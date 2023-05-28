https://crimea.ria.ru/20230528/frukty-kryma-chto-kogda-speet---infografika-1128938329.html

Фрукты Крыма: что когда спеет - инфографика

Фрукты Крыма: что когда спеет - инфографика - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Фрукты Крыма: что когда спеет - инфографика

"Путеводитель" по крымским фруктам и ягодам для тех, кто хочет покупать только местный, качественный и вкусный товар.

2023-05-28T16:35

2023-05-28T16:35

2023-05-28T16:35

инфографика

эксклюзивы риа новости крым

крым

сельское хозяйство

фрукты

общество

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124951497_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_47463345274f09d4d7dfd127a589aa0e.jpg

Все, кто приезжает в Крым, конечно же хотят попробовать здесь местные фрукты и ягоды. Но зачастую на рынках и в овощных лавках приезжих жестоко обманывают – продают вместо крымских овощей и фруктов привозные – из Турции, Узбекистана, Египта. И, не моргнув глазом, сбывают свой товар как региональный продукт.Чтобы такого не произошло, важно знать, когда что поспевает в Крыму. Что арбузов в мае или черешни в апреле здесь не бывает! Как и хороших персиков в ноябре – это значит, что этот персик привезли в магазин не из сада, а из специальной холодильной камеры, и непонятно, чем его обработали для долгой сохранности.Для ориентировки редакция РИА Новости Крым приготовила шпаргалку по местным фруктам и ягодам: что когда вызревает.Ешьте на здоровье!

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, инфографика, крым, сельское хозяйство, фрукты, общество, туризм в крыму