https://crimea.ria.ru/20230210/krymskie-agrarii-poluchat-bolee-15-mlrd-rubley-gospodderzhki-1126893947.html

Крымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержки

Крымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержки - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Крымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержки

В этом году в крымское растениеводство планируется направить более 1 миллиарда 460 миллионов рублей господдержки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T08:47

2023-02-10T08:47

2023-02-10T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В этом году в крымское растениеводство планируется направить более 1 миллиарда 460 миллионов рублей господдержки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.По данным главы минсельхоза Крыма, под урожай 2023 года в прошлом году было посеяно почти 540 тысяч гектаров озимых культур. Запланировано засеять более 180 тысяч гектаров ранними яровыми культурами. Площадь сева зернобобовых в этом году планируется увеличить на 14% по сравнению с прошлым годом — до 34,3 тысяч гектаров. А "белым золотом" - рисом засеять площадь в 5 раз больше прошлогодней, порядка 3,5 тысяч гектаров.В этом году площадь яровых зерновых и зернобобовых увеличится на 17% по сравнению с прошлым годом.Ранее сообщалось, что в 2022 году в Крыму посеяли 539,7 тысяч гектаров озимых культур. Из них озимых зерновых – 510 тысяч гектаров. Всходы получены на ста процентах площадей. В среднем по Крыму 83% всходов зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.Производство продукции сельского хозяйства в Крыму в 2022 году выросло на 10% по сравнению с показателями предыдущего года.В частности, урожай зерновых составил 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – более 200 тысяч тонн (увеличение более чем на 37%).В 2022 году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.Читайте также на РИА Новости Крым:Километры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону полива В крымском Белогорске собрали первый тепличный урожай огурцов и томатов Зерно, корма и масло: в Крыму завершен сев озимых

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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