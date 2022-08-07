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Пестициды и агрохимикаты: вред и польза – эксперт - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Пестициды и агрохимикаты: вред и польза – эксперт
Пестициды и агрохимикаты: вред и польза – эксперт - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Пестициды и агрохимикаты: вред и польза – эксперт
Пестициды и агрохимикаты необходимые препараты для сельского хозяйства, но действительно могут оказаться вредны для выращиваемых продуктов, поэтому контроль за... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T03:30
2022-08-07T03:30
радио "спутник в крыму"
сельское хозяйство
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Пестициды и агрохимикаты необходимые препараты для сельского хозяйства, но действительно могут оказаться вредны для выращиваемых продуктов, поэтому контроль за их использованием очень важен. Как в условиях моратория на проверки предпринимателей в Крыму ведется такая работа, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала старший государственный инспектор отдела земельного надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора Анастасия Кварацхелия.Обходиться без пестицидов и агрохимикатов, которые уничтожают вредителей, нецелесообразно: идеальных полей и почв большого масштаба, где можно было бы вести чисто органическое земледелие, практически не существует в природе, в то время как для обеспечения продовольственной безопасности населения необходимы высокие урожаи, отметила эксперт.По словам Кварацхелии, в адрес Управления регулярно поступают жалобы от граждан и юридических лиц на хозяйствующие субъекты, применяющие химические и биологические препараты в превышенном количестве. Совместно с прокуратурой проводятся проверки, по результатам которых виновные лица привлекаются к административной ответственности.За минувшие полгода в Крыму ввиду действия моратория была проведена только одна проверка, в ходе которой выявили одно нарушение."Также на основании материалов, которые были получены из прокуратуры, управлением вынесено семь постановлений крупным предприятиям Крыма по статье "Нарушение обращения с пестицидами и агрохимикатами". Нарушения были у всех. Что говорить о мелких предпринимателях, которые не имеют своих юристов, агрономов, специалистов узкого профиля", – отметила эксперт.Она отметила, что сегодня в свете действия моратория на проверки предпринимателей ведомство переориентировало свою работу на профилактику нарушений.Эксперт утонила, что уже разработана федеральная информационная электронная система "Сатурн" по прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. В нее будут внесены все производители, в том числе лица, занимающиеся их оборотом. С начала июля система начала функционировать в тестовом режиме, а полностью будет запущена с 1 сентября.До этого дня зарегистрироваться в системе обязан каждый сельхозпроизводитель. Те аграрии, которые не сделают этого, использовать пестициды и агрохимикаты не смогут, предупредила эксперт.
https://crimea.ria.ru/20220609/nazvany-samye-opasnye-letnie-frukty-i-ovoschi-1123485484.html
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сельское хозяйство, крым
Пестициды и агрохимикаты: вред и польза – эксперт

В Россельхознадзоре рассказали о вреде и пользе пестицидов и агрохимикатов

03:30 07.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Ольга ЛеоноваКак выращивают клубнику
Как выращивают клубнику - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости Крым . Ольга Леонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Пестициды и агрохимикаты необходимые препараты для сельского хозяйства, но действительно могут оказаться вредны для выращиваемых продуктов, поэтому контроль за их использованием очень важен. Как в условиях моратория на проверки предпринимателей в Крыму ведется такая работа, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала старший государственный инспектор отдела земельного надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора Анастасия Кварацхелия.
Обходиться без пестицидов и агрохимикатов, которые уничтожают вредителей, нецелесообразно: идеальных полей и почв большого масштаба, где можно было бы вести чисто органическое земледелие, практически не существует в природе, в то время как для обеспечения продовольственной безопасности населения необходимы высокие урожаи, отметила эксперт.
"Пестициды и агрохимикаты необходимые препараты для сельского хозяйства. Их использование может вызывать опасения у общественности, поскольку, действительно ни могут попадать в продукты: овощи, фрукты, зерновые культуры. Здесь важным считается точное соблюдение норм и правил, предусматривающих обращение с ними", – сказала Кварацхелия, отметив, что это регулируется соответствующим федеральным законом.
По словам Кварацхелии, в адрес Управления регулярно поступают жалобы от граждан и юридических лиц на хозяйствующие субъекты, применяющие химические и биологические препараты в превышенном количестве. Совместно с прокуратурой проводятся проверки, по результатам которых виновные лица привлекаются к административной ответственности.
За минувшие полгода в Крыму ввиду действия моратория была проведена только одна проверка, в ходе которой выявили одно нарушение.
"Также на основании материалов, которые были получены из прокуратуры, управлением вынесено семь постановлений крупным предприятиям Крыма по статье "Нарушение обращения с пестицидами и агрохимикатами". Нарушения были у всех. Что говорить о мелких предпринимателях, которые не имеют своих юристов, агрономов, специалистов узкого профиля", – отметила эксперт.
Она отметила, что сегодня в свете действия моратория на проверки предпринимателей ведомство переориентировало свою работу на профилактику нарушений.
"Мы приезжаем к тем, кто только начал работу, и к тем, работает с пестицидами 1 и 2 класса опасности", – уточнила она.
Эксперт утонила, что уже разработана федеральная информационная электронная система "Сатурн" по прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. В нее будут внесены все производители, в том числе лица, занимающиеся их оборотом. С начала июля система начала функционировать в тестовом режиме, а полностью будет запущена с 1 сентября.
До этого дня зарегистрироваться в системе обязан каждый сельхозпроизводитель. Те аграрии, которые не сделают этого, использовать пестициды и агрохимикаты не смогут, предупредила эксперт.
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