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Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону
Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону
Специалисты "Крыммелиоводхоза" продолжают подготовку Северо-Крымского канала и мелиоративной сети к поливному сезону 2023 года, сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T10:39
2023-01-24T10:39
2023-01-24T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Специалисты "Крыммелиоводхоза" продолжают подготовку Северо-Крымского канала и мелиоративной сети к поливному сезону 2023 года, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."На сегодня выполнены работы по очистке межхозяйственных трубопроводов от наносов, ила, ремонту бетонной облицовки Северо-Крымского канала возле перегораживающего сооружения, очистке прилегающей территории каналов от древесно-кустарниковой растительности вручную", - написал крымский премьер в своем Telegram-канале.Кроме того, для предотвращения фильтрации канала специалисты выполнили каменную наброску на отдельных участках, впоследствии они будут забетонированы.По словам Гоцанюка, это позволит полностью и в срок удовлетворить потребности сельхозпроизводителей Крыма в воде для полива орошаемых земель.До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязненияПод Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский каналПритоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, северо-крымский канал, вода в крыму, новости крыма, юрий гоцанюк, сельское хозяйство
Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону
Власти Крыма: специалисты готовят Северо-Крымский канал к поливному сезону 2023 года
10:39 24.01.2023 (обновлено: 11:25 24.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Специалисты "Крыммелиоводхоза" продолжают подготовку Северо-Крымского канала и мелиоративной сети к поливному сезону 2023 года, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"На сегодня выполнены работы по очистке межхозяйственных трубопроводов от наносов, ила, ремонту бетонной облицовки Северо-Крымского канала возле перегораживающего сооружения, очистке прилегающей территории каналов от древесно-кустарниковой растительности вручную", - написал крымский премьер в своем Telegram-канале.
Кроме того, для предотвращения фильтрации канала специалисты выполнили каменную наброску на отдельных участках, впоследствии они будут забетонированы.
По словам Гоцанюка, это позволит полностью и в срок удовлетворить потребности сельхозпроизводителей Крыма в воде для полива орошаемых земель.
До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.
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