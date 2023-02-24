https://crimea.ria.ru/20230224/chto-proiskhodit-s-selskim-khozyaystvom-kryma-itogi-goda-1127167849.html

Что происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги года

Что происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги года - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Что происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги года

По предварительным данным Крымстата, по результатам работы агропромышленного комплекса республики в 2022 году темп роста валовой продукции составил 18%. Об этом РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T17:45

2023-02-24T17:45

2023-02-24T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. По предварительным данным Крымстата, по результатам работы агропромышленного комплекса республики в 2022 году темп роста валовой продукции составил 18%. Об этом сообщил министра сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.Зерно и овощиПо данным министра, в прошлом году в республике было собрано 1,9 миллионов тонн зерновых культур - почти на 34% больше, чем в 2021 году. Подсолнечника собрали 105 тысяч тонн, на 26% выше уровня 2021 года.Примерно на 9% вырос урожай овощей - около 190 тысяч тонн. В частности, картофеля было собрано больше на 76 тысяч тонн чем в 2021 году."Также, у нас положительная динамика по производству молока и яиц. Увеличилось поголовье сельхозживотных и птицы", - добавил Андрей Савчук.Вино, сады и подсолнечникХорошие темпы роста наблюдаются в винодельческой отрасли, показатель этого вида продукции достигнут на 132%. Кроме того, в республике ежегодно увеличивается площадь садов и виноградников.Аграрии уделили внимание и эфиромасличной отрасли АПК – на сегодняшний день данными культурами засеяно 1000 га. Активно возрождается закладка розы, шалфея, лаванды. В прошлом году это направление получило порядка 12 миллионов рублей господдержки.Поддержать аграриевВ этом году в крымское растениеводство планируется направить более 1 миллиарда 460 миллионов рублей господдержки. По данным главы минсельхоза Крыма, под урожай 2023 года в прошлом году было посеяно почти 540 тысяч гектаров озимых культур. Запланировано засеять более 180 тысяч гектаров ранними яровыми культурами.Площадь сева зернобобовых в этом году планируется увеличить на 14% по сравнению с прошлым годом — до 34,3 тысяч гектаров. А "белым золотом" — рисом — засеять площадь в 5 раз больше прошлогодней, это порядка 3,5 тысяч гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Форель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии Может ли Крым обеспечить себя элитными сортами семян Крымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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