https://crimea.ria.ru/20230330/kak-pokholodanie-v-krymu-povliyaet-na-urozhay-plodovykh-i-zernovykh-1127850019.html

Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых

Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых

Резкое похолодание в Крыму может пагубно отразиться на урожае зерновых и плодовых культур, особенно, если мороз ударит не только утром, но и днем. Об этом в... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T07:26

2023-03-30T07:26

2023-03-30T07:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Резкое похолодание в Крыму может пагубно отразиться на урожае зерновых и плодовых культур, особенно, если мороз ударит не только утром, но и днем. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.Когда могут пострадать деревья и посевыПо ее словам, все зависит от того, сколько времени будет держаться минусовая температура, если только в утренние трение часы, "до 5 утра, а 7 утра уже "плюс", то ничего страшного, но если температура опустится и будет держаться всю ночь – тогда могут быть значительные повреждения"."Полевые культуры могут выдержать похолодание до -3 градусов. Даже до - 5 градусов, если будут только утренние заморозки, то на зерновые это никак не повлияет. Или повлияет только на отдельные поля", - уточнила замдиректора.Радченко отметила, что весенние заморозки могут иметь локальный характер, а их влияние на культуры зависеть от многих факторов: рельефа местности, обработки почвы, близости лесополосы и сооружений. А также от фазы развития растения.Кроме того, в предгорных районах температура традиционно ниже, в степной – выше, а в низине мороз сильнее, напомнила она.Также Радченко отметила, что в Крыму вероятность заморозков сохраняется до 15 мая. Так, в 1999 году, с 7 по 9 мая, было - 9 градусов. Тогда зафиксировали большие потери урожая.Ранее сообщалось, что теплая и скупая на осадки зима в Крыму может не самым лучшим образом отразиться на урожае зерновых культур. А туманы и высокие температуры способствуют развитию болезней озимых зерновых культур, однако в целом пока специалисты не видят высоких рисков для урожая в Крыму.Синоптики обещают снег и морозВ последние дни марта в Крыму сохранится прохладная погода."В четверг, 30 марта, местами пройдут небольшие осадки (мокрый снег, в горах снег). В пятницу без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха 30 марта: ночью -3…+2, днем +2…+7; в горах ночью и днем -4…-9. 31 марта ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится до +7…+12", - отметили в Крымском гидрометцентре.В то же время, в апреле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 16-17 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуУлавливать и перераспределять: как сохранить воду в КрымуЧто почем: ярмарки крымской еды в Симферополе

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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