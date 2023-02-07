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Километры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону полива
Километры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону полива - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Километры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону полива
Мелиоративные системы Крыма готовят для подачи воды на орошение сельхозугодий. Как сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, к этому времени... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T14:52
2023-02-07T14:52
2023-02-07T15:59
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юрий гоцанюк
северо-крымский канал
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Мелиоративные системы Крыма готовят для подачи воды на орошение сельхозугодий. Как сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, к этому времени специалисты Госкомводхоза подготовили более ста километров труб и починили 46 насосов.Система орошенияПо его словам, с начала года специалисты очистили почти 1,3 тыс. кубометров наносов в руслах мелиоративных каналов и подготовили 105,7 км трубопроводов.Сейчас работы на объектах инженерной инфраструктуры продолжаются. К 1 апреля специалисты подготовят системы для орошения 56,44 тыс. гектаров сельхозугодий. Параллельно с водопользователями заключают договоры на подачу поливной воды.Северо-Крымский каналК поливному сезону также готовят Северо-Крымский канал. К концу января были выполнены работы по очистке от наносов и ила межхозяйственных трубопроводов, отремонтирована бетонная облицовка канала, а прилегающая территория очищена от деревьев и кустарников. Эту работу ведут специалисты "Крыммелиоводхоза".В апреле крымские аграрии начали брать воду из Северо-Крымского канала на орошение земель и в течение всего 2022 года получали ее бесплатно. С момента открытия дамбы стали проводить экспедиции по определению качества воды. Сейчас ученые ведут комплексные исследования ее качества в рамках трехмиллионного гранта, также изучают "потребляющие" эту воду почвы и сельхозкультуры для повышения урожайности. Согласно прошлогодним данным, качество пришедшей по каналу воды хорошее. До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали болевую точку аграрной отрасли полуостроваВ Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в Северо-Крымском каналеАграриев Крыма бесплатно обеспечат водой из Северо-Крымского канала
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Километры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону полива
Гоцанюк: мелиоративные системы Крыма готовят для подачи воды на полив
14:52 07.02.2023 (обновлено: 15:59 07.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Мелиоративные системы Крыма готовят для подачи воды на орошение сельхозугодий. Как сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, к этому времени специалисты Госкомводхоза подготовили более ста километров труб и починили 46 насосов.
Система орошения
По его словам, с начала года специалисты очистили почти 1,3 тыс. кубометров наносов в руслах мелиоративных каналов и подготовили 105,7 км трубопроводов.
"Произведен ремонт 46 насосно-силовых агрегатов на двенадцати оросительных насосных станциях, отремонтировано 76 гидротехнических сооружений и два гидрометрических поста. Площадь подготовки составляет 11,4 тысячи гектаров или 20,31% от плана", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале
Сейчас работы на объектах инженерной инфраструктуры продолжаются. К 1 апреля специалисты подготовят системы для орошения 56,44 тыс. гектаров сельхозугодий. Параллельно с водопользователями заключают договоры на подачу поливной воды.
Северо-Крымский канал
К поливному сезону также готовят
Северо-Крымский канал. К концу января были выполнены работы по очистке от наносов и ила межхозяйственных трубопроводов, отремонтирована бетонная облицовка канала, а прилегающая территория очищена от деревьев и кустарников. Эту работу ведут специалисты "Крыммелиоводхоза".
В апреле крымские аграрии начали брать воду из Северо-Крымского канала
на орошение земель и в течение всего 2022 года получали ее бесплатно. С момента открытия дамбы стали проводить экспедиции по определению качества воды
. Сейчас ученые ведут комплексные исследования ее качества в рамках трехмиллионного гранта, также изучают "потребляющие" эту воду почвы и сельхозкультуры для повышения урожайности. Согласно прошлогодним данным, качество пришедшей по каналу воды хорошее.
До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.
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