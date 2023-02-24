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Что происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги года - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Что происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги года
Что происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги года - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Что происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги года
По предварительным данным Крымстата, по результатам работы агропромышленного комплекса республики в 2022 году темп роста валовой продукции составил 18%. Об этом РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T17:45
2023-02-24T17:45
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. По предварительным данным Крымстата, по результатам работы агропромышленного комплекса республики в 2022 году темп роста валовой продукции составил 18%. Об этом сообщил министра сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.Зерно и овощиПо данным министра, в прошлом году в республике было собрано 1,9 миллионов тонн зерновых культур - почти на 34% больше, чем в 2021 году. Подсолнечника собрали 105 тысяч тонн, на 26% выше уровня 2021 года.Примерно на 9% вырос урожай овощей - около 190 тысяч тонн. В частности, картофеля было собрано больше на 76 тысяч тонн чем в 2021 году."Также, у нас положительная динамика по производству молока и яиц. Увеличилось поголовье сельхозживотных и птицы", - добавил Андрей Савчук.Вино, сады и подсолнечникХорошие темпы роста наблюдаются в винодельческой отрасли, показатель этого вида продукции достигнут на 132%. Кроме того, в республике ежегодно увеличивается площадь садов и виноградников.Аграрии уделили внимание и эфиромасличной отрасли АПК – на сегодняшний день данными культурами засеяно 1000 га. Активно возрождается закладка розы, шалфея, лаванды. В прошлом году это направление получило порядка 12 миллионов рублей господдержки.Поддержать аграриевВ этом году в крымское растениеводство планируется направить более 1 миллиарда 460 миллионов рублей господдержки. По данным главы минсельхоза Крыма, под урожай 2023 года в прошлом году было посеяно почти 540 тысяч гектаров озимых культур. Запланировано засеять более 180 тысяч гектаров ранними яровыми культурами.Площадь сева зернобобовых в этом году планируется увеличить на 14% по сравнению с прошлым годом — до 34,3 тысяч гектаров. А "белым золотом" — рисом — засеять площадь в 5 раз больше прошлогодней, это порядка 3,5 тысяч гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Форель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии Может ли Крым обеспечить себя элитными сортами семян Крымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержки
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РИА Новости Крым
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сельское хозяйство, крым, республика крым, новости, крымстат, минсельхоз крыма, новости крыма
Что происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги года

Андрей Савчук: в Крыму темп роста валовой продукции АПК составил 18%

17:45 24.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВиноградник
Виноградник - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. По предварительным данным Крымстата, по результатам работы агропромышленного комплекса республики в 2022 году темп роста валовой продукции составил 18%. Об этом сообщил министра сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.

Зерно и овощи

По данным министра, в прошлом году в республике было собрано 1,9 миллионов тонн зерновых культур - почти на 34% больше, чем в 2021 году. Подсолнечника собрали 105 тысяч тонн, на 26% выше уровня 2021 года.
Примерно на 9% вырос урожай овощей - около 190 тысяч тонн. В частности, картофеля было собрано больше на 76 тысяч тонн чем в 2021 году.
"Также, у нас положительная динамика по производству молока и яиц. Увеличилось поголовье сельхозживотных и птицы", - добавил Андрей Савчук.

Вино, сады и подсолнечник

Хорошие темпы роста наблюдаются в винодельческой отрасли, показатель этого вида продукции достигнут на 132%. Кроме того, в республике ежегодно увеличивается площадь садов и виноградников.
"За последние 8 лет в садах было заложено порядка 8 тысяч гектаров молодых деревьев. Только в прошлом году - около 1000 гектаров плодовых садов. Общая площадь новых виноградников составила 7 тысяч гектаров. К примеру, в прошлом году мы заложили порядка 2 тысяч гектаров лозы", - рассказал Андрей Савчук.
Аграрии уделили внимание и эфиромасличной отрасли АПК – на сегодняшний день данными культурами засеяно 1000 га. Активно возрождается закладка розы, шалфея, лаванды. В прошлом году это направление получило порядка 12 миллионов рублей господдержки.

Поддержать аграриев

В этом году в крымское растениеводство планируется направить более 1 миллиарда 460 миллионов рублей господдержки. По данным главы минсельхоза Крыма, под урожай 2023 года в прошлом году было посеяно почти 540 тысяч гектаров озимых культур. Запланировано засеять более 180 тысяч гектаров ранними яровыми культурами.
Площадь сева зернобобовых в этом году планируется увеличить на 14% по сравнению с прошлым годом — до 34,3 тысяч гектаров. А "белым золотом" — рисом — засеять площадь в 5 раз больше прошлогодней, это порядка 3,5 тысяч гектаров.
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