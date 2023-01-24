Рейтинг@Mail.ru
Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230124/kak-severo-krymskiy-kanal-gotovyat-k-polivnomu-sezonu-1126547757.html
Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону
Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону
Специалисты "Крыммелиоводхоза" продолжают подготовку Северо-Крымского канала и мелиоративной сети к поливному сезону 2023 года, сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T10:39
2023-01-24T11:25
крым
северо-крымский канал
вода в крыму
новости крыма
юрий гоцанюк
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125334322_0:84:1623:997_1920x0_80_0_0_b0750da57b6ae1f2f7535ee3c94f87d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Специалисты "Крыммелиоводхоза" продолжают подготовку Северо-Крымского канала и мелиоративной сети к поливному сезону 2023 года, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."На сегодня выполнены работы по очистке межхозяйственных трубопроводов от наносов, ила, ремонту бетонной облицовки Северо-Крымского канала возле перегораживающего сооружения, очистке прилегающей территории каналов от древесно-кустарниковой растительности вручную", - написал крымский премьер в своем Telegram-канале.Кроме того, для предотвращения фильтрации канала специалисты выполнили каменную наброску на отдельных участках, впоследствии они будут забетонированы.По словам Гоцанюка, это позволит полностью и в срок удовлетворить потребности сельхозпроизводителей Крыма в воде для полива орошаемых земель.До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязненияПод Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский каналПритоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125334322_92:0:1532:1080_1920x0_80_0_0_12b655a8c58b2bd314b03d94bd894058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, северо-крымский канал, вода в крыму, новости крыма, юрий гоцанюк, сельское хозяйство
Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону

Власти Крыма: специалисты готовят Северо-Крымский канал к поливному сезону 2023 года

10:39 24.01.2023 (обновлено: 11:25 24.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Специалисты "Крыммелиоводхоза" продолжают подготовку Северо-Крымского канала и мелиоративной сети к поливному сезону 2023 года, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"На сегодня выполнены работы по очистке межхозяйственных трубопроводов от наносов, ила, ремонту бетонной облицовки Северо-Крымского канала возле перегораживающего сооружения, очистке прилегающей территории каналов от древесно-кустарниковой растительности вручную", - написал крымский премьер в своем Telegram-канале.
Кроме того, для предотвращения фильтрации канала специалисты выполнили каменную наброску на отдельных участках, впоследствии они будут забетонированы.
По словам Гоцанюка, это позволит полностью и в срок удовлетворить потребности сельхозпроизводителей Крыма в воде для полива орошаемых земель.
Пост председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка в Telegram
Пост председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка в Telegram
Пост председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка в Telegram
До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения
Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал
Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму
 
КрымСеверо-Крымский каналВода в КрымуНовости КрымаЮрий ГоцанюкСельское хозяйство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:27Состояние олимпийского чемпиона улучшилось
12:20Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
12:16 На Керченской переправе очередь – оперативные данные
12:04Севастопольцев годами не расселяют из аварийного дома – делом занялся СК
11:54COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 24 января
11:50РНКБ выдал 3,5 млрд рублей кредитов в рамках "зонтичного" проекта
11:19Переговоры с Турцией по НАТО нуждаются в паузе – МИД Финляндии
10:56"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в России
10:39Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону
10:30Кто стал новым главой Мариуполя
09:47Как работает Керченская паромная переправа 24 января
09:41Крымский мост закроют на 12 часов
09:38Льготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраля
09:07В горах Крыма ночью спасли туристов
08:59Пригород Симферополя до вечера остался без воды
08:42В Крыму патогены выявляют почти в каждой партии семян
08:23Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе
08:01Хорошо там, где я есть: как замглавы Севастополя уехал на Запорожье
07:28Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатов
07:02Как виртуальная реальность помогает лечить крымчан
Лента новостейМолния