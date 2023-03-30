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Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых
Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых
Резкое похолодание в Крыму может пагубно отразиться на урожае зерновых и плодовых культур, особенно, если мороз ударит не только утром, но и днем. Об этом в... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T07:26
2023-03-30T07:26
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сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Резкое похолодание в Крыму может пагубно отразиться на урожае зерновых и плодовых культур, особенно, если мороз ударит не только утром, но и днем. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.Когда могут пострадать деревья и посевыПо ее словам, все зависит от того, сколько времени будет держаться минусовая температура, если только в утренние трение часы, "до 5 утра, а 7 утра уже "плюс", то ничего страшного, но если температура опустится и будет держаться всю ночь – тогда могут быть значительные повреждения"."Полевые культуры могут выдержать похолодание до -3 градусов. Даже до - 5 градусов, если будут только утренние заморозки, то на зерновые это никак не повлияет. Или повлияет только на отдельные поля", - уточнила замдиректора.Радченко отметила, что весенние заморозки могут иметь локальный характер, а их влияние на культуры зависеть от многих факторов: рельефа местности, обработки почвы, близости лесополосы и сооружений. А также от фазы развития растения.Кроме того, в предгорных районах температура традиционно ниже, в степной – выше, а в низине мороз сильнее, напомнила она.Также Радченко отметила, что в Крыму вероятность заморозков сохраняется до 15 мая. Так, в 1999 году, с 7 по 9 мая, было - 9 градусов. Тогда зафиксировали большие потери урожая.Ранее сообщалось, что теплая и скупая на осадки зима в Крыму может не самым лучшим образом отразиться на урожае зерновых культур. А туманы и высокие температуры способствуют развитию болезней озимых зерновых культур, однако в целом пока специалисты не видят высоких рисков для урожая в Крыму.Синоптики обещают снег и морозВ последние дни марта в Крыму сохранится прохладная погода."В четверг, 30 марта, местами пройдут небольшие осадки (мокрый снег, в горах снег). В пятницу без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха 30 марта: ночью -3…+2, днем +2…+7; в горах ночью и днем -4…-9. 31 марта ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится до +7…+12", - отметили в Крымском гидрометцентре.В то же время, в апреле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 16-17 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуУлавливать и перераспределять: как сохранить воду в КрымуЧто почем: ярмарки крымской еды в Симферополе
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сельское хозяйство, урожай зерновых культур, урожай в крыму, урожай, крымская погода, людмила радченко, крым, новости крыма
Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых

НИИ СХ: заморозки в Крыму могут отразиться на урожае плодовых и зерновых культур

07:26 30.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЦветение абрикоса
Цветение абрикоса - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Резкое похолодание в Крыму может пагубно отразиться на урожае зерновых и плодовых культур, особенно, если мороз ударит не только утром, но и днем. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.

Когда могут пострадать деревья и посевы

"Для плодовых культур фаза цветения является уязвимой. Сейчас цветут абрикосы, миндаль, скоро зацветут персики. Возможно, эти культуры частично повредятся сейчас. Нанести плодовым критический вред могут заморозки от -6 до -9 градусов. Более того, при морозе в 7…9 градусов могут быть уязвимы даже озимые культуры", - сказала Радченко.
По ее словам, все зависит от того, сколько времени будет держаться минусовая температура, если только в утренние трение часы, "до 5 утра, а 7 утра уже "плюс", то ничего страшного, но если температура опустится и будет держаться всю ночь – тогда могут быть значительные повреждения".
"Полевые культуры могут выдержать похолодание до -3 градусов. Даже до - 5 градусов, если будут только утренние заморозки, то на зерновые это никак не повлияет. Или повлияет только на отдельные поля", - уточнила замдиректора.
Радченко отметила, что весенние заморозки могут иметь локальный характер, а их влияние на культуры зависеть от многих факторов: рельефа местности, обработки почвы, близости лесополосы и сооружений. А также от фазы развития растения.
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Кроме того, в предгорных районах температура традиционно ниже, в степной – выше, а в низине мороз сильнее, напомнила она.
Также Радченко отметила, что в Крыму вероятность заморозков сохраняется до 15 мая. Так, в 1999 году, с 7 по 9 мая, было - 9 градусов. Тогда зафиксировали большие потери урожая.
Ранее сообщалось, что теплая и скупая на осадки зима в Крыму может не самым лучшим образом отразиться на урожае зерновых культур. А туманы и высокие температуры способствуют развитию болезней озимых зерновых культур, однако в целом пока специалисты не видят высоких рисков для урожая в Крыму.

Синоптики обещают снег и мороз

В последние дни марта в Крыму сохранится прохладная погода.
"В четверг, 30 марта, местами пройдут небольшие осадки (мокрый снег, в горах снег). В пятницу без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха 30 марта: ночью -3…+2, днем +2…+7; в горах ночью и днем -4…-9. 31 марта ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится до +7…+12", - отметили в Крымском гидрометцентре.
В то же время, в апреле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 16-17 градусов тепла.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСельское хозяйствоУрожай зерновых культурУрожай в КрымуУрожайКрымская погодаЛюдмила РадченкоКрымНовости Крыма
 
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