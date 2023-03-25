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Каким будет апрель в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2023
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Каким будет апрель в Крыму
Каким будет апрель в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Каким будет апрель в Крыму
В апреле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 16-17 градусов тепла. Такой прогноз сделал ведущий... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T19:29
2023-03-25T19:29
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крымская погода
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крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В апреле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 16-17 градусов тепла. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Месячное количество осадков предполагается около нормы – в пределах 33 мм.Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан, что на предстоящей неделе в регионе сильно похолодает: в ночные часы температура воздуха будет опускаться ниже нуля и местами возможен мокрый снег. Однако непогода надолго на полуострове не задержится и следующим выходным крымчане снова ощутят 20-градусное тепло.Погода и урожайКак отметили в НИИ сельского хозяйства Крыма, за последние 30 лет погодные условия в регионе сильно изменились: температура воздуха в целом повысилась на два градуса. В этом году из-за недостаточного количества осадков зимой не стоит ожидать рекордных урожаев зерновых, прогнозируют ученые. В то же время, если дожди выпадут в апреле-мае, надежда на хороший урожай будет.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусовВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, климат, крым, новости крыма, общество
Каким будет апрель в Крыму

ФОБОС: в Крыму в апреле среднемесячная температура будет выше нормы

19:29 25.03.2023
 
© Александр ДружиновичВесеннее цветение в ботаническом саду Крымского федерального университета
Весеннее цветение в ботаническом саду Крымского федерального университета
© Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В апреле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 16-17 градусов тепла. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"По температурному фону ожидается превышение над нормой примерно на один градус. Для апреля норма для Симферополя составляет +4…8 градусов в ночные часы и +16,3 днем. Это не значит, что весь месяц будет именно такая температура, но тем не менее в среднем так", - отметил специалист.
Месячное количество осадков предполагается около нормы – в пределах 33 мм.
Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан, что на предстоящей неделе в регионе сильно похолодает: в ночные часы температура воздуха будет опускаться ниже нуля и местами возможен мокрый снег. Однако непогода надолго на полуострове не задержится и следующим выходным крымчане снова ощутят 20-градусное тепло.

Погода и урожай

Как отметили в НИИ сельского хозяйства Крыма, за последние 30 лет погодные условия в регионе сильно изменились: температура воздуха в целом повысилась на два градуса.
В этом году из-за недостаточного количества осадков зимой не стоит ожидать рекордных урожаев зерновых, прогнозируют ученые. В то же время, если дожди выпадут в апреле-мае, надежда на хороший урожай будет.
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Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКрымская погодаКлиматКрымНовости КрымаОбщество
 
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