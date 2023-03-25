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Каким будет апрель в Крыму

Каким будет апрель в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Каким будет апрель в Крыму

В апреле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 16-17 градусов тепла. Такой прогноз сделал ведущий... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T19:29

2023-03-25T19:29

2023-03-25T19:29

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крымская погода

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В апреле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 16-17 градусов тепла. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Месячное количество осадков предполагается около нормы – в пределах 33 мм.Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан, что на предстоящей неделе в регионе сильно похолодает: в ночные часы температура воздуха будет опускаться ниже нуля и местами возможен мокрый снег. Однако непогода надолго на полуострове не задержится и следующим выходным крымчане снова ощутят 20-градусное тепло.Погода и урожайКак отметили в НИИ сельского хозяйства Крыма, за последние 30 лет погодные условия в регионе сильно изменились: температура воздуха в целом повысилась на два градуса. В этом году из-за недостаточного количества осадков зимой не стоит ожидать рекордных урожаев зерновых, прогнозируют ученые. В то же время, если дожди выпадут в апреле-мае, надежда на хороший урожай будет.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусовВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, климат, крым, новости крыма, общество