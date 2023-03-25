Каким будет апрель в Крыму
ФОБОС: в Крыму в апреле среднемесячная температура будет выше нормы
© Александр ДружиновичВесеннее цветение в ботаническом саду Крымского федерального университета
© Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В апреле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 16-17 градусов тепла. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"По температурному фону ожидается превышение над нормой примерно на один градус. Для апреля норма для Симферополя составляет +4…8 градусов в ночные часы и +16,3 днем. Это не значит, что весь месяц будет именно такая температура, но тем не менее в среднем так", - отметил специалист.
Месячное количество осадков предполагается около нормы – в пределах 33 мм.
Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан, что на предстоящей неделе в регионе сильно похолодает: в ночные часы температура воздуха будет опускаться ниже нуля и местами возможен мокрый снег. Однако непогода надолго на полуострове не задержится и следующим выходным крымчане снова ощутят 20-градусное тепло.
Погода и урожай
Как отметили в НИИ сельского хозяйства Крыма, за последние 30 лет погодные условия в регионе сильно изменились: температура воздуха в целом повысилась на два градуса.
В этом году из-за недостаточного количества осадков зимой не стоит ожидать рекордных урожаев зерновых, прогнозируют ученые. В то же время, если дожди выпадут в апреле-мае, надежда на хороший урожай будет.
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