https://crimea.ria.ru/20230703/kakim-budet-urozhay-persikov-v-krymu-startovala-uborka-rannikh-sortov-1129786036.html

Каким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортов

Каким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортов - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Каким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортов

"Сейчас уже с дерева снимаем все персики, а в первые дни сбора брали только те, что были размером с ладонь и равномерно окрашены", - рассказывает сборщица... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T20:58

2023-07-03T20:58

2023-07-03T20:58

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"Сейчас уже с дерева снимаем все персики, а в первые дни сбора брали только те, что были размером с ладонь и равномерно окрашены", - рассказывает сборщица Татьяна Ященок.Плоды сорта инжирный ранний при сборе нельзя тянуть или дергать, их надо аккуратно прокручивать. Если неправильно сорвать персик с дерева, то он будет непригоден для дальнейшей продажи.Рабочий день в персиковом саду начинается в пять-шесть утра и заканчивается ближе к полудню, когда жара становится особенно нестерпимой.Урожай щедрый, но культура рискованнаяВ Крыму приступили к уборке урожая персиков раннего срока созревания. Выращивают их в Симферопольском, Красногвардейском и Нижнегорском районах, но самые большие площади персиковых садов – в Джанкойском и Бахчисарайском районах."Уборка начинается ближе к середине-концу июня. Но был год, когда мы уже 6 июня собирали ранние сорта. Тогда люди не верили, что это наш крымский персик, думали, что откуда-то завезенный", - рассказывает генеральный директор предприятия Алексей Наседкин.Угощая только что сорванным с дерева плодом, он уточняет, что инжирный персик – очень сладкий, даже приторный, привлекателен своей необычной формой и маленькой косточкой. И этот плод удобно держать в руке.Срок эксплуатации персиковых садов – 25 лет. Деревья в персиковом саду низкорослые, чему способствует правильная обрезка."Персиковое дерево должно быть не выше, чем на вытянутую руку человека среднего роста. Для удобства сбора, чтобы не тягать лестницы с вышками", - объясняет Наседкин.Около половины всего урожая остается в Крыму, вторая же уходит на материк, чаще в Москву. Современные сорта очень транспортабельны: не теряют своих вкусовых и товарных качеств во время перевозки."Персики очень рискованная культура, нередко по весне страдают от возвратных заморозков во время цветения или завязи. Так что до середины мая мы держим кулачки, надеемся на то, что заморозков у нас не будет и урожай сохранится", - говорит он.Уборка длится с июня по сентябрь"Во время пика сезона у нас в хозяйстве работает 50-60 человек. Все официально. Постоянный штат рабочих, которые занимаются как сбором урожая, так и обрезкой – 15 человек", - рассказывает главный агроном сельхозпредприятия Кирилл Ермолаев.На уборку персиков рабочие приезжают из Бахчисарая, а также из окрестных сел – Речного, Тургеневки, Железнодорожного. Добираются в сад специальным автобусом, который в конце рабочего дня развозит людей по домам. В основном работают женщины, но есть "на подмоге" и мужчины."Кроме сбора урожая в саду необходимо проводить и так называемые зеленые операции, делать обрезку", - продолжает агроном. И показывает: дерево имеет форму чаши, и чтобы внутрь попадало больше света и созревание плодов было равномерным, веточки, которые растут внутрь, надо вырезать.Общая площадь садов в хозяйстве – 100 гектаров, основной культурой здесь является персик, под ним занято больше 70 гектаров. Также здесь выращивают сливу и черешню. Так что лишних рабочих рук нет. И желающим потрудиться на свежем воздухе всегда рады.Также в хозяйстве есть сорта: фаворит, казахстанский ранний, рэд хейвен, красная Москва, крымская осень. Есть и "старенький", хорошо известный белый лебедь, но его в хозяйстве держат "для себя", потому что это не производственный персик, он не может тягаться в "лежкости" и транспортабельности с современными сортами."Наш персик ценен тем, что у нас нет полива и все сахара сохраняются в плодах, что делает их еще более вкусными и насыщенными", - говорит Ермолаев. И добавляет: сбор персиков различных сортов начинается в середине июня и заканчивается в конце сентября. А это значит, что весь туристический сезон из крымских садов продукция может поступать на рынок России.Вкус не зависит от размераБережно собранные с дерева плоды также бережно укладывают в картонные ящики."Здесь в одном ряду шесть персиков – это "шестерка". А в соседнем ящике пять и остается зазор, в который персик укладывают бочком. Бывает, что если персики крупные, то в ряду их пять штук, без зазора", - объясняет, не отрываясь от работы, сборщица Валентина Масалитина.В ящик "входит" от 9 до 11 килограммов. Тот персик, что уходит на материк, не должен быть слишком мягким и перезревшим, иначе не доедет. Остаются на местных рынках персики со "стертой боковинкой", потрескавшиеся от зрелости и сладости, те, что "об веточку уколотые" или же те, что не вышли размером и правильной формой. Но вкус не зависит от размера, уверяют садоводы."Дневной нормы сбора нет, но чем больше, тем лучше", - признается с улыбкой Масалитина.В день, по ее словам, можно собрать от 500 кг до 5 тонн плодов. Государство помогает садоводам"Крымские аграрии приступили к уборке персиков раннего срока созревания, уже собрана одна тонна персиков", - сообщила начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства Крыма Офеля Димакова. По ее данным, в прошлом году в Крыму собрали персиков больше двух тысяч тонн.Она отметила, что наиболее распространенные сорта персиков в Крыму: золотая Москва, золотой юбилей, сочный, рэд хейвен, ветеран, кардинал."Садоводам оказывается и государственная поддержка в форме субсидии на закладку персиков, установку шпалеры и противоградовой сетки. Сумма субсидии зависит от плотности посадки и составляет от 250 до 425 тысяч рублей на гектар", - уточнила Димакова.Так, в этом году просубсидирована закладка 75 гектаров персиковых садов, а в прошлом году – больше ста гектаров.Что же касается урожая косточковых культур в целом, то их в республике, по данным регионального минсельхоза, планируется убрать с площади 1 800 гектаров. В прошлом году аграрии собрали косточковых культур больше 23 тысяч тонн. И в этом надеются, что урожай будет не меньше.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в КрымуВ Крыму начался сбор шалфеяКак не отравиться арбузами – диетолог

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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