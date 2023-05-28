https://crimea.ria.ru/20230528/frukty-kryma-chto-kogda-speet---infografika-1128938329.html
Фрукты Крыма: что когда спеет - инфографика
Фрукты Крыма: что когда спеет - инфографика - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Фрукты Крыма: что когда спеет - инфографика
"Путеводитель" по крымским фруктам и ягодам для тех, кто хочет покупать только местный, качественный и вкусный товар.
2023-05-28T16:35
2023-05-28T16:35
2023-05-28T16:35
инфографика
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Все, кто приезжает в Крым, конечно же хотят попробовать здесь местные фрукты и ягоды. Но зачастую на рынках и в овощных лавках приезжих жестоко обманывают – продают вместо крымских овощей и фруктов привозные – из Турции, Узбекистана, Египта. И, не моргнув глазом, сбывают свой товар как региональный продукт.Чтобы такого не произошло, важно знать, когда что поспевает в Крыму. Что арбузов в мае или черешни в апреле здесь не бывает! Как и хороших персиков в ноябре – это значит, что этот персик привезли в магазин не из сада, а из специальной холодильной камеры, и непонятно, чем его обработали для долгой сохранности.Для ориентировки редакция РИА Новости Крым приготовила шпаргалку по местным фруктам и ягодам: что когда вызревает.Ешьте на здоровье!
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2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, инфографика, крым, сельское хозяйство, фрукты, общество, туризм в крыму
Фрукты Крыма: что когда спеет - инфографика
Шпаргалка по крымским фруктам и ягодам: что когда вызревает
"Путеводитель" по крымским фруктам и ягодам для тех, кто хочет покупать только местный, качественный и вкусный товар.
Все, кто приезжает в Крым, конечно же хотят попробовать здесь местные фрукты и ягоды. Но зачастую на рынках и в овощных лавках приезжих жестоко обманывают – продают вместо крымских овощей и фруктов привозные – из Турции, Узбекистана, Египта. И, не моргнув глазом, сбывают свой товар как региональный продукт.
Чтобы такого не произошло, важно знать, когда что поспевает в Крыму. Что арбузов в мае или черешни в апреле здесь не бывает! Как и хороших персиков в ноябре – это значит, что этот персик привезли в магазин не из сада, а из специальной холодильной камеры, и непонятно, чем его обработали для долгой сохранности.
Для ориентировки редакция РИА Новости Крым приготовила шпаргалку по местным фруктам и ягодам: что когда вызревает.