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Как выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов
Как выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Как выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов
С наступлением весны на крымских прилавках стала появляться ранняя клубника, и хотя цена ее пока еще высока, ценители ароматной ягоды спешат побаловать себя... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T07:23
2023-04-24T07:23
2023-04-24T07:23
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зера арифова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. С наступлением весны на крымских прилавках стала появляться ранняя клубника, и хотя цена ее пока еще высока, ценители ароматной ягоды спешат побаловать себя любимым лакомством. Стоит ли это делать и может ли тепличная клубника быть опасной, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала научный сотрудник лаборатории селекции и сортоизучения отделения крымской опытной станции садоводства Никитского ботанического сада Зера Арифова.Как выбрать полезную клубникуВ Крыму выращивают клубнику (на самом деле ягода называется земляникой садовой) в теплицах и на открытом грунте. Тепличные ягоды менее сладкие - в теплицах они получают меньше солнечных лучей. Но витаминов в них не меньше. Современные технологии помогают получать урожай круглый год.Самые популярные сорта у крымских фермеров - Альба, Альбион, Хоней и Клери. Если вы купили ягоду с плотной мякотью - скорее всего, это сорт Сирия или Азия. Покупая клубнику, выбирайте блестящие яркие ягоды со свежими листочками. И клубничным ароматом. Если клубника ничем не пахнет - брать ее, конечно же, не стоит.Мнение врачаВрач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова тоже разрешает есть раннюю клубнику.При этом она советует покупать клубнику только в официальных точках продаж, обязательно мыть и обдавать ягоды кипятком перед употреблением в пищу, чтобы избежать возможной передачи кишечных инфекций. Также доктор рекомендует есть раннюю клубнику понемногу, ведь это очень аллергенный продукт. Читайте также на РИА Новости Крым:Клубника: за и противПестициды и агрохимикаты: вред и польза – экспертНазваны самые опасные летние фрукты и овощи
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крым, сельское хозяйство, новости крыма, клубника, совет эксперта, вера павлова, зера арифова, никитский ботанический сад
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым.
С наступлением весны на крымских прилавках стала появляться ранняя клубника, и хотя цена ее пока еще высока, ценители ароматной ягоды спешат побаловать себя любимым лакомством. Стоит ли это делать и может ли тепличная клубника быть опасной, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала научный сотрудник лаборатории селекции и сортоизучения отделения крымской опытной станции садоводства Никитского ботанического сада Зера Арифова.
Как выбрать полезную клубнику
В Крыму выращивают клубнику (на самом деле ягода называется земляникой садовой) в теплицах и на открытом грунте. Тепличные ягоды менее сладкие - в теплицах они получают меньше солнечных лучей. Но витаминов в них не меньше. Современные технологии помогают получать урожай круглый год.
Самые популярные сорта у крымских фермеров - Альба, Альбион, Хоней и Клери. Если вы купили ягоду с плотной мякотью - скорее всего, это сорт Сирия или Азия.
Покупая клубнику, выбирайте блестящие яркие ягоды со свежими листочками. И клубничным ароматом. Если клубника ничем не пахнет - брать ее, конечно же, не стоит.
Мнение врача
Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова тоже разрешает есть раннюю клубнику.
"В любом случае в промышленном садоводстве применяются удобрения. Не имеет значения - открытый это грунт или теплица. Но наука не стоит на месте, и сейчас эти вещества щадящие. И ранние ягоды есть можно. Пользы в них чуть меньше, но она есть - есть и витамины, и минералы", - говорит доктор.
При этом она советует покупать клубнику только в официальных точках продаж, обязательно мыть и обдавать ягоды кипятком перед употреблением в пищу, чтобы избежать возможной передачи кишечных инфекций. Также доктор рекомендует есть раннюю клубнику понемногу, ведь это очень аллергенный продукт.
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