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Крымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержки - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Крымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержки
Крымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержки - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Крымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержки
В этом году в крымское растениеводство планируется направить более 1 миллиарда 460 миллионов рублей господдержки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T08:47
2023-02-10T08:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В этом году в крымское растениеводство планируется направить более 1 миллиарда 460 миллионов рублей господдержки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.По данным главы минсельхоза Крыма, под урожай 2023 года в прошлом году было посеяно почти 540 тысяч гектаров озимых культур. Запланировано засеять более 180 тысяч гектаров ранними яровыми культурами. Площадь сева зернобобовых в этом году планируется увеличить на 14% по сравнению с прошлым годом — до 34,3 тысяч гектаров. А "белым золотом" - рисом засеять площадь в 5 раз больше прошлогодней, порядка 3,5 тысяч гектаров.В этом году площадь яровых зерновых и зернобобовых увеличится на 17% по сравнению с прошлым годом.Ранее сообщалось, что в 2022 году в Крыму посеяли 539,7 тысяч гектаров озимых культур. Из них озимых зерновых – 510 тысяч гектаров. Всходы получены на ста процентах площадей. В среднем по Крыму 83% всходов зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.Производство продукции сельского хозяйства в Крыму в 2022 году выросло на 10% по сравнению с показателями предыдущего года.В частности, урожай зерновых составил 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – более 200 тысяч тонн (увеличение более чем на 37%).В 2022 году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.Читайте также на РИА Новости Крым:Километры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону полива В крымском Белогорске собрали первый тепличный урожай огурцов и томатов Зерно, корма и масло: в Крыму завершен сев озимых
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минсельхоз крыма, крым, сельское хозяйство, новости, новости крыма
Крымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержки

Минсельхоз: крымские аграрии посеют больше зерновых культур

08:47 10.02.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В этом году в крымское растениеводство планируется направить более 1 миллиарда 460 миллионов рублей господдержки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.
"Аграрии получат почти 300 миллионов рублей на финансовое обеспечение комплекса агротехнологических работ на 1 гектар посевной площади. Кроме того, 84,2 миллиона рублей планируется направить на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, больше 100 миллионов рублей за произведенное и реализованное зерно, закладку многолетних насаждений, в том числе на установку шпалеры и противоградовой сетки – 931, 8 миллионов рублей, на производство овощей — более 40 миллионов рублей", - перечислил Андрей Савчук.
По данным главы минсельхоза Крыма, под урожай 2023 года в прошлом году было посеяно почти 540 тысяч гектаров озимых культур. Запланировано засеять более 180 тысяч гектаров ранними яровыми культурами. Площадь сева зернобобовых в этом году планируется увеличить на 14% по сравнению с прошлым годом — до 34,3 тысяч гектаров. А "белым золотом" - рисом засеять площадь в 5 раз больше прошлогодней, порядка 3,5 тысяч гектаров.
В этом году площадь яровых зерновых и зернобобовых увеличится на 17% по сравнению с прошлым годом.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Крыму посеяли 539,7 тысяч гектаров озимых культур. Из них озимых зерновых – 510 тысяч гектаров. Всходы получены на ста процентах площадей. В среднем по Крыму 83% всходов зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Производство продукции сельского хозяйства в Крыму в 2022 году выросло на 10% по сравнению с показателями предыдущего года.
В частности, урожай зерновых составил 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – более 200 тысяч тонн (увеличение более чем на 37%).
В 2022 году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.
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