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Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в Крыму - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в Крыму
Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в Крыму - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в Крыму
Теплая и скупая на осадки зима в Крыму может не самым лучшим образом отразиться на урожае зерновых культур. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T20:16
2023-03-14T20:16
сельское хозяйство
новости крыма
крым
экономика
алиме зарединова
людмила радченко
минсельхоз крыма
климат
крымская погода
урожай зерновых культур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Теплая и скупая на осадки зима в Крыму может не самым лучшим образом отразиться на урожае зерновых культур. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.Климат меняется"В осенне-зимний период осадков выпало на 20% меньше, чем в предыдущем году. И сегодня осадков не достает, продуктивной влаги в метровом слое мало", - сказала Радченко.По ее словам, ученые наблюдают нехватку влаги в почве при помощи спутникового мониторинга и подтверждают "раскопками".В НИИ сельского хозяйства Крыма отметили, что "за последние 30 лет погодные условия в регионе сильно изменились"."Температура воздуха в целом повысилась на два градуса. В условиях этого года с осени мы отмечаем каждую декаду повышение на 3-5 градусов", - уточнила Радченко.По ее мнению, в этом году не стоит ожидать рекордных урожаев зерновых. В то же время она отметила: если дожди выпадут в апреле-мае, как это было в прошлом году, надежда на хороший урожай будет. Напомним, в прошлом году республике собрали 1,9 миллионов тонн зерновых культур - почти на 34% больше, чем в 2021 году.Минсельхоз ждет осадковВ свою очередь, первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова согласилась, что "осадков не хватает", и что надежда только на дожди, которые выпадут в апреле и мае. Но вместе с тем напомнила, что за тот период, когда Крыму вынужденно жил без днепровской воды, аграриям пришлось исключить из севооборота целый ряд культур, которые нельзя было выращивать в условиях дефицита воды."В период, когда крымским аграриям приходилось работать без днепровской воды, изменились и возделываемые культуры, и география их использования в Крыму", - отметила Зарединова.Также замминистра сообщила, что сегодня сельхозтоваропроизводители активно расширяют географию многолетних насаждений и виноградников."Если раньше виноградники закладывались на юге и в центре, то сейчас, благодаря технологиям, которые дают возможность получать морозоустойчивые и засухоустойчивые сорта винограда, площади плодовых культур увеличиваются в Ленинском, Джанкойском и Красноперекопском районах полуострова", - сказала она.Но благодаря воде Северо-Крымского канала крымские аграрии теперь смогут расширять спектр культур и сортов, резюмировала Зарединова.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФГорячая пора и рекордные показатели: что с сельским хозяйством в Крыму"В поля выходим с рассветом": как в Крыму идет сев яровых
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
НИИ сельского хозяйства Крыма: теплая зима без осадков может плохо повлиять на урожай
Замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко: теплая зима без осадков может плохо повлиять на урожай
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сельское хозяйство, новости крыма, крым, экономика, алиме зарединова, людмила радченко, минсельхоз крыма, климат, крымская погода, урожай зерновых культур, урожай в крыму, урожай
Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в Крыму

НИИ сельского хозяйства Крыма: теплая зима без осадков может плохо повлиять на урожай

20:16 14.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Теплая и скупая на осадки зима в Крыму может не самым лучшим образом отразиться на урожае зерновых культур. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.

Климат меняется

"В осенне-зимний период осадков выпало на 20% меньше, чем в предыдущем году. И сегодня осадков не достает, продуктивной влаги в метровом слое мало", - сказала Радченко.
По ее словам, ученые наблюдают нехватку влаги в почве при помощи спутникового мониторинга и подтверждают "раскопками".
"Наши исследования показывают, что промачивание очень слабое, всего до 50-60 см. Что касается количества осадков, то в целом, согласно многолетним данным, их количество несколько увеличилось, но в основном они – хозяйственно бесполезные: при повышенных температурах и ветре эффекта не дают", - разъяснила специалист.
В НИИ сельского хозяйства Крыма отметили, что "за последние 30 лет погодные условия в регионе сильно изменились".
"Температура воздуха в целом повысилась на два градуса. В условиях этого года с осени мы отмечаем каждую декаду повышение на 3-5 градусов", - уточнила Радченко.
По ее мнению, в этом году не стоит ожидать рекордных урожаев зерновых. В то же время она отметила: если дожди выпадут в апреле-мае, как это было в прошлом году, надежда на хороший урожай будет.
Напомним, в прошлом году республике собрали 1,9 миллионов тонн зерновых культур - почти на 34% больше, чем в 2021 году.
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Минсельхоз ждет осадков

В свою очередь, первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова согласилась, что "осадков не хватает", и что надежда только на дожди, которые выпадут в апреле и мае. Но вместе с тем напомнила, что за тот период, когда Крыму вынужденно жил без днепровской воды, аграриям пришлось исключить из севооборота целый ряд культур, которые нельзя было выращивать в условиях дефицита воды.
"В период, когда крымским аграриям приходилось работать без днепровской воды, изменились и возделываемые культуры, и география их использования в Крыму", - отметила Зарединова.
Также замминистра сообщила, что сегодня сельхозтоваропроизводители активно расширяют географию многолетних насаждений и виноградников.
"Если раньше виноградники закладывались на юге и в центре, то сейчас, благодаря технологиям, которые дают возможность получать морозоустойчивые и засухоустойчивые сорта винограда, площади плодовых культур увеличиваются в Ленинском, Джанкойском и Красноперекопском районах полуострова", - сказала она.
Но благодаря воде Северо-Крымского канала крымские аграрии теперь смогут расширять спектр культур и сортов, резюмировала Зарединова.
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Сельское хозяйствоНовости КрымаКрымЭкономикаАлиме ЗарединоваЛюдмила РадченкоМинсельхоз КрымаКлиматКрымская погодаУрожай зерновых культурУрожай в КрымуУрожай
 
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