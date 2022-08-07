https://crimea.ria.ru/20220807/pestitsidy-i-agrokhimikaty-vred-i-polza--ekspert-1124086816.html

Пестициды и агрохимикаты: вред и польза – эксперт

Пестициды и агрохимикаты: вред и польза – эксперт - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Пестициды и агрохимикаты: вред и польза – эксперт

Пестициды и агрохимикаты необходимые препараты для сельского хозяйства, но действительно могут оказаться вредны для выращиваемых продуктов, поэтому контроль за... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T03:30

2022-08-07T03:30

2022-08-07T03:30

радио "спутник в крыму"

сельское хозяйство

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Пестициды и агрохимикаты необходимые препараты для сельского хозяйства, но действительно могут оказаться вредны для выращиваемых продуктов, поэтому контроль за их использованием очень важен. Как в условиях моратория на проверки предпринимателей в Крыму ведется такая работа, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала старший государственный инспектор отдела земельного надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора Анастасия Кварацхелия.Обходиться без пестицидов и агрохимикатов, которые уничтожают вредителей, нецелесообразно: идеальных полей и почв большого масштаба, где можно было бы вести чисто органическое земледелие, практически не существует в природе, в то время как для обеспечения продовольственной безопасности населения необходимы высокие урожаи, отметила эксперт.По словам Кварацхелии, в адрес Управления регулярно поступают жалобы от граждан и юридических лиц на хозяйствующие субъекты, применяющие химические и биологические препараты в превышенном количестве. Совместно с прокуратурой проводятся проверки, по результатам которых виновные лица привлекаются к административной ответственности.За минувшие полгода в Крыму ввиду действия моратория была проведена только одна проверка, в ходе которой выявили одно нарушение."Также на основании материалов, которые были получены из прокуратуры, управлением вынесено семь постановлений крупным предприятиям Крыма по статье "Нарушение обращения с пестицидами и агрохимикатами". Нарушения были у всех. Что говорить о мелких предпринимателях, которые не имеют своих юристов, агрономов, специалистов узкого профиля", – отметила эксперт.Она отметила, что сегодня в свете действия моратория на проверки предпринимателей ведомство переориентировало свою работу на профилактику нарушений.Эксперт утонила, что уже разработана федеральная информационная электронная система "Сатурн" по прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. В нее будут внесены все производители, в том числе лица, занимающиеся их оборотом. С начала июля система начала функционировать в тестовом режиме, а полностью будет запущена с 1 сентября.До этого дня зарегистрироваться в системе обязан каждый сельхозпроизводитель. Те аграрии, которые не сделают этого, использовать пестициды и агрохимикаты не смогут, предупредила эксперт.

https://crimea.ria.ru/20220609/nazvany-samye-opasnye-letnie-frukty-i-ovoschi-1123485484.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, крым