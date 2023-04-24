https://crimea.ria.ru/20230424/kak-vybirat-rannyuyu-klubniku-i-chem-ona-opasna---sovety-ekspertov-1128260536.html

Как выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов

Как выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Как выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов

С наступлением весны на крымских прилавках стала появляться ранняя клубника, и хотя цена ее пока еще высока, ценители ароматной ягоды спешат побаловать себя... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T07:23

2023-04-24T07:23

2023-04-24T07:23

радио "спутник в крыму"

крым

сельское хозяйство

новости крыма

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совет эксперта

вера павлова

зера арифова

никитский ботанический сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. С наступлением весны на крымских прилавках стала появляться ранняя клубника, и хотя цена ее пока еще высока, ценители ароматной ягоды спешат побаловать себя любимым лакомством. Стоит ли это делать и может ли тепличная клубника быть опасной, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала научный сотрудник лаборатории селекции и сортоизучения отделения крымской опытной станции садоводства Никитского ботанического сада Зера Арифова.Как выбрать полезную клубникуВ Крыму выращивают клубнику (на самом деле ягода называется земляникой садовой) в теплицах и на открытом грунте. Тепличные ягоды менее сладкие - в теплицах они получают меньше солнечных лучей. Но витаминов в них не меньше. Современные технологии помогают получать урожай круглый год.Самые популярные сорта у крымских фермеров - Альба, Альбион, Хоней и Клери. Если вы купили ягоду с плотной мякотью - скорее всего, это сорт Сирия или Азия. Покупая клубнику, выбирайте блестящие яркие ягоды со свежими листочками. И клубничным ароматом. Если клубника ничем не пахнет - брать ее, конечно же, не стоит.Мнение врачаВрач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова тоже разрешает есть раннюю клубнику.При этом она советует покупать клубнику только в официальных точках продаж, обязательно мыть и обдавать ягоды кипятком перед употреблением в пищу, чтобы избежать возможной передачи кишечных инфекций. Также доктор рекомендует есть раннюю клубнику понемногу, ведь это очень аллергенный продукт. Читайте также на РИА Новости Крым:Клубника: за и противПестициды и агрохимикаты: вред и польза – экспертНазваны самые опасные летние фрукты и овощи

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, новости крыма, клубника, совет эксперта, вера павлова, зера арифова, никитский ботанический сад