеНесмотря на то, что кроме Республики Крым ягоды выращивают в других регионах страны, крымская продукция благодаря своему высокому качеству конкурентоспособна и пользуется спросом в Москве и Санкт-Петербурге, напомнила она.Димакова отметила, что из-за логистики несколько усложнился процесс доставки продукции, но проблем с поставками нет. Кроме того, все чаще на базе предприятий, в том числе и мелких, не только выращивают продукцию, но и перерабатывают. Очень распространена сушка.Как ранее сообщал РИА Новости Крым, в Крыму идет сбор персиков раннего срока созревания, затем пойдет "средний", а к концу августа начнется сбор сортов позднего срока созревания. Также уже убирают черешню, вишню, приступили к уборке летнего срока созревания яблок. На сегодня 1610 тонн плодово-ягодной продукции собрано в Крыму, что на 300 тонн продукции больше, чем за аналогичный прошлогодний период.Что касается урожая косточковых культур в целом, то их в республике, по данным регионального минсельхоза, планируется убрать с площади 1 800 гектаров. В прошлом году аграрии собрали косточковых культур больше 23 тысяч тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Фрукты Крыма: что когда спеет – инфографикаГруши, яблони и сливы: в Крыму началась закладка молодых садовКак выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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