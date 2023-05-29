https://crimea.ria.ru/20230529/silnye-osadki-oslozhnyat-uborku-ekspert-o-situatsii-s-urozhaem-v-krymu-1129043456.html

Сильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму

Сильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Сильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму

Буйный рост сорняков и болезней сельскохозяйственных культур могут вызвать проливные дожди, обрушившиеся на полуостров. Текущая погодная ситуация, по всей... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T13:25

2023-05-29T13:25

2023-05-29T13:25

эксклюзивы риа новости крым

урожай

погода

сельское хозяйство

минсельхоз рф

минсельхоз крыма

крым

новости крыма

людмила радченко

дмитрий потанин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/09/1120812785_0:41:1620:952_1920x0_80_0_0_123b2cd6be383c12c34763c7e54be257.jpg

Буйный рост сорняков и болезней сельскохозяйственных культур могут вызвать проливные дожди, обрушившиеся на полуостров. Текущая погодная ситуация, по всей вероятности, осложнит уборку и не самым лучшим образом скажется на грядущем урожае. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.Много влаги – это плохо"Самое плохое, что там, где были сильные ливни, могло быть вызвано полегание (наклон стебля или всего растения – ред.), а также возможна новая волна роста сорняков и подгонов (слабо развитых побегов, образовавшихся позднее основных – ред.), что повлияет на качество уборки, осложнит ее и навредит урожаю зерновых. Кроме того, сильные дожди, которые прошли на полуострове, могут вызвать увеличение количества болезней, которых и без того много", - объяснила Радченко.В этом году высокая относительная влажность воздуха благоприятно влияет на развитие болезней, об этом напомнил и доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства Агротехнологической академии КФУ Дмитрий Потанин."Осадки в конце мая и первой половине июня – особенность нашего крымского региона. Ежегодно в это время наблюдается пик осадков, которые приходятся на период вегетации. Садоводам также нужно обратить внимание, что при высокой температуре и относительной влажности воздуха развиваются растительноядные клещи, которые высасывают элементы питания из листьев и молодых побегов растений. Особенность этого года такова, что в садах обязательно должна применяться система защиты растений и проводиться обработка фунгицидами", – цитирует специалиста пресс-служба КФУ.По словам Потанина, высокий уровень агротехнического обслуживания и правильно подобранная система защиты растений от вредителей и болезней поможет по основным сортам плодовых культур получить урожай не ниже, чем в прошлом году.В то же время, по мнению замдиректора по научной работе Агроакадемии КФУ Дмитрия Дударева, в отдельных районах полуострова только начинается налив зерна, а накопленная влага в почве, в особенности в зоне рискованного земледелия, благотворно скажется на урожае. В том числе, это касается и урожая подсолнечника.Град выпал в Джанкое и НижнегорскомЗа последние несколько дней из-за проливных дождей особенно пострадали Белогорский, Нижнегорский и Джанкойский районы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.К этому времени информация о том, какой ущерб непогода нанесла сельхозугодиям, отсутствует."У нас пока нет данных о повреждениях", - ответили РИА Новости Крым в минсельхозе региона.Синоптики рассказали о погоде в КрымуВ то же время, по информации Крымского гидрометцентра, в ближайшие двое суток за счет развития активных внутримассовых конвективных процессов на полуострове пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные ливни с грозами, градом и шквалом до 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температурные показатели существенно не изменятся.К середине рабочей недели интенсивность осадков заметно ослабеет, пообещали синоптики.Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней подтопления домов и участков произошли в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма.В результате обрушившихся на полуостров проливных дождей в минувшие выходные оказались подтоплены частные подворья в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах.На территории полуострова действует штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о рисках чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных перебоях с транспортным сообщением. Не исключены подтопления территорий, особенно низменных участков. Кроме того, сотрудники МЧС настоятельно не рекомендуется в непогоду выходить в море, отправляться в походы в лес и горы.Ранее на Кубани из-за проливных осадков на территории четырех поселений Лабинского района Краснодарского края ввели режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхКак теплая зима отразится на урожае зерновых в КрымуПротивоградовый ракетный щит: как спасают крымский урожай

https://crimea.ria.ru/20230510/zapasy-vlagi-i-slabyy-moroz-v-krymu-otsenili-prognozy-na-urozhay-1128647894.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

урожай, погода, сельское хозяйство, минсельхоз рф, минсельхоз крыма, крым, новости крыма, людмила радченко, дмитрий потанин, татьяна любецкая