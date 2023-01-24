https://crimea.ria.ru/20230124/kak-severo-krymskiy-kanal-gotovyat-k-polivnomu-sezonu-1126547757.html

Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону

Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону

Специалисты "Крыммелиоводхоза" продолжают подготовку Северо-Крымского канала и мелиоративной сети к поливному сезону 2023 года, сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T10:39

2023-01-24T10:39

2023-01-24T11:25

крым

северо-крымский канал

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юрий гоцанюк

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Специалисты "Крыммелиоводхоза" продолжают подготовку Северо-Крымского канала и мелиоративной сети к поливному сезону 2023 года, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."На сегодня выполнены работы по очистке межхозяйственных трубопроводов от наносов, ила, ремонту бетонной облицовки Северо-Крымского канала возле перегораживающего сооружения, очистке прилегающей территории каналов от древесно-кустарниковой растительности вручную", - написал крымский премьер в своем Telegram-канале.Кроме того, для предотвращения фильтрации канала специалисты выполнили каменную наброску на отдельных участках, впоследствии они будут забетонированы.По словам Гоцанюка, это позволит полностью и в срок удовлетворить потребности сельхозпроизводителей Крыма в воде для полива орошаемых земель.До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязненияПод Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский каналПритоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму

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2023

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