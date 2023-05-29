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Сильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Сильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму
Сильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Сильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму
Буйный рост сорняков и болезней сельскохозяйственных культур могут вызвать проливные дожди, обрушившиеся на полуостров. Текущая погодная ситуация, по всей... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T13:25
2023-05-29T13:25
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Буйный рост сорняков и болезней сельскохозяйственных культур могут вызвать проливные дожди, обрушившиеся на полуостров. Текущая погодная ситуация, по всей вероятности, осложнит уборку и не самым лучшим образом скажется на грядущем урожае. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.Много влаги – это плохо"Самое плохое, что там, где были сильные ливни, могло быть вызвано полегание (наклон стебля или всего растения – ред.), а также возможна новая волна роста сорняков и подгонов (слабо развитых побегов, образовавшихся позднее основных – ред.), что повлияет на качество уборки, осложнит ее и навредит урожаю зерновых. Кроме того, сильные дожди, которые прошли на полуострове, могут вызвать увеличение количества болезней, которых и без того много", - объяснила Радченко.В этом году высокая относительная влажность воздуха благоприятно влияет на развитие болезней, об этом напомнил и доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства Агротехнологической академии КФУ Дмитрий Потанин."Осадки в конце мая и первой половине июня – особенность нашего крымского региона. Ежегодно в это время наблюдается пик осадков, которые приходятся на период вегетации. Садоводам также нужно обратить внимание, что при высокой температуре и относительной влажности воздуха развиваются растительноядные клещи, которые высасывают элементы питания из листьев и молодых побегов растений. Особенность этого года такова, что в садах обязательно должна применяться система защиты растений и проводиться обработка фунгицидами", – цитирует специалиста пресс-служба КФУ.По словам Потанина, высокий уровень агротехнического обслуживания и правильно подобранная система защиты растений от вредителей и болезней поможет по основным сортам плодовых культур получить урожай не ниже, чем в прошлом году.В то же время, по мнению замдиректора по научной работе Агроакадемии КФУ Дмитрия Дударева, в отдельных районах полуострова только начинается налив зерна, а накопленная влага в почве, в особенности в зоне рискованного земледелия, благотворно скажется на урожае. В том числе, это касается и урожая подсолнечника.Град выпал в Джанкое и НижнегорскомЗа последние несколько дней из-за проливных дождей особенно пострадали Белогорский, Нижнегорский и Джанкойский районы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.К этому времени информация о том, какой ущерб непогода нанесла сельхозугодиям, отсутствует."У нас пока нет данных о повреждениях", - ответили РИА Новости Крым в минсельхозе региона.Синоптики рассказали о погоде в КрымуВ то же время, по информации Крымского гидрометцентра, в ближайшие двое суток за счет развития активных внутримассовых конвективных процессов на полуострове пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные ливни с грозами, градом и шквалом до 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температурные показатели существенно не изменятся.К середине рабочей недели интенсивность осадков заметно ослабеет, пообещали синоптики.Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней подтопления домов и участков произошли в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма.В результате обрушившихся на полуостров проливных дождей в минувшие выходные оказались подтоплены частные подворья в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах.На территории полуострова действует штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о рисках чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных перебоях с транспортным сообщением. Не исключены подтопления территорий, особенно низменных участков. Кроме того, сотрудники МЧС настоятельно не рекомендуется в непогоду выходить в море, отправляться в походы в лес и горы.Ранее на Кубани из-за проливных осадков на территории четырех поселений Лабинского района Краснодарского края ввели режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхКак теплая зима отразится на урожае зерновых в КрымуПротивоградовый ракетный щит: как спасают крымский урожай
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урожай, погода, сельское хозяйство, минсельхоз рф, минсельхоз крыма, крым, новости крыма, людмила радченко, дмитрий потанин, татьяна любецкая
Сильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму

НИИ сельского хозяйства Крыма: сильные осадки вызовут вспышки болезней и осложнят уборку

13:25 29.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСбор урожая ялтинского лука в Бахчисарайском районе
Сбор урожая ялтинского лука в Бахчисарайском районе - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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Буйный рост сорняков и болезней сельскохозяйственных культур могут вызвать проливные дожди, обрушившиеся на полуостров. Текущая погодная ситуация, по всей вероятности, осложнит уборку и не самым лучшим образом скажется на грядущем урожае. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.

Много влаги – это плохо

"Самое плохое, что там, где были сильные ливни, могло быть вызвано полегание (наклон стебля или всего растения – ред.), а также возможна новая волна роста сорняков и подгонов (слабо развитых побегов, образовавшихся позднее основных – ред.), что повлияет на качество уборки, осложнит ее и навредит урожаю зерновых. Кроме того, сильные дожди, которые прошли на полуострове, могут вызвать увеличение количества болезней, которых и без того много", - объяснила Радченко.
В этом году высокая относительная влажность воздуха благоприятно влияет на развитие болезней, об этом напомнил и доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства Агротехнологической академии КФУ Дмитрий Потанин.
"Осадки в конце мая и первой половине июня – особенность нашего крымского региона. Ежегодно в это время наблюдается пик осадков, которые приходятся на период вегетации. Садоводам также нужно обратить внимание, что при высокой температуре и относительной влажности воздуха развиваются растительноядные клещи, которые высасывают элементы питания из листьев и молодых побегов растений. Особенность этого года такова, что в садах обязательно должна применяться система защиты растений и проводиться обработка фунгицидами", – цитирует специалиста пресс-служба КФУ.
По словам Потанина, высокий уровень агротехнического обслуживания и правильно подобранная система защиты растений от вредителей и болезней поможет по основным сортам плодовых культур получить урожай не ниже, чем в прошлом году.
В то же время, по мнению замдиректора по научной работе Агроакадемии КФУ Дмитрия Дударева, в отдельных районах полуострова только начинается налив зерна, а накопленная влага в почве, в особенности в зоне рискованного земледелия, благотворно скажется на урожае. В том числе, это касается и урожая подсолнечника.

Град выпал в Джанкое и Нижнегорском

За последние несколько дней из-за проливных дождей особенно пострадали Белогорский, Нижнегорский и Джанкойский районы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Так, в Белогорском районе, в селе Многоречье, выпало 47 миллиметров осадков, а это почти полторы нормы, в селе Карасевка Белогорского района – 23 миллиметра. Кроме того, 27 мая в Джанкое выпало 31 миллиметр осадков, наблюдался град и очень сильный дождь. В Нижнегорском районе за этот период – 22 миллиметров осадков, также был град диаметром 5 миллиметров", - отметила Любецкая.
К этому времени информация о том, какой ущерб непогода нанесла сельхозугодиям, отсутствует.
"У нас пока нет данных о повреждениях", - ответили РИА Новости Крым в минсельхозе региона.

Синоптики рассказали о погоде в Крыму

В то же время, по информации Крымского гидрометцентра, в ближайшие двое суток за счет развития активных внутримассовых конвективных процессов на полуострове пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные ливни с грозами, градом и шквалом до 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температурные показатели существенно не изменятся.
К середине рабочей недели интенсивность осадков заметно ослабеет, пообещали синоптики.
Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней подтопления домов и участков произошли в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма.
В результате обрушившихся на полуостров проливных дождей в минувшие выходные оказались подтоплены частные подворья в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах.
На территории полуострова действует штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о рисках чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных перебоях с транспортным сообщением. Не исключены подтопления территорий, особенно низменных участков. Кроме того, сотрудники МЧС настоятельно не рекомендуется в непогоду выходить в море, отправляться в походы в лес и горы.
Ранее на Кубани из-за проливных осадков на территории четырех поселений Лабинского района Краснодарского края ввели режим ЧС.
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